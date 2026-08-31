Kapitán Sparty Karabec se pustil do spoluhráčů. Výkon v derby označil jako neakceptovatelný

Neděle 30. srpna 2026, Letná, 318. pražské derby. Slavia vstřelila tři góly, Sparta ani jeden. Třiadvacetiletý záložník s čerstvou kapitánskou páskou stál po utkání před novináři a mluvil v první osobě množného čísla. Neukázal na nikoho jménem. Místo toho řekl: „Nebyli jsme efektivní. To se prostě stát nemůže.“ Slovo „neakceptovatelný“ použil pro výsledek, ne pro jednotlivce. Jenže právě tahle formulace, klidná, ale tvrdá, prozrazuje víc než jakýkoli výbuch. Karabec nepral špinavé prádlo. Přebíral odpovědnost a zároveň nahlas vyslovil problém, který Sparta řeší už od startu sezony.
Co přesně Karabec vytkl
Kapitán po derby popsal dvě konkrétní selhání. Za prvé: míče několikrát prolétly přes malé vápno na zadní tyč a nikdo je nedotlačil do brány. „Musíme tam být, musíme to dorazit,“ řekl podle přepisu tiskové konference na Sparta TV. Za druhé: tým nedokázal využít prostor, který vznikal tím, že slávistický záložník Sadílek ho celý zápas bránil osobně. Karabec popsal, že Sadílek stál u něj i ve chvílích, kdy zalézal ke kraji hřiště, a přesto se Sparta nedokázala přes tuto numerickou výhodu jinde na hřišti prosadit.
Důležitý je kontext. Nejde o jednorázový výkřik po bolestivé porážce. Tři týdny před derby, po prohře v Mladé Boleslavi, Karabec použil téměř identická slova: velká územní převaha, střelecké pokusy, úniky, a nula na konci. Motiv neefektivity se ve sparťanských prohrách opakuje jako refrén.
Kapitán dva dny po jmenování
Klub oznámil Karabcovo jmenování kapitánem 28. srpna, dva dny před derby. Sportovní ředitel Tomáš Sivok i trenér Brian Priske mluvili o „logickém vyústění“; hostování v Hamburku a Lyonu ho podle nich dozrála. První ligový start s páskou přišel o týden dříve, při výhře 4:0 nad Artisem Brno, kde Karabec proměnil penaltu. Vstup do kapitánské role nemohl být hladší.
Derby to změnilo. Jenže i v porážce 0:3 patřil Karabec k nejnebezpečnějším sparťanům. Slávistický brankář Jakub Markovič po zápase označil právě Karabcovu šanci za svou nejtěžší situaci. Před derby byl navíc Karabec prvním držitelem ocenění Chance Playmaker v sezoně 2026/27, lídrem ligy v očekávaných asistencích (xA 1,71) po pěti kolech, se dvěma góly na kontě. Individuální forma neklesla. Klesl týmový výstup.
Slavia přišla s plánem, který Sparta nečekala
Jindřich Trpišovský vsadil na sestavu bez očekávaného silového hrotu. Místo klasických útočníků zvolil rychlostní variantu, která měla zavřít sparťanské krajní beky Alcócera a Mercada a zároveň otevírat prostor pro protiútoky. Karabec po zápase přiznal, že Sparta čekala jiné útočníky a že brejková strategie včetně Sadílkovy osobní obrany na něj byla překvapením.
Taktika fungovala dokonale. Slavia vyhrála ligový zápas na Letné poprvé od prosince 2020. Góly Nowaka, Sturma a Ayosiho rozhodly o výsledku, který Spartu srazil na sedmé místo tabulky: 9 bodů, pětibodová ztráta na vedoucí Slavii už na konci srpna.
Problém, který přesahuje jedno derby
Priske po předchozím domácím zápase s Teplicemi (4:1) upozorňoval na chybějící konzistenci a otevřenost týmu po ztrátě míče. Karabec teď jeho slova potvrdil z hráčské strany. Sparta v sezoně 2026/27 umí dominovat v držení, vytvářet si příležitosti, tlačit soupeře do vlastní poloviny, a pak prohrát, protože nedotlačí míč přes brankovou čáru.
Podle nás se řešení skrývá ve čtyřech věcech:
- Důslednější obsazování zadní tyče a dorážek na malém vápně, přesně jak je pojmenoval Karabec.
- Rychlejší rotace ve chvíli, kdy je hlavní tvůrce bráněný osobně; pokud Sadílek stojí u Karabce, někde jinde je o hráče víc.
- Pevnější struktura po ztrátě, protože Slavia plánovitě těžila právě z momentů, kdy Sparta ztratila míč vysoko.
- Rozložení tvůrčí zátěže mezi Macea, Irvinga a křídla, aby soupeř nemohl jedním hráčem vypnout celou osu.
Karabec po derby dostal otázku, jestli ve Spartě zůstane. Odpověděl jednoznačně ano, pro tuto sezonu. Co bude dál, nechává otevřené. Ale právě teď, v šestém kole, je podstatnější jiná otázka: jestli slova nového kapitána dokážou proměnit opakující se vzorec v něco jiného než v další frustraci po dalším zápase, ve kterém Sparta měla na víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl