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O hlasy voličů v Liberci usiluje méně kandidátů, nejstaršímu je 87 let

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O hlasy voličů bude v komunálních volbách v Liberci usilovat na 11 kandidátkách 361 lidí. Před čtyřmi lety jich bylo o 18 více, i když bylo o jednu kandidátku méně. Plný počet 39 lidí má devět z 11 podaných kandidátek, pouze čtyři má Česká strana asociálů (ČSA) a šest DSZ - za práva zvířat, vyplývá z údajů na volebním webu. Volby se konají 9. a 10. října.
ilustrační foto

ilustrační foto

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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