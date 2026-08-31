Guarana, hořčík, protein, nebo prostě oběd? Rychlý tahák pro chvíle, kdy tělo začne protestovat

V takových chvílích je lákavé otevřít zásuvku s doplňky a začít losovat. Hořčík? Protein? Vitamin C? Guarana? Jenže tělo nefunguje jako automat, do kterého vhodíš správnou kapsli a vypadne opravená verze tebe.
Takže jsme připravily malý tahák. Ne diagnózu a už vůbec ne seznam věcí, které musíš okamžitě nakoupit. Spíš rychlou orientaci v tom, co může v konkrétní situaci dávat smysl, co má alespoň nějakou oporu ve výzkumu a kdy je nejlepší doplněk prostě voda, jídlo nebo spánek.
A ano, začneme guaranou. Čistě z výzkumných důvodů.
Jsi unavená už v pondělí ráno: guarana
Pokud jsi spala sedm hodin, ale mozek se přesto tváří, že pracovní týden zahájí nejdřív ve středu, guarana může krátkodobě pomoct s bdělostí. Obsahuje kofein a studie s kofeinem poměrně konzistentně ukazují zlepšení bdělosti, pozornosti a reakčního času. U samotné guarany jsou výsledky méně jednoznačné: metaanalýza osmi kontrolovaných studií našla malý efekt na rychlost reakcí, nikoli však na jejich přesnost.
Jen si zkontroluj, kolik kofeinu skutečně přijímáš. Guarana není magická alternativa ke kofeinu – sama ho obsahuje – takže džus s guaranou, dvě kávy a odpolední energy drink se počítají do stejného kofeinového dne. A jestli jsi vzhůru proto, že jsi spala čtyři hodiny, guarana může na chvíli rozsvítit světla. Chybějící spánek ale nedodá.
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Sedíš nad obrazovkou a mozek odmítá spolupracovat: kofein + L-theanin
Tohle je dvojice známá hlavně z čaje. Kofein povzbuzuje, L-theanin je aminokyselina přirozeně přítomná v čajovníku a kombinace obou látek je zajímavá především kvůli pozornosti. Novější systematický přehled randomizovaných studií našel u kombinace malé až střední přínosy v některých úlohách zaměřených na pozornost a přepínání mezi úkoly, zároveň ale upozorňuje na nejistotu výsledků.
Takže žádné „vezmi dvě kapsle a napiš diplomku za odpoledne“. Pokud ale potřebuješ krátkodobě zvednout pozornost, dává tahle kombinace větší smysl než řada exotických „brain boosterů“. A mimochodem, nemusí vždy přijít z dózy. Čaj už obě látky přirozeně obsahuje.
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Po tréninku tě bolí úplně všechno: protein ano, ale ne jako lék na svalovku
Včera jsi měla pocit, že těch posledních deset dřepů je výborný nápad. Dnes při usedání na toaletu přehodnocuješ svoje životní volby.
Protein je důležitý pro opravu a budování svalové tkáně a jeho příjem kolem silového tréninku podporuje svalovou proteosyntézu. Pokud máš ve stravě bílkovin málo, proteinový shake může být velmi praktický způsob, jak je doplnit.
Ale proteinový nápoj není ibuprofen na svalovku. Metaanalýza zaměřená na poškození svalů po odporovém cvičení sice našla některé výhody pro zachování síly během regenerace, samotnou bolest svalů však protein oproti kontrole významně nesnížil. Takže protein ano, pokud ho potřebuješ doplnit. Zázračné ráno bez schodů bokem ale neslibujeme.
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Chytají tě křeče: než koupíš další hořčík, počkej
Křeč = magnesium. Tuhle rovnici máme v hlavě skoro automaticky. Jenže vědecká data jsou mnohem méně romantická než regál s doplňky stravy.
Cochrane Review zjistil, že u starších dospělých s běžnými svalovými křečemi je nepravděpodobné, že by suplementace hořčíkem významně snižovala jejich četnost nebo intenzitu. U těhotenských křečí jsou výsledky nejisté a kvalitní randomizované studie pro křeče související se sportem v tomto přehledu dokonce chyběly.
Hořčík samozřejmě potřebujeme a jeho nedostatek existuje. Ale každá křeč není tajná zpráva těla „kup magnesium bisglycinát“. Pokud se křeče vracejí, jsou výrazné nebo se objevily nově, je rozumnější hledat příčinu než jen postupně testovat polovinu lékárny.
Máš pocit, že na tebe něco leze: zinek možná, vitamin C není kouzelná brzda
Škrábnutí v krku. Jedno kýchnutí. A už stojíš před skříňkou s vitaminem C jako voják připravený k obraně republiky.
Jenže vitamin C po začátku nachlazení pravděpodobně neudělá to, co od něj tradičně čekáme. Pravidelné užívání může u běžné populace délku nachlazení mírně zkrátit, ale začít ho užívat až poté, co se příznaky rozjedou, podle dostupných dat nepřináší konzistentní efekt.
U zinku je situace zajímavější. Pastilky nebo sirup nasazené krátce po začátku nachlazení mohou jeho trvání zkrátit, výsledky studií jsou však nejednotné a jistota důkazů není vysoká. Takže ano, zinek má větší oporu než řada „immunity boosterů“. Ne, neznamená to, že potřebuješ vysoké dávky zinku preventivně každý den.
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Menstruuješ a poslední dobou jsi vyřízená: nehádej železo naslepo
Tohle je jedna z položek, kde bychom místo nákupu doplňku raději zvedly telefon.
Pokud máš silnou menstruaci a současně se objevila nezvyklá únava, slabost, dušnost při běžné námaze nebo jiné obtíže, stojí za to řešit možnost anémie s lékařem. NICE například doporučuje u žen se silným menstruačním krvácením vyšetření krevního obrazu.
Železo tedy může být přesně to, co potřebuješ – pokud ho opravdu nemáš dost. Není ale ideální suplementovat ho jen proto, že jsi unavená a menstruuješ. Únava má spoustu možných příčin a tady je laboratorní výsledek užitečnější než intuice.
Po obědě bys nejraději zalezla pod stůl: nejdřív voda a deset minut venku
Je 13:37. Outlook se změnil v abstraktní umění a ty jsi ochotná podepsat dokument, že pracovní den by měl končit po obědě.
Než sáhneš po dalším stimulantu, zkontroluj ty nejméně sexy věci. Kdy jsi naposledy pila? Co a kolik jsi jedla? Sedíš od rána bez přestávky? Výzkum hydratace a kognice není úplně jednotný, některé studie ale spojují dehydrataci s horší pozorností a exekutivními funkcemi, zejména při větším nedostatku tekutin.
Takže sklenice vody a krátká procházka nejsou wellness klišé. A jestli tě každý den po obědě vypne jídlo velikosti menší svatební hostiny, možná bych před nákupem doplňků začala právě tam.
Večer jsi mrtvá, ale jakmile si lehneš, mozek pořádá konferenci: melatonin jen někdy
Tělo chce spát. Oči chtějí spát. Ty chceš spát. Mozek: Pamatuješ, jak jsi v roce 2014 řekla na poradě „taky“ místo „také“?
Melatonin není klasické sedativum ani univerzální vypínač. Je to hormon podílející se na regulaci cirkadiánního rytmu a suplementace má nejlepší logiku tam, kde je problém právě s načasováním biologických hodin – například u jet lagu. U chronické nespavosti jsou výsledky mnohem méně přesvědčivé a doporučení dávají jako první volbě přednost kognitivně-behaviorální terapii nespavosti.
Takže pokud jednou po letu přes šest časových pásem zíráš ve tři ráno do stropu, melatonin může být rozumný pomocník. Jestli ale už půl roku pravidelně nemůžeš spát, potřebuješ spíš zjistit proč než přidávat další tabletku na noční stolek.
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Jsi podrážděná, roztřesená, nesoustředěná a začínají tě štvát i lidé, které máš ráda: dej si oběd
Ano. Oběd. Ne ashwagandhu. Ne adaptogenní směs s názvem Inner Goddess Balance. Ne prášek z rostliny, kterou údajně sbírají pouze za úplňku tři tibetští mniši. Jestli jsi od snídaně měla kávu, druhou kávu a polovinu sušenky z porady, tvoje tělo možná neposílá komplikovaný biochemický rébus. Možná má prostě hlad.
