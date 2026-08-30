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Turisty na Kypru zasáhla extrémní bouře. Lodě rozmetala o skály, při dramatické záchraně zemřel muž

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Prudká bouře proměnila pobřeží u jednoho z nejvyhledávanějších míst na Kypru v nebezpečnou past. U Cape Greco nedaleko Ayia Napy se tři lodě dostaly do vážných problémů, dvě z nich byly po nárazu do skal zcela zničeny. Tragédie si vyžádala život 76letého známého podnikatele a bývalého rallyového závodníka Dimise Mavropoulose.
Turisty na Kypru zasáhla extrémní bouře. Lodě rozmetala o skály, při dramatické záchraně zemřel muž

Turisty na Kypru zasáhla extrémní bouře. Lodě rozmetala o skály, při dramatické záchraně zemřel muž

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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