Připáleniny ze sporáku odstraní levná směs připravená doma. Výsledkem se vyrovná i drahým čističům z drogerie

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Připáleniny ze sporáku odstraní levná směs připravená doma. Výsledkem se vyrovná i drahým čističům z drogeriePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čištění špinavého sporáku není příjemná činnost. Práci si však můžete velice usnadnit díky produktům, které jistě najdete doma.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Podzimní nátěr kmenů není zbytečnou zahradnickou tradicí. Zkušení pěstitelé dobře vědí, před čím stromy chrání
- Zažloutlé prádlo i odolné skvrny odstraní metoda, kterou znaly už naše babičky. Dnes se na ni téměř zapomnělo
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