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Zdržení pro vytoužený obchvat Šternberku? V oblasti objevili chráněné motýly

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Povolování dlouho připravované stavby obchvatu Šternberka na Olomoucku se znovu zkomplikovalo, jelikož v jeho plánované trase odborníci zjistili výskyt zvláště chráněných motýlů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) musí před povolením stavby získat výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů.
Zdržení pro vytoužený obchvat Šternberku? V oblasti objevili chráněné motýly

Zdržení pro vytoužený obchvat Šternberku? V oblasti objevili chráněné motýly

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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