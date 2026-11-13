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Avril Lavigne všechny překvapila. Ve 42 letech se poprvé stala maminkou, porodila dceru

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Zpěvačka Avril Lavigne se po delší době ozvala fanouškům se zprávou, kterou málokdo očekával. Ve 42 letech přivítala na světě své první dítě, holčičku. O těhotenství předem veřejně nemluvila a pozornost nyní budí také její soukromý život. Totožnost muže, se kterým dceru vychovává, si totiž nechává pro sebe.
Avril Lavigne všechny překvapila.

Avril Lavigne všechny překvapila.

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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