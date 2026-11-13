Avril Lavigne všechny překvapila. Ve 42 letech se poprvé stala maminkou, porodila dceru

Kanadská zpěvačka Avril Lavigne patří mezi hudební hvězdy, které byly dlouhá léta zvyklé na neustálý zájem médií. Tentokrát se jí však podařilo uchovat zásadní životní událost mimo pozornost veřejnosti. V pátek 13. listopadu 2026 oznámila prostřednictvím Instagramu, že se stala maminkou.
Fanouškům ukázala několik černobílých snímků, na nichž je zachycena její novorozená dcera. K fotografiím připojila krátký vzkaz, ve kterém holčičku označila za svou malou princeznu. Přesné datum narození ani jméno dítěte ovšem neuvedla. Pro mnohé bylo překvapením především to, že zpěvačka o očekávání potomka do té doby vůbec nemluvila.
Malé tenisky prozradily dalšího člena rodiny
Oznámení doprovodila série fotografií, které se od obvyklých příspěvků slavných rodičů poněkud liší. Vedle záběrů s miminkem totiž zveřejnila také trojici kostkovaných tenisek Vans v různých velikostech. Dva páry pro dospělé doplňují drobné boty určené novorozené holčičce.
Pro zpěvačku jde o příznačný způsob, jak představit nového člena rodiny, protože právě sportovní obuv, volné oblečení a výrazný mladistvý styl ji provázely od počátku kariéry. Na dalších fotografiích je vidět, jak společně s mužem drží dítě za ruku. Jeho totožnost však z příspěvku není patrná. Lavigne tak zveřejnila radostnou událost, ale současně zachovala soukromí své nové rodiny.
Její poslední známý vztah skončil před třemi lety
Osobní život Avril Lavigne býval v minulosti poměrně často předmětem zájmu veřejnosti. Zpěvačka se v roce 2006 provdala za Derycka Whibleyho, zpěváka skupiny Sum 41, jejich manželství však skončilo rozvodem. V roce 2013 se jejím druhým manželem stal Chad Kroeger ze skupiny Nickelback, ani tento vztah ale nevydržel. Později tvořila pár s hudebníkem Mod Sunem, s nímž se v roce 2022 zasnoubila. O rok později ovšem zasnoubení skončilo a zpěvačka následně začala chodit s americkým rapperem Tygou. Jejich vztah byl krátký a definitivní rozchod přišel na podzim 2023. Od té doby zpěvačka žádného dalšího partnera veřejně nepotvrdila, a proto není známo, kdo je otcem jejího prvního dítěte.
V posledním roce se držela stranou pozornosti
Překvapivé oznámení přichází po období, kdy se Avril Lavigne na veřejnosti objevovala výrazně méně než dříve. V říjnu 2025 ještě vystoupila na hudebním festivalu When We Were Young společně se skupinou Simple Plan. Poté však její veřejné aktivity postupně ustoupily do pozadí a ani na sociálních sítích nebyla příliš aktivní. Přesto se příležitostně účastnila společenských setkání a udržovala kontakt s přáteli z hudebního prostředí. Ještě letos na podzim se objevila na oslavě narozenin Paris Hilton, která následně sdílela společnou fotografii. O tom, že se zpěvačka připravuje na mateřství, tehdy nic veřejně známého nebylo. Zda její omezená aktivita souvisela právě s příchodem dítěte, sama nevysvětlila.
Rodina pro ni měla vždy velký význam
Přestože zpěvačka své partnerské záležitosti v posledních letech příliš nerozebírala, o vlastní rodině se už několikrát veřejně zmínila. Velký význam pro ni mají především rodiče, kteří ji od dětství podporovali v hudební kariéře. Během koncertu v newyorské Madison Square Garden v roce 2025 dokonce pozvala svou matku na pódium.
Před publikem tehdy připomněla, že právě její maminka v ní už v dětství viděla budoucí zpěvačku. Podpora rodiny jí pomohla překonat začátky v hudebním průmyslu, do kterého vstoupila ještě jako dospívající dívka. Už v sedmnácti letech se proslavila debutovým albem Let Go a písněmi, které se později staly celosvětovými hity. Nyní, více než dvě desetiletí od svého hudebního průlomu, začíná další životní období jako matka.
trendysvet.cz, pagesix.com