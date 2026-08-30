Mallorca má turistů dost. Obyvatelé znovu vyšli do ulic a žádají omezení návštěvníků

Protest začal v sobotu 29. srpna v 19 hodin na náměstí Plaça d’Espanya v centru Palmy. Tentokrát ale nešlo o běžnou demonstraci s průvodem a závěrečným shromážděním. Účastníci se postupně rozmístili po trase vedoucí přes nejznámější pěší ulice historického centra až k oblasti La Lonja nedaleko sídla baleárské vlády. Podle organizace GOB se do akce zapojilo přibližně 1300 lidí, kteří byli rozděleni na desítky míst po celé trase. Část účastníků se posadila přímo na přinesené židle, jiní si četli, povídali si nebo si přinesli ruční práce. Protest tak na první pohled připomínal spíše běžný letní večer místních obyvatel než hlasitou demonstraci.
Právě v tom spočívala hlavní symbolika celé akce. Organizátoři se inspirovali tradičním mallorským zvykem označovaným jako prendre la fresca, kdy lidé během teplých večerů sedávali před domy a společně trávili čas venku. Podle organizátorů se veřejný prostor v turisticky vytížených částech Palmy stále více přizpůsobuje návštěvníkům, restauracím a komerčním aktivitám, zatímco běžný život místních obyvatel z něj postupně mizí. Protest proto neměl být pouze kritikou počtu návštěvníků, ale také symbolickým návratem obyvatel do ulic, které považují za svůj domov.
Obyvatelé upozorňují hlavně na bydlení a ceny
Akci podpořily ekologické a občanské organizace GOB a Terraferida a navázala na další protesty, které se na Mallorce uskutečnily během letošního léta. Účastníci přicházeli často oblečení v bílé, červené a zelené barvě, které odkazují na tradiční mallorské keramické figurky siurells. Na transparentech se objevovala témata dostupného bydlení, ochrany krajiny, nedostatku vody i ztráty veřejného prostoru. Stále častěji přitom zaznívá argument, že problémem není samotná existence cestovního ruchu, ale jeho rozsah a důsledky, které podle části obyvatel začínají příliš výrazně zasahovat do každodenního života ostrovanů.
Jedním z nejcitlivějších témat zůstává bydlení. Místní dlouhodobě upozorňují na vysoké ceny nájmů i nemovitostí a spojují jejich růst mimo jiné s velkým množstvím rekreačních pronájmů a vysokou poptávkou lidí ze zahraničí. Obyvatelé během protestu popisovali také zdražování služeb, přetíženou dopravu nebo obtížnější pohyb v nejnavštěvovanějších částech ostrova. Kritika míří rovněž na spotřebu omezených přírodních zdrojů, především vody, protože Mallorca se současně potýká s obdobími sucha a některé oblasti už letos přistoupily k úsporným opatřením.
Protesty jsou letos stále častější
Sobotní lidský řetěz nebyl ojedinělou událostí. Už během léta se na Mallorce konalo několik dalších akcí proti současnému modelu turismu. Výraznou pozornost vzbudila například demonstrace v Palmě na konci července. Policie tehdy odhadovala účast přibližně na 25 tisíc lidí, zatímco organizátoři hovořili až o 70 tisících demonstrantů. Další protest se uskutečnil také v oblíbeném městě Sóller. Série akcí ukazuje, že téma turismu se na Baleárských ostrovech posunulo z okraje veřejné debaty mezi nejvýraznější společenské otázky současnosti.
Během sobotní akce navíc účastníci dostávali papíry, na které mohli napsat svou představu o tom, jak by měla Mallorca v budoucnu vypadat. Organizátoři chtějí návrhy předat předsedkyni baleárské vlády Marze Prohensové, se kterou žádají schůzku. Požadují konkrétní kroky, které by podle nich omezily další růst turistického zatížení ostrova. Pro návštěvníky Mallorky se zatím nic zásadního nemění a turistický provoz pokračuje běžným způsobem. Sobotní protest však znovu ukázal, že část místních obyvatel už nechce pouze diskutovat o dopadech masového cestovního ruchu, ale očekává od politiků konkrétní rozhodnutí.
Zdroje: hrt.hr, rtve.es, europapress.es, ultimahora.es, majorcadailybulletin.com, caib.es