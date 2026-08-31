Trenér Slavie Trpišovský popsal tah, který rozhodl o drtivé výhře v derby. Vsadil na obranu

Když se v neděli 30. srpna na epet ARENĚ rozezněl závěrečný hvizd 318. derby pražských „S“, statistický zápis vypadal absurdně. Sparta nasbírala xG 2,34, Slavia jen 1,83, a přesto hosté odcházeli s čistým kontem a třemi góly. Žádná náhoda, žádný zázrak brankáře Markoviče (i když i ten svou roli sehrál). Byl to výsledek vědomého rozhodnutí, které Trpišovský na tiskové konferenci rozebral do detailu.
Čtyři stopeři místo tří, a důvod proč
V posledních ligových zápasech Slavia nastupovala s trojicí stoperů a vysoko postavenými krajními hráči. Proti Pardubicím to byli vzadu Holeš, N’Guessan a Zima s kraji Pitákem a Suleimanem. Proti Bohemians podobná struktura. Na Letné se ale objevila zadní čtveřice Vlček–Zima–Konečný–Chaloupek. Čtyři nominální stopeři. Nahoře začali Ayaosi, Šturm a Ouanda, bez Chorého, bez Chytila.
Trpišovský vysvětlil proč: „Vsadili jsme víc na defenzivní složku.“ Sparťanská křídla Mercado a Alcócer, míče za obranu, standardní situace. To byly tři vektory, které chtěl zavřít. Mercada označil za „absolutně rozdílového hráče“ a přiznal, že právě kvůli němu a Alcócerovi přeskládal levou stranu. Největší rébus? Právě ta levá strana. Podle všeho šlo o reakci na výpadek Suleimana, který do derby vypadl ze zdravotních důvodů. „Kdybychom měli levého beka, možná bychom hráli jinak,“ řekl trenér.
Ne zaparkovaný autobus, ale kontrola prostoru
Označit slávistický plán za „zatažení“ by bylo zjednodušení. Trpišovský nevolil pasivitu, vyměnil kontrolu míče za kontrolu prostoru. Rozdíl je zásadní. Slavia vědomě přijala 29 % držení, ale diktovala, kam Sparta smí hrát a kam ne. Zavřená křídla, přebírání hráčů v šestnáctce, minimální prostor za obrannou linií.
A pak přechody. Druhý gól padl přesně z koridoru, který si realizační tým předem vytipoval. Devět střel, dva rohy, a tři góly. Efektivita na hranici chirurgické přesnosti.
Sparta přitom zápas statisticky neodevzdala. Třináct rohových kopů, několik standardek, tlak po celý druhý poločas. Jenže v obou pokutových územích rozhodovala Slavia. Markovič chytil Mercadovu šanci z úhlu, obrana vyhrávala souboje v šestnáctce. Nula vzadu.
Provod jako neviditelný štít
Překvapivá byla i role Lukáše Provoda. Do základu šel navzdory neideálnímu fyzickému stavu, kvůli organizaci hry a obranným standardkám. Trpišovský prozradil detail, který leccos říká o Provodově hodnotě mimo ofenzivu: „Za celou dobu mu dal gól ze standardky jen Petrášek v Hradci.“ V zápase, kde Sparta zahrávala třináct rohů, to nebyla maličkost.
Vyzdvihl i Konečného, chválil jeho akceleraci a „výbornou defenzivní hlavu“. Devatenáctiletý stoper dostal příležitost částečně kvůli absenci Holeše, ale podle slávistické tiskové konference mu právě toto rozestavení sedlo víc než komukoli jinému v kádru.
Historický rámec a tabulkový dopad
Výhra 3:0 na Letné není v dějinách derby bezprecedentní, Slavia tu stejným výsledkem zvítězila 6. 12. 2020. Tehdejší zápas ale patřil do jiné éry. Tentokrát šlo o přerušení sparťanské sedmizápasové domácí série bez porážky v ligových derby a o první ligový triumf Slavie na Letné od onoho prosincového večera před šesti lety.
Tabulkový dopad je konkrétní. Před derby dělily oba kluby pouhé dva body ve prospěch Slavie. Sparťanská výhra by znamenala přeskočení na čelo. Místo toho se nůžky rozevřely na pět bodů už v šestém kole. V titulové matematice je to stále brzy. V psychologii derby je to zlom.
Plán na jedno použití?
Trpišovský naznačil, že měl připravené dvě varianty a že defenzivnější volba byla cílená na konkrétního soupeře, ne systémová. Podobnou variační práci předvedl už po derby v dubnu 2023, kdy mluvil o připravených formacích 3-5-2, 4-4-2 i 4-3-3. Tentokrát zvolil čtyři stopery, protože soupeřova zbraň (křídla, standardky, přímočarost) přesně odpovídala tomuto řešení.
Zároveň upozornil na kondiční limity. Někteří hráči po mistrovství světa „zdaleka nejsou tam, kde by mohli být“, další fyzicky odcházeli už ve druhém poločase. Očekávat stejnou sestavu příští týden by bylo naivní.
Derby na Letné ukázalo něco, co se v českém fotbale nevidí často: trenér obětoval dvě největší útočné hvězdy, přijal minoritní držení míče a vyhrál 3:0, ne navzdory defenzivnímu plánu, ale díky němu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl