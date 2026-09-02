Jak gumovým rohlíkům vrátit čerstvou chuť a křupavost: Zachrání je finta s troubou a vodou

z pekárny, pro který ráno doběhnete, je jedna věc. Jenže co s ním o den později, kdy Čerstvý rohlík už z něj bývá spíš gumová hmota bez chuti? Dá se zachránit během pár minut. Pomůže trouba, trocha vody a správný postup. Rohlík pak vypadá překvapivě podobně tomu, co člověk koupí hned po ránu. Proč rohlíky tak rychle zgumovatí?
Problém většinou začíná dřív, než pečivo vůbec donesete domů. To nejhorší, co můžete udělat, je vyndat rohlíky
z igelitového sáčku a dát je rovnou do ošatky, nebo je naopak nechat dál zabalené v mikroténu. Plast drží vlhkost uvnitř, ta se pak sráží na povrchu a kůrka změkne. A pak už je z toho ona guma.
Vhodnější je papírový sáček, protože ten nechá vzduch aspoň trochu proudit. Když není po ruce, poslouží i čistá kuchyňská utěrka.
Rohlíky je lepší odložit na suché místo, tedy do chlebníku nebo spíže, ne do lednice. Chlad totiž urychluje retrogradaci , tedy proces, který stojí za ztvrdnutím škrobu . pečiva Rohlíky v obchodě, Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz
Jestli je jasné, že rohlíky do druhého dne nesníte, zmrazte je. Předtím je zabalte do
potravinářské fólie a ještě do uzavíratelného sáčku. Po rozmrazení je spotřebujte hned. Druhé zmrazení už jim na kvalitě nepřidá, naopak. Trik s troubou a vodou: Jak gumový rohlík zachránit
Jestli už rohlík zgumovatěl, ještě není nutné ho vyhazovat. Podle informací ze serveru Recepty Blesk funguje tento postup poměrně spolehlivě:
1. Předehřejte troubu na 160 °C.
2. Rohlík lehce navlhčete vodou – stačí ho potřít mokrými prsty. Nemá být promočený, jen lehce vlhký na povrchu.
3. Dejte ho na rošt nebo plech a pečte 8–10 minut.
4. Vlhkost se v troubě změní v páru, která prohřeje střídku zevnitř a kůrku zase udělá křupavou.
5. Po vytažení nechte rohlík 2–3 minuty odstát. Kůrka se ještě trochu dotáhne.
Podobně se dá postupovat i v mikrovlnce, ale výsledek bývá slabší. Rohlík sice změkne, jenže kůrka zůstane měkká, ne křupavá. Trouba je v tomhle směru jistější volba, i když zabere o pár minut víc.
Gumové rohlíky v troubě, Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz Co s rohlíky, které jsou už opravdu staré: možnosti využití
Občas už není co zachraňovat troubou. To ale ještě neznamená, že pečivo patří do koše. Starší rohlíky mají v kuchyni víc využití, než se na první pohled zdá.
Strouhanka
Tvrdé rohlíky můžete nastrouhat nebo rozdrtit v mixéru. Vznikne domácí strouhanka bez konzervantů. V uzavřené nádobě vydrží klidně měsíc a do řízků nebo karbanátků dá jinou texturu než kupovaná.
Knedlíkový základ
Nakrájené rohlíky na kostičky jsou klasický základ houskových knedlíků. Čím jsou starší a sušší, tím lépe sají vajíčko a mléko. Knedlíky pak drží tvar a nerozpadnou se do rozbředlé hmoty.
Krutony
Rohlík nakrájejte na kolečka nebo kostičky, zakápněte olivovým olejem, osolte a opečte v troubě na 180 °C asi 10 minut.
Vzniknou křupavé krutony do polévky nebo na salát. Přidat můžete česnek, rozmarýn nebo sýr, podle toho, k čemu je chcete použít. Francouzský toast
Rohlík nakrájejte na silnější plátky, namočte do směsi vejce, mléka a špetky soli a pak opečte na másle dozlatova.
Sladká verze s moučkovým cukrem a džemem funguje jako rychlá snídaně. Slaná s vejcem a šunkou se hodí klidně i jako vydatnější oběd. Polévka nebo česneková pomazánka
Ztvrdlé rohlíky se dobře hodí do česnečky i dalších hustých polévek, kde se rozmočí a zahustí základ.
Můžete je ale také nakrájet na kostky, orestovat na másle s česnekem a přidat do krémové polévky jako přílohu. Co ukázalo testování: trouba funguje, mikrovlnka méně
Trik s navlhčením a troubou jsme zkoušeli na den starých rohlících. Výsledek byl překvapivě dobrý.
Kůrka se opravdu zatáhla a střídka nepůsobila gumově. Jen je potřeba dodat jednu věc: funguje to tehdy, když rohlík ještě nemá plíseň a nezapáchá. Na třídenní kus, který byl celou dobu v sáčku, už to nezkoušejte.
Mikrovlnka rohlík prohřeje rychleji, to ano, ale kůrka po ní zůstává měkká. Takže efekt není úplně takový, jak by si člověk představoval.
Kdo má čas, zvolí troubu. Kdo spěchá a nevadí mu měkčí výsledek, může zkusit mikrovlnku na 20–30 sekund při středním výkonu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů ReceptyBlesk