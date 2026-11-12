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Velké Losiny po desetiletích otevřely lázeň Marie. Dámský bazének byl skrytý

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V podzemí lázeňského hotelu Eliška ve Velkých Losinách na Šumpersku se po desetiletích znovu otevřela historická lázeň Marie. Místo bylo po desítky let skryto pod povrchem areálu, v minulosti sloužilo jako samostatný dámský bazének.
Velké Losiny po desetiletích otevřely lázeň Marie. Dámský bazének byl skrytý

Velké Losiny po desetiletích otevřely lázeň Marie. Dámský bazének byl skrytý

Zdroj: ROYAL SPA
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 18:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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