Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Trenér Slavie Trpišovský popsal tah, který rozhodl o drtivé výhře v derby. Vsadil na obranu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sparta držela míč 71 % času, vypálila 21krát, zahrávala 13 rohů, a prohrála 0:3. Klíč ležel v sestavě, kterou Jindřich Trpišovský překreslil ještě před výkopem.
Trenér Slavie Trpišovský popsal tah, který rozhodl o drtivé výhře v derby. Vsadil na obranu

Trenér Slavie Trpišovský popsal tah, který rozhodl o drtivé výhře v derby. Vsadil na obranu

Zdroj: SK Slavia Praha
Reklama
Další články z SportyŽivě
Kouč Sparty Priske přiznal, že ho trenér Slavie Trpišovský v derby překvapil
Kouč Sparty Priske přiznal, že ho trenér Slavie Trpišovský v derby překvapil
Nebezpečný pro své okolí. Ovečkin se na silnici chová jako neřízená střela
Nebezpečný pro své okolí. Ovečkin se na silnici chová jako neřízená střela

Třiatřicet dopravních přestupků za čtyři měsíce. Hokejová legenda Alexandr Ovečkin strávila léto v Rusku a...

Čtyři roky, čtyři různé soutěže. Hokejový talent Benák zažívá v zámoří další změnu, míří na univerzitu
Čtyři roky, čtyři různé soutěže. Hokejový talent Benák zažívá v zámoří další změnu, míří na univerzitu

Adam Benák, druhý nejlépe hodnocený prospekt Minnesoty Wild, opouští kanadskou juniorku a od října nastoupí...

Zlomený obratel a operace. Fenomenální Pogačar musí na závody zapomenout
Zlomený obratel a operace. Fenomenální Pogačar musí na závody zapomenout

Tadej Pogačar spadl v sobotu ve vysoké rychlosti 32 kilometrů před cílem 8. etapy Vuelty. Diagnóza: zlomený...

Bouřlivá dohra tenisové bitvy. Čech Svrčina si s Američanem vše vyříkal u sítě
Bouřlivá dohra tenisové bitvy. Čech Svrčina si s Američanem vše vyříkal u sítě

Dalibor Svrčina prošel do hlavní soutěže US Open přes třísetovou bitvu s domácím McDonaldem. Nejostřejší...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.