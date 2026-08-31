Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Tábor mění jízdní řády MHD. Autobusy lépe navážou na vlakovou dopravu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S příchodem nového měsíce čeká cestující v táborské MHD několik změn. Úpravy se dotknou vybraných linek. Některé autobusy vyjedou o pár minut dříve, jiné naopak později. Město tak reaguje na připomínky cestujících a chce především zlepšit návaznost spojů na vlakovou dopravu.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: město Tábor
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Dívka na diskotéce nadýchala 2,14 promile. Policisté kontrolovali desítky mladistvých
Dívka na diskotéce nadýchala 2,14 promile. Policisté kontrolovali desítky mladistvých
Po deštivém pondělí přijde oteplení. Teploty zamíří až k 28 stupňům
Po deštivém pondělí přijde oteplení. Teploty zamíří až k 28 stupňům

Pondělí přinese nejvíce deště a místy také bouřky. Po přechodu studené fronty se počasí uklidní a teploty...

Do jihočeských škol v září nastoupí méně dětí, přibylo ale několik nových oborů
Do jihočeských škol v září nastoupí méně dětí, přibylo ale několik nových oborů

Do jihočeských mateřských, základních a středních škol nastoupí v září méně dětí než před rokem. Dětí v...

Vyšší Brod a rakouský Reichenthal propojila cyklotrasa, vede přes historický přechod
Vyšší Brod a rakouský Reichenthal propojila cyklotrasa, vede přes historický přechod

Město Vyšší Brod na Českokrumlovsku a rakouský městys Reichenthal vybudovaly čtyřkilometrovou přeshraniční...

Dvě auta, pět zraněných. Jihočeští záchranáři pomáhali u vážné dopravní nehody
Dvě auta, pět zraněných. Jihočeští záchranáři pomáhali u vážné dopravní nehody

Na Českokrumlovsku se v sobotu odpoledne srazila dvě osobní auta. Přestože se zranilo pět lidí, nejhůř to...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.