Strikeforce zanikla. Její bojovníci pak sbírali tituly v UFC

Když majitelé UFC v roce 2011 koupili Strikeforce, nezískali jen značku jednoho ze svých konkurentů. Pod jednu střechu se postupně dostala skupina bojovníků, kteří později zasáhli do špičky téměř všech důležitých divizí.
Z regionální ligy k elitě
Strikeforce vstoupila do MMA 10. března 2006 turnajem v San Jose. Podle oficiálního archivu UFC dorazilo do HP Pavilion 18 265 diváků. Během necelých sedmi let pak organizace uspořádala 63 akcí a z původně regionální značky vyrostla v jednoho z mála vážných amerických konkurentů UFC.
Sílu Strikeforce ukazoval především její roster. V těžké váze se objevili Fedor Emelianenko, Alistair Overeem, Fabricio Werdum, Josh Barnett nebo Daniel Cormier. Nižší divize nabídly Nicka Diaze, Gilberta Melendeze, Gegarda Mousasiho, Lukea Rockholda, Ronalda „Jacarého“ Souzu, Robbieho Lawlera či Tyrona Woodleyho. Showtime vysílala turnaje Strikeforce od roku 2009 a organizace se dostala také do hlavního vysílacího času na CBS.
Ještě výraznější stopu zanechala Strikeforce v ženském MMA. Gina Carano a Cris Cyborg dostaly ženské zápasy před velké televizní publikum, později přišly Miesha Tate a Ronda Rousey. Právě Rousey se nakonec stala poslední šampionkou Strikeforce v bantamové váze a první ženskou šampionkou v historii UFC.
Koupě nejdřív neznamenala konec
Zásadní změna přišla v březnu 2011. Společnost Forza, která patřila pod Zuffu stejně jako UFC, oznámila koupi Strikeforce. Vedení tehdy zdůrazňovalo, že organizace zůstane samostatná, bude dál spolupracovat se Showtime a existující smlouvy bojovníků budou dodrženy.
Oddělený provoz ale vydržel necelé dva roky. Poslední galavečer se konal 12. ledna 2013 v Oklahoma City. Tarec Saffiedine v hlavním zápase porazil Natea Marquardta a získal titul ve velterové váze, Daniel Cormier ukončil Diona Staringa a na kartě byli také Josh Barnett, Gegard Mousasi, Ronaldo Souza nebo Anthony Smith.
Část hvězd přitom začala přecházet do UFC ještě před definitivním koncem. Alistair Overeem tam debutoval už v prosinci 2011, Ronda Rousey byla jmenována první ženskou šampionkou UFC v prosinci 2012. Zánik Strikeforce tak nebyl jednorázovým přesunem celého rosteru, ale postupným slučováním dvou silných skupin bojovníků.
UFC dostalo hotovou elitu
Výsledky rychle ukázaly, že nešlo o druhořadé bojovníky. UFC už v roce 2014 upozorňovalo, že bývalí zápasníci Strikeforce drželi minimálně jedno místo v nejlepší pětici každé mužské divize od lehké až po těžkou váhu. V ženském bantamu byla Rousey šampionkou a dalších pět bývalých bojovnic Strikeforce figurovalo v první desítce.
A postupně přišly také pásy. Ronda Rousey a Miesha Tate se staly šampionkami bantamové váhy, Luke Rockhold získal titul ve střední, Robbie Lawler a později Tyron Woodley ve velterové, Fabricio Werdum v těžké a Daniel Cormier se stal šampionem polotěžké i těžké váhy. Strikeforce prošly také Cris Cyborg a Amanda Nunes, další budoucí šampionky UFC.
Strikeforce proto nelze brát jen jako zaniklou organizaci, jejíž nejlepší bojovníci dostali po konci šanci v UFC. V řadě případů už šlo o jedny z nejlepších zápasníků světa.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková