Turisty na Kypru zasáhla extrémní bouře. Lodě rozmetala o skály, při dramatické záchraně zemřel muž

Drama se odehrálo v sobotu 29. srpna v oblasti Cape Greco na jihovýchodě Kypru, která patří mezi nejznámější turistické lokality ostrova a leží nedaleko letoviska Ayia Napa. Ostrov zasáhlo mimořádně nepříznivé počasí doprovázené prudkými bouřkami, nárazovým větrem a rozbouřeným mořem. Právě na pobřeží se podmínky během krátké doby staly natolik nebezpečnými, že se několik plavidel nedokázalo dostat do bezpečí. Do problémů se podle záchranného koordinačního centra dostaly celkem tři lodě se šesti lidmi na palubě. Dvě z plavidel skončila po nárazu do skal zcela zničená.
Kyperské záchranné složky kolem půl třetí odpoledne aktivovaly národní plán pro pátrací a záchranné operace. Do akce se zapojily vrtulníky, policie i další záchranné jednotky. Jednoho člověka dostala z nebezpečné oblasti policejní hlídka, dalších pět osob vyzvedly vrtulníky. Většina zachráněných vyvázla bez vážnějších následků, událost však měla tragický konec. Jeden z mužů byl nalezen v bezvědomí a letecky přepraven do nemocnice ve Famagustě, kde lékaři konstatovali jeho smrt.
Obětí byl známý podnikatel a rallyový závodník
V neděli byla zveřejněna totožnost zemřelého. Šlo o 76letého Dimise Mavropoulose z Limassolu, známého kyperského podnikatele a výraznou osobnost tamního motoristického sportu. Na soukromé lodi s ním cestovaly také jeho dcera a partnerka. Plavidlo se během prudké bouře dostalo k pobřežním skalám v oblasti Agioi Anargyroi a havarovalo.
Obě ženy se ocitly ve vodě a následně je vyzvedly záchranné vrtulníky. Mavropoulosova dcera již byla po ošetření z nemocnice propuštěna. Jeho partnerka zůstává hospitalizovaná se zlomeninami žeber, podle aktuálních informací je však mimo ohrožení života. Policie nyní pokračuje ve vyšetřování okolností celé tragédie a vyslýchá svědky. Termín pitvy zemřelého zatím nebyl stanoven.
Mavropoulos nebyl na Kypru neznámou osobností. S automobilovými soutěžemi začínal už jako mladý muž a během dlouhé kariéry závodil mimo jiné za značky Ford, Mitsubishi či Chrysler/Talbot. Kyperský rallyový šampionát dokázal vyhrát třikrát, v letech 1986, 1988 a 1990. Právě v roce 1990 navíc dosáhl mimořádného výsledku, když vyhrál všech sedm závodů šampionátu. Později založil Cyprus Historic & Classic Motor Museum v Limassolu, které bylo otevřeno v roce 2014.
Meteorologové před nebezpečím varovali
K tragédii došlo během mimořádně nepříznivého počasí, před kterým byla na Kypru vydána oranžová výstraha. Meteorologové upozorňovali nejen na silné bouřky, ale také na krupobití, prudké poryvy větru a velmi nebezpečné podmínky na moři. Podle meteorologické služby mohly východně od ostrova vlny dosahovat přibližně dvou a půl metru.
Právě otázka, zda měla plavidla za takových okolností vůbec vyplout nebo zůstávat na moři, se po tragédii začala na Kypru řešit. Zástupce tamní meteorologické služby upozornil, že meteorologové mohou vydávat výstrahy a pravidelné námořní předpovědi, nemají však pravomoc lodím přímo zakázat vyplutí. Varování přitom podle něj dopředu upozorňovalo také na možnost škod a ohrožení lidských životů.
Cape Greco turisté znají jako jedno z nejkrásnějších míst ostrova
Tragédie zasáhla oblast, kterou každoročně navštěvuje velké množství zahraničních turistů. Cape Greco leží mezi Ayia Napou a Protarasem a je známé průzračným mořem, skalnatým pobřežím, jeskyněmi a vyhlídkami. K pobřeží pravidelně míří výletní lodě, menší soukromá plavidla i turisté, kteří se zde věnují koupání a potápění.
Sobotní událost však ukázala, jak rychle se mohou podmínky na otevřeném moři při prudké letní bouři změnit. Záchranářům se podařilo z oblasti dostat všech šest lidí, kteří byli na třech ohrožených lodích, pro Dimise Mavropoulose ale přišla pomoc pozdě. Dvě plavidla navíc bouře a nárazy do skal zcela zničily. Vyšetřování přesného průběhu nehody na místě pokračuje.
Zdroje: news.rik.cy, cyprus-mail.com, en.philenews.com