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Táborská knihovna otevře po rekonstrukci až příští srpen

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Obyvatelé Tábora si na opravenou městskou knihovnu počkají déle, než se původně plánovalo. Místo letošního otevření se veřejnost do zrekonstruované budovy v Jiráskově ulici…
cteni-literatura-knihy-kniha-cetba

cteni-literatura-knihy-kniha-cetba

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:04

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