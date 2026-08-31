Jaký je rozdíl mezi červenou, zelenou a žlutou paprikou? Každá z nich je určena k lehce odlišnému zpracování

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Jaký je rozdíl mezi červenou, zelenou a žlutou paprikou? Každá z nich je určena k lehce odlišnému zpracováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Paprika patří mezi hojně využívanou zeleninu. Jistě ji k přípravě pokrmů používáte i vy. Zjistěte, kdy byste měli sáhnout po její konkrétní barvě.
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Zdroj: Fotografie: iStock
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