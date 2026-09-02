Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Jak gumovým rohlíkům vrátit čerstvou chuť a křupavost: Zachrání je finta s troubou a vodou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čerstvý rohlík ráno z pekárny je jedna věc, ale co s ním druhý den, když se z něj stane gumové cosi bez chuti? Existuje jednoduchý trik, který mu křupavost vrátí během pár minut.
Jak gumovým rohlíkům vrátit čerstvou chuť a křupavost: Zachrání je finta s troubou a vodou

Jak gumovým rohlíkům vrátit čerstvou chuť a křupavost: Zachrání je finta s troubou a vodou

Zdroj: Rohlíky ze supermarketu, Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz
Reklama
Další články z Cooky.cz
Uzeninová pomazánka z domácích zásob, která promění obyčejný chleba v pořádné jídlo
Uzeninová pomazánka z domácích zásob, která promění obyčejný chleba v pořádné jídlo
Slané tyčinky sypané sýrem: Jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti
Slané tyčinky sypané sýrem: Jednoduché domácí pohoštění, které je hotové rychle a chutná ke každé příležitosti

Když se doma chystá klidný večer u televize a já nechci otevírat kupované slané sušenky, dělám tyhle slané...

Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží
Nepečený jablečný dort s kokosovou smetanou je lehkou letní lahůdkou, která vás osvěží

Když je doma chuť na něco sladkého a troubu se mi zapínat opravdu nechce, přichází na řadu nepečený...

Dušené vepřové s kapustou reprezentuje oběd jako od babičky pro dny, kdy má jídlo zasytit celou rodinu
Dušené vepřové s kapustou reprezentuje oběd jako od babičky pro dny, kdy má jídlo zasytit celou rodinu

Když se u nás doma chystá poctivý nedělní oběd, dušené vepřové s kapustou a kynutým knedlíkem patří mezi...

Domácí rajčatová omáčka do sklenic je jednodušší, než se zdá: Zimní zásoba mizí ještě před prvními mrazy
Domácí rajčatová omáčka do sklenic je jednodušší, než se zdá: Zimní zásoba mizí ještě před prvními mrazy

Každý rok v srpnu stojím nad bednou přezrálých rajčat a říkám si, že letos to zvládnu líp než loni....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.