Studená fronta přinesla do Česka bouřky: Mapa ukazuje oblasti, kde bude pršet nejvíc

Změna počasí se začala projevovat už během pondělního rána, kdy studená fronta vstoupila na území Česka od západu. Jako první se s deštěm setkali obyvatelé Karlovarského a Plzeňského kraje, odkud se srážkové pásmo postupně posouvá dál přes republiku. První polovina dne proto bude na řadě míst výrazně oblačnější než předchozí víkend. Déšť nebo přeháňky se mohou objevit na většině území a místy je doprovodí také bouřky. Ty by podle současné předpovědi neměly dosahovat takové intenzity, aby kvůli nim bylo nutné vydávat plošnou meteorologickou výstrahu. Lokálně ale může během krátké doby spadnout větší množství vody a přechodně zesílit vítr, což může komplikovat například ranní dopravu.
Na čele postupujícího srážkového systému se může objevit také výrazná nízká oblačnost typická pro příchod bouřkové linie. Takzvaný shelf cloud bývá na obloze velmi nápadný a může působit dramaticky, sám o sobě ale ještě neznamená příchod ničivé bouřky. Doprovázet jej mohou silnější nárazy větru a krátkodobě intenzivní déšť. Právě rychlost, s jakou se některé přeháňky přes jednotlivé oblasti přeženou, může způsobit velké rozdíly i mezi místy vzdálenými jen několik kilometrů.
Nejvíce naprší na severu a severovýchodě
Srážky nebudou po republice rozloženy rovnoměrně. Vyšší úhrny se očekávají zejména v severních Čechách, na severní Moravě a ve Slezsku, zatímco směrem k jihu by měla být situace klidnější. Právě severní a severovýchodní část republiky bude během následujících dnů obecně častěji pod vlivem frontálních systémů. Naopak jih země bude více ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže zde bude menší pravděpodobnost srážek a častěji se může ukázat i slunce.
Pondělní počasí ale nebude stejné od rána až do večera. Jakmile studená fronta začne postupovat dále k východu, od západu bude oblačnosti postupně ubývat. Během odpoledne se tak zejména v Čechách může obloha protrhávat a místy převládne polojasné počasí. Morava a Slezsko mohou mít změnu opožděnou, protože právě tam se bude srážkové pásmo přesouvat později.
Další dny už tolik vody nepřinesou
Začátek září by měl být z hlediska počasí klidnější, i když návrat stabilního slunečného léta zatím předpověď nenaznačuje. V dalších dnech se budou střídat období s větší a menší oblačností a přeháňky se budou objevovat především na severu a severovýchodě republiky. Na ostatním území by měly být srážky spíše ojedinělé.
Výraznější ochlazení se zároveň nechystá. Denní maxima se budou v prvních zářijových dnech většinou držet přibližně kolem 23 až 24 stupňů Celsia, takže navzdory přechodu studené fronty půjde stále o příjemné pozdně letní teploty. Po mimořádně teplé části letošních prázdnin se tak počasí postupně vrací k hodnotám, které jsou pro přelom srpna a září běžnější.
Zdroje: tn.nova.cz, chmi.cz