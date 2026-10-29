Vémola se pustil do Lely a rozebral její obvinění bod po bodu. Prozradil, kolik jí měsíčně posílá a co odmítla

Jedna strana mluví o nemocničním pokoji a o lyžování v Alpách. Druhá o družinách, kroužcích a výživném, které posílá každý měsíc. Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze (do 93 kg), bývalý šampion české organizace OKTAGON MMA s bilancí 39-9 podle databáze Sherdog, se po rozhovorech své bývalé partnerky ohradil a předložil vlastní čísla. Oficiální profil OKTAGON MMA uvádí bilanci 38-9-0. Vznikly tak dvě účtenky za jednu rodinu, které se neshodnou skoro v ničem. Redakce MMAmag částky z výroku přepočítala na rok a k jeho říjnovým výrokům dohledala, co o stejných penězích říkal už v létě.
Co Vémola odpověděl na větu o nemocnici a Alpách
Lela Ceterová, bