„Herectví je hlavně o partnerství," říká Filip Březina ze seriálu Boží plán

Hynek je na první pohled šťastně ženatý muž, který zahrnuje svou lásku veškerou péčí. Když se ukáže, že jeho život není tak ideální, jak si ho maluje, ocitne se na psychickém dně a přidá se k obyvatelům sdíleného bytu tramvajáka Mirka. Mladého muže, propadajícího sebelítosti a sebevražedným myšlenkám, ztvárnil Filip Březina.
Nabídka. Pak jsem si přečetl prvních pár dílů a řekl jsem si, že do toho půjdu. V první řadě se mi líbil styl, jakým byl scénář napsaný, zároveň mě bavila moje postava. Něco takového jsem si ještě nezahrál.
Co vás na postavě Hynka bavilo?
Že je takový uťáplý. Neví moc, co sám se sebou, je introvertní, přespříliš hodný… zajímalo mě, jak k tomu přistoupím.
Je pro vás při výběru rolí víc rozhodující příběh, nebo hraná postava?
Určitě je to kombinace obou věcí. Příběh i téma jsou možná nad postavou, ale postava má určitě také svůj význam.
Hynek je zvláštní v tom, že je tragickou a zároveň komickou figurou; potkáme ho v depresivní životní situaci, zároveň je pro diváka zdrojem humoru. Jak náročné je obě ty polohy vyvážit?
Na tom je nejobtížnější to, že situace je sice vtipná, ale nesmí se to vtipně hrát. Musí se to hrát navážno. Pak z toho vznikne tragikomedie. To bylo pro mě na celé roli asi nejtěžší. Zahrát to uvěřitelně, realisticky, nedělat karikaturu.
Hraje velkou roli pro váš výkon i to, jak si sednete s herci?
Rozhodně. Tady se naštěstí sešla skvělá parta a všichni se máme hrozně rádi. Třeba Tomáš Jeřábek hraje naprosto božsky. Předtím jsme se neznali, seznámili jsme se až během natáčení, ale kliklo to hrozně hezky.
Stává se, že to mezi herci neklikne? Že nevznikne chemie, ale stejně si musejí nějak sednout?
Chemii nemůže mít člověk se všemi, každý jsme nějaký. Občas se to samozřejmě stane. Herectví je ale o tom být hlavně partner, takže pak ty výkony krachují. Ale občas se z toho dá vybruslit.
Podle čeho si role vybíráte? Co musí mít nabídka, abyste na to kývnul?
Musí to mít téma, které se mnou rezonuje. Pak závisí na týmu lidí a na režii. Pro mě to stojí na scénáři. Když je dobrý scénář, je asi jedno, kdo to hraje.
Existuje role, kterou byste si chtěl zahrát a ještě na to nedošlo? Nebo naopak role, kterou byste si zahrát nechtěl?
O roli, kterou bych chtěl, nemám představu. Vždycky jsem ale říkal, že bych nechtěl hrát Romea. Přišlo mi to takové plytké, moc lásky… Dnes už to vnímám jinak. Dneska už bych si ho zahrál, ale jsem na to moc starý.
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Zdroj: Kinobox