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183 cestujících zůstalo pět hodin v porouchaném letadle na Krétě. Lidé na palubě omdlévali

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Běžný vnitrostátní let z řecké Chanie do Soluně se v neděli 30. srpna změnil pro 183 cestujících v několikahodinovou nepříjemnou zkušenost. Technický problém zastavil Boeing 737 ještě před odletem, lidé následně strávili přibližně pět hodin na palubě. Situace postupně vyústila v hádky, zdravotní potíže několika cestujících a příjezd policie.
183 cestujících zůstalo pět hodin v porouchaném letadle na Krétě. Lidé na palubě omdlévali

183 cestujících zůstalo pět hodin v porouchaném letadle na Krétě. Lidé na palubě omdlévali

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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