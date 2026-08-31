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Johanka z Arku - mezi odvahou, vírou a psychickými problémy

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Dennívýzva
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Jméno Johanka z Arku dodnes rozpoutává diskuze, a to byla tato nebohá dívka upálena v roce 1431. Její činy způsobily, že se na ni nedá zapomenout. Ale byla to odvaha, víra nebo spíše psychické potíže, které Johanku postavily do čela francouzských vojsk?
Johanka z Arku - mezi odvahou, vírou a psychickými problémy

Johanka z Arku - mezi odvahou, vírou a psychickými problémy

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
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