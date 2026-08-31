Na Temu jsem koupila pračku za 2 900 Kč. Dodnes jsem v šoku, co vlastně přišlo

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Víkendová chata bez klasické elektrické přípojky pro velkou automatickou pračku. Dlouhé cesty autem, kde se hromadí špinavé oblečení. Malá garsonka, kde každý centimetr prostoru rozhoduje. Situací, kdy běžná domácí pračka prostě není řešením, existuje víc, než by se na první pohled zdálo.
Když jsem hledala způsob, jak vyřešit praní mimo domov, narazila jsem na nabídku kompaktních cestovních praček. Mezi desítkami podobně vypadajících modelů mě zaujala Adler AD 8056 za necelé tři tisíce korun na platformě Temu. Zajímavé je, že v českých e-shopech se tentýž model běžně prodává ještě levněji – od 1 600 do 2 500 Kč. Adler přitom není žádná neznámá čínská značka, ale zavedený polský výrobce domácích spotřebičů působící na trhu od roku 2002.
Přesto jsem objednávku potvrzovala s velkou dávkou pochybností. Představa funkčního zařízení schopného vyprat a odstředit prádlo za cenu dvou návštěv restaurace zněla skoro jako podvod. Očekávala jsem chatrný plastový kus, který při prvním zapnutí začne kouřit nebo se rozpadne na díly.
Balík dorazil – a s ním první překvapení
Kurýr přinesl nečekaně lehký balík. Celé zařízení váží pouhých 5,8 kg, což je méně než plný nákupní košík. Rozměry 38,5 × 40 × 57 cm znamenají, že přístroj zabere místo srovnatelné s menším nočním stolkem. Dá se tedy snadno přenášet, schovat pod postel nebo naložit do kufru auta.
První pohled na konstrukci rozptýlil část obav. Bílo-šedý plast vypadal čistě a solidně, bez ostrých hran nebo viditelně nekvalitního zpracování. V balení nechybělo nic podstatného: napouštěcí hadice, vypouštěcí hadice a vkládací košík pro odstřeďování. Ovládání je čistě mechanické – dva otočné voliče na horním panelu, žádná složitá elektronika náchylná k poruchám. Časovač praní jde nastavit až na 15 minut.
Napájecí kabel o délce 145 cm se připojuje do běžné zásuvky 220–240 V. Celý systém působil překvapivě promyšleně a jednoduše.
Jak se pere v mini pračce? Jinak, než jste zvyklí
Zapomeňte na automatické napouštění a přednastavené programy. Tady si musíte pomoct sami – a právě v tom tkví největší svoboda. Vodu nalijete přímo shora kbelíkem, sprchovou hadicí nebo pomocí přiložené hadice připojené k běžnému kohoutku. Teplotu si regulujete sami podle toho, jakou vodu napustíte – žádný ohřev v zařízení neprobíhá.
Kapacita bubnu je až 4 kg suchého prádla, což pokryje několik triček, spodní prádlo, ponožky, lehké šaty nebo dětské oblečení. Do vody přidáte běžný prací gel nebo prášek, nastavíte časovač a motor se dá do pohybu. Základní příkon je 190 W, při praní může špičkový výkon vyskočit až na 490 W.
Pohyb vody v bubnu je nečekaně intenzivní. Vnitřní lopatkový mechanismus vytváří silný vířivý proud, který prádlo důkladně promíchává a propírá. Po uplynutí nastaveného času položíte vypouštěcí hadici k odtoku nebo do kbelíku, necháte špinavou vodu odtéct a celý proces zopakujete s čistou vodou pro máchání. Žádné programy, žádné čekání – máte plnou kontrolu nad každým krokem.
Odstřeďování? Tady přišel největší šok
Největší obavy jsem měla právě z centrifugy. U takto lehkého plastového přístroje jsem čekala, že bude skákat po koupelně jako blázen, nebo že prádlo vytáhnu stejně mokré, jako jsem ho vložila. Realita mě doslova ohromila.
Do bubnu se pro ždímání nasadí speciální odstředivý košík s kapacitou až 2 kg prádla. Centrifuga pracuje s vysokými otáčkami a výkon při odstřeďování dosahuje ve špičce až 620 W. Během několika minut vytlačí z textilií většinu vody. Když jsem prádlo vytáhla, nebylo sice suché jako ze sušičky, ale bylo vyždímané srovnatelně s běžnou pračkou nastavenou na 800 otáček za minutu. Voda z něj vůbec nekapala a na sušáku doschlo během chvíle.
Při rovnoměrném rozložení prádla v košíku je chod navíc překvapivě stabilní. Žádné skákání, žádný rachot – jen tichý, efektivní provoz.
Úspora energie i vody, kterou pocítíte
Běžná domácí pračka spotřebuje na jeden cyklus desítky litrů vody a výrazně více elektřiny kvůli ohřevu. Tady si teplotu i množství vody regulujete sami – a protože zařízení neohřívá, spotřeba elektřiny je minimální. Celý proces je šetrný k peněžence i k životnímu prostředí.
Po skončení práce stačí tělo pračky vytřít do sucha a uložit do skříně, pod postel nebo do kufru auta. Žádné stavební úpravy, žádné pevné instalace – jen mobilní pomocník, který si vezmete, kam potřebujete.
Pro koho je tahle pračka skutečně užitečná?
Jasně – nenahradí plnohodnotnou velkou pračku pro čtyřčlennou rodinu v rodinném domě. Ložní povlečení pro celou domácnost nebo těžké zimní bundy v ní logicky nevyperete. Ale jako řešení na chatu, chalupu, studentskou kolej, do karavanu či kempu nebo pro jednotlivce žijícího v garsoniéře bez možnosti stavebních úprav je to zařízení, které funguje na jedničku.
Výsledek praní je nesrovnatelně lepší a méně pracný než jakékoliv ruční přemáchávání v umyvadle. A právě v tom tkví největší hodnota – ne v dokonalosti, ale v praktičnosti a svobodě. Nákup za necelé tři tisíce korun (nebo ještě levněji v českých e-shopech) přinesl zařízení, které své technické parametry plní do posledního bodu a představuje funkční řešení pro každého, kdo bojuje s nedostatkem místa nebo potřebuje prát na cestách.
Šok? Ano. Ale ten příjemný.
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková