183 cestujících zůstalo pět hodin v porouchaném letadle na Krétě. Lidé na palubě omdlévali

Let z letiště Daskalogiannis v Chanii měl podle původního plánu zamířit do Soluně v 16:40 místního času. Boeing 737 se 183 cestujícími už začal pojíždět směrem k dráze, když posádka zaznamenala technický problém. Pilot proto nepokračoval v odletu a rozhodl se s letadlem vrátit zpět na stojánku. K letounu následně zamířili technici, jejichž úkolem bylo zjistit příčinu závady a především ověřit, zda může stroj bezpečně pokračovat v plánované cestě. Z původně krátkého zdržení se ale postupně stala několikahodinová čekací doba.
Přibližně o dvě hodiny později se posádka pokusila motory znovu spustit. Ani tehdy však nebylo možné jednoduše odletět. Na přístrojích se totiž měla objevit další indikace související s technickým problémem, a proto bylo nutné odjezd znovu odložit. Cestující mezitím zůstávali na palubě a čekali, zda technici letadlo uvolní k letu. Celkově měli lidé v letadle strávit přibližně pět hodin, což postupně vedlo k rostoucí nervozitě a nespokojenosti.
Napětí mezi cestujícími postupně rostlo
Dlouhá doba strávená v letadle se začala podepisovat na atmosféře uvnitř kabiny. Podle dostupných informací byli někteří lidé výrazně rozladění a postupně přibývaly hlasité reakce. Další kontroverzi vyvolala situace kolem občerstvení. Někteří cestující si měli během čekání vyžádat vodu a podle jejich tvrzení dostali informaci, že si ji musí zaplatit. Právě tato okolnost měla už tak napjatou náladu na palubě ještě zhoršit.
Po několika hodinách technických kontrol nakonec přišla informace, že letadlo může pokračovat. Přibližně po pěti hodinách čekání dostala posádka souhlas k odletu a Boeing se znovu vydal směrem k dráze. V té chvíli však nastal další problém. Část cestujících už po předchozím průběhu nechtěla v cestě pokračovat a požadovala, aby mohla letadlo opustit. Právě tehdy se situace výrazně vyhrotila. V kabině se ozýval křik a vznikl zmatek, který už bylo obtížné vyřešit pouze mezi posádkou a cestujícími.
Jedna žena omdlela, další dostala panickou ataku
Několikahodinové čekání a následné vyhrocení situace mělo také zdravotní následky. Jedna z cestujících podle dostupných informací omdlela, zatímco další žena prodělala panickou ataku. Na letiště proto byla přivolána také policie. Policisté se snažili situaci uklidnit a pomoci zvládnout konflikt, který se rozhořel v okamžiku, kdy se letoun po dlouhém čekání znovu připravoval k odletu.
Nakonec se rozhodlo, že ti, kteří už nechtějí cestovat, budou moci vystoupit. Celkem 25 ze 183 cestujících se rozhodlo let do Soluně neabsolvovat. Při jejich následném přesunu se navíc odehrál ještě jeden zdravotní incident. Jedna žena se při nastupování do autobusu zranila na noze. Na místo přijela zdravotnická služba a sanitka ji převezla do nemocnice, kde jí byla poskytnuta první pomoc. Ostatní cestující, kteří z letu vystoupili, následně zamířili z letiště zpět do Chanie.
Boeing nakonec odletěl více než pět hodin po plánovaném čase
Pro většinu cestujících však večer pokračoval ještě cestou do cílové destinace. Poté, co 25 lidí letadlo opustilo a situace na letišti se uklidnila, mohl Boeing 737 konečně odstartovat. Z Chanie nakonec odletěl ve 21:50, tedy více než pět hodin po původně plánovaném odletu v 16:40. Zbylí cestující pokračovali do Soluně.
Událost tak neskončila leteckou nehodou ani nouzovým přistáním. Technický problém byl zaznamenán ještě na zemi a pilot se rozhodl letadlo vrátit na stojánku k prověření. Pro cestující se však kvůli délce kontrol a opakovanému odkládání odletu stal z krátkého vnitrostátního letu několikahodinový pobyt v letadle, který vyústil v otevřený konflikt, zdravotní komplikace a zásah policie.
Zdroje: ertnews.gr, newsonline.gr, protothema.gr