Hromadu štěrku ozdobil šprýmař z Brna křížem. Kolemjdoucí si mysleli, že to je hrobPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hromadu štěrku ozdobil šprýmař z Brna křížem. Kolemjdoucí si mysleli, že to je hrob
Další alkohol už nedostala, a tak vzala spravedlnost do vlastních rukou. Třicátnice v brněnských...
V Brně se od 1. září změní trasy některých linek MHD. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části...
Dnešek se na jihomoravských hradech a zámcích zařadil mezi nejrušnější dny v sezoně. Mnohde museli přidat...
Houbaři již brzy budou mít své pré. Lesy zanedlouho zaplní hřiby, bedlami, liškami i dalšími chutnými...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →