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Za socialismu ji dostal k Vánocům skoro každý kluk. Dnes za kompletní stavebnici sběratelé platí až 50 000 Kč

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Zaprášená kovová krabice na půdě po prarodičích působí jako první adept do […]
Za socialismu ji dostal k Vánocům skoro každý kluk. Dnes za kompletní stavebnici sběratelé platí až 50 000 Kč

Za socialismu ji dostal k Vánocům skoro každý kluk. Dnes za kompletní stavebnici sběratelé platí až 50 000 Kč

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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