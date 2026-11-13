Povolování dlouho připravované stavby obchvatu Šternberka na Olomoucku se znovu zkomplikovalo, jelikož v jeho plánované trase odborníci zjistili výskyt zvláště chráněných motýlů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) musí před povolením stavby získat výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů.
Zdržení pro vytoužený obchvat Šternberku? V oblasti objevili chráněné motýly
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