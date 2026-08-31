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Kdo má po dědovi v šuplíku tenhle odznak z vojny, sedí na malém pokladu. Sběratelé za něj dají i 30 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Kdekdo, kdo za socialismu prošel základní vojenskou službou, si z vojny přinesl […]
Kdo má po dědovi v šuplíku tenhle odznak z vojny, sedí na malém pokladu. Sběratelé za něj dají i 30 000 Kč
Zdroj: Extrafit.cz
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Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
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