Dej mu normální jídlo s bílkovinami, sacharidy, tukem a něčím rostlinným. A teprve potom rozhoduj, jestli tě skutečně rozčiluje celý svět. Je docela možné, že tě rozčiloval jen prázdný žaludek.
A co si tedy tvoje tělo opravdu žádá?
To je na doplňcích stravy trochu zrádné. Ke každému nepříjemnému pocitu dnes existuje dóza, sáček nebo lahvička, která tvrdí, že zná odpověď.
Jenže únava může znamenat špatnou noc stejně jako zdravotní problém. Křeč nemusí znamenat nedostatek hořčíku. Svalovka nepotřebuje nutně proteinový shake. A ospalost ve dvě odpoledne není automatická objednávka na guaranu.
Doplňky mají svoje místo. Někdy velmi užitečné. Ale než začneš řešit, co přidat, stojí za to zkontrolovat, jestli něco základního nechybí. Spánek. Jídlo. Voda. Pohyb. Regenerace. A pokud právě testuješ džus s guaranou, výsledky našeho dnešního neoficiálního experimentu jsou jednoduché:
Jestli dočteš článek až sem, funguje.
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FAQ
Je guarana silnější než káva?
Nejde to říct obecně. Guarana obsahuje kofein, ale jeho množství se výrazně liší podle produktu a dávky. Proto má větší smysl sledovat množství kofeinu na etiketě než předpokládat, že „přírodní“ zdroj bude automaticky slabší nebo silnější.
Pomáhá hořčík opravdu proti křečím?
Ne automaticky. Kvalitní přehled studií nenašel přesvědčivý přínos u běžných křečí starších dospělých; u těhotenských a sportovních křečí jsou důkazy nejisté nebo nedostatečné.
Potřebuji po každém tréninku proteinový shake?
Ne. Proteinový doplněk je především praktický způsob, jak doplnit bílkoviny, pokud jich z běžného jídla nepřijímáš dost. Pro výsledky je důležitý zejména celkový příjem bílkovin během dne, ne panický sprint k shakeru v okamžiku posledního opakování.
Má cenu začít brát vitamin C, když už cítím nachlazení?
Data tomu příliš nepřejí. Pravidelný příjem vitaminu C může nachlazení mírně zkrátit, ale zahájení suplementace až po nástupu příznaků nemá podle dostupných přehledů konzistentní efekt.
Kdy už únava není jen na kávu nebo guaranu?
Pokud je nezvyklá, dlouhodobá, výrazná, zhoršuje se nebo ji doprovázejí další příznaky, není rozumné ji donekonečna přebíjet stimulanty. Únava může mít mnoho příčin a v takové situaci patří její hledání k lékaři.
Upozornění: Článek má informační charakter a nenahrazuje lékařské vyšetření ani individuální doporučení lékaře či nutričního specialisty. Doplňky stravy mohou mít nežádoucí účinky a interagovat s léky; vhodnost konkrétního přípravku závisí také na zdravotním stavu, těhotenství či kojení a užívané medikaci. Dlouhodobé, výrazné nebo nově vzniklé obtíže neřeš pouze suplementy.
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Zdroje: PubMed – Effect of Guarana (Paullinia cupana) on Cognitive Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis [1]; PubMed – Effects of Tea or its Bioactive Compounds L-Theanine or L-Theanine plus Caffeine on Cognition, Sleep, and Mood [2]; International Society of Sports Nutrition – Protein and exercise [3]; European Journal of Clinical Nutrition – Protein supplementation and recovery from resistance exercise-induced muscle damage [4]; Cochrane – Magnesium for muscle cramps [5]; NIH Office of Dietary Supplements – Vitamin C [6]; NIH Office of Dietary Supplements – Zinc [7]; NICE – Heavy menstrual bleeding: assessment and management [8]; NCCIH – Melatonin: What You Need To Know [9]; img ai generated