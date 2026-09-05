Jak zachránit nepovedený krém na pařížské rohlíčky? Nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat

Pařížské rohlíčky umějí potrápit i ty, kdo jinak pečou bez zaváhání. Nejčastěji za to může krém. Jednou se srazí, podruhé začne z rohlíčků sjíždět, jindy je místo hladké náplně v sáčku hmota, se kterou se špatně pracuje. Většinou za tím nestojí špatný recept, ale teplota surovin, chlazení a pár drobností v postupu. Tady je přehled, jak pařížský krém připravit, kde bývá chyba a co dělat, když se krém nepovede hned napoprvé. Dva druhy krému, každý se chová trochu jinak
U
pařížských rohlíčků se nejčastěji potkáte se dvěma typy krému. Vypadají podobně, ale při přípravě se k nim musí přistupovat odlišně.
První možností je
vaječný kakaový krém s máslem. Základ tvoří vejce šlehaná s cukrem nad párou, do kterých se až po vychladnutí zašlehává změklé máslo.
Druhou variantou je
smetanový krém s čokoládou, konzistencí blízký . Recept používá smetanu ke šlehání, ganachi hořkou čokoládu, kakao, máslo a trochu skořice. Všechny suroviny kromě čokolády se za stálého míchání svaří, potom se přidá čokoláda a směs se projede tyčovým mixérem. Tenhle krém pak potřebuje noc v lednici. Ne jako kosmetickou úpravu receptu, ale kvůli tomu, aby druhý den vůbec držel správnou texturu. Kde se krém nejčastěji pokazí
Sražený krém bývá klasika. Obvykle k tomu dojde ve chvíli, kdy se potkají suroviny s rozdílnou teplotou. Máslo je ještě studené z lednice, vaječná pěna zůstala teplá, případně se stane opačná kombinace. Máslo má být změklé na pokojovou teplotu a vaječný základ musí před zašleháním másla dostatečně vychladnout. Když se teploty rozjedou, krém se snadno změní v hrudkovitou hmotu.
Další potíž je
krém, který při zdobení stéká. U rohlíčků nestačí, že už nejsou horké. Mají být opravdu vychladlé, klidně předem z lednice nebo na chvíli z mrazáku.
Třetí častá chyba přichází těsně před namáčením do čokolády.
Krém musí být zpevněný, jinak při ponoření sjede do polevy. Ozdobené rohlíčky proto patří znovu do chladu, nejméně na dvě hodiny do lednice, případně asi na dvacet minut do mrazáku. Bez toho se krém může z čokolády sesunout a rohlíček pak vypadá, jako by přišel o vrchní vrstvu. Správný postup u obou krémů
U
vaječného krému je důležité nepřeházet pořadí. Vejce s cukrem se šlehají nad párou zhruba pět až deset minut, až vznikne hustá a lesklá pěna. Mísa se potom sundá z hrnce a ještě chvíli se šlehá mimo páru, aby směs zchladla. Až potom se přidává máslo, po menších kouscích, postupně a trpělivě. Kakao, případně rum nebo tuzemák, se zapracuje společně s máslem.
Smetanový krém se připravuje jinak. Smetana, cukr, kakao, máslo a skořice se za stálého míchání svaří a nechají jednu až dvě minuty probublat. Potom přijde hořká čokoláda a směs se rozmixuje tyčovým mixérem do hladka. Následuje lednice přes noc. Druhý den se krém jen lehce nahřeje a vymíchá, teprve potom se dává do zdobicího sáčku. Máslo používejte vždy změklé na pokojovou teplotu, ne vytažené přímo z lednice Vaječná pěna musí být před přidáním másla vychladlá na pokojovou teplotu Smetanový krém potřebuje přes noc v lednici, aby ztuhl a dal se dobře stříkat Rohlíčky před zdobením musejí být zcela vychladlé Po nanesení krému patří znovu do chladu – minimálně 2 hodiny před namáčením do čokolády Foto: cooky.cz, Pařížské rohlíčky Když se krém srazí, ještě nemusí skončit v koši
Sražený krém se dá někdy zachránit. Pokud se máslo oddělilo a směs připomíná hrudkovitý tvaroh, zkuste ji velmi opatrně nahřát. Buď krátce nad párou, nebo v mikrovlnné troubě na nejnižší výkon, opravdu po vteřinách. Potom znovu šlehat. Smyslem je dostat všechny složky na podobnou teplotu, aby se znovu spojily. Nevyjde to pokaždé, ale často ano.
Je fér říct, že nejlepší oprava je v tomhle případě prevence. Když mají máslo i vaječná pěna podobnou teplotu už při šlehání, krém se obvykle nesrazí vůbec.
Základ rohlíčků: Moučkový cukr tady nepomůže
Samostatnou kapitolou je těsto, přesněji ořechová hmota na rohlíčky. Začíná se ze
4 bílků se špetkou soli, které se vyšlehají do sněhu. Potom se přidává 300 g krystalového cukru. Tady je dobré neimprovizovat s moučkovým cukrem. V tomto receptu neudělá stejnou službu, hmota by se rozlévala a rohlíčky by špatně držely tvar. Krystalový cukr nebo krupice jsou jistější volba.
Pařížské rohlíčky s bohatým krémem
Bílky s cukrem se šlehají nad párou přibližně
15 minut, dokud není hmota pevná a lesklá. Nakonec se vmíchá 160 g mletých ořechů. Tradičně se používají vlašské, ale lískové také fungují. Někteří pekaři přidávají dvě polévkové lžíce hrubé mouky, která hmotu trochu zpevní a při stříkání pomůže udržet tvar. Čokoládová poleva rozhodne o finálním vzhledu
Poleva z hořké čokolády a kakaového másla by měla být dostatečně tekutá. Příliš hustá čokoláda se na rohlíčku usadí nerovnoměrně a krém se při namáčení může odtrhnout. Recept babičky Josefky uvádí poměr
200 g hořké čokolády a 40 g kakaového másla. Kakaové máslo čokoládu zředí, dodá jí lesk a hladší povrch. Výsledek pak působí čistěji.
Na namáčení se hodí hlubší miska nebo menší rendlík s užším dnem. Rohlíček by se měl ponořit najednou, bez dlouhého otáčení v polevě. Krém v tu chvíli musí být opravdu studený a pevný. Tady se zkratka hledá špatně.
TIP na závěr: Když krém v sáčku při zdobení rychle měkne, dejte ho na pět minut zpátky do lednice a pokračujte až potom. Lepší je pracovat s menším množstvím krému, zbytek nechat v chladu. A pokud se do pečení teprve pouštíte, podívejte se také na naše recepty na pařížské rohlíčky.
Čokoládový krém, který nepotřebuje víc než dvě suroviny a pár minut: A protože jedna verze by byla škoda, rovnou dostanete dvě
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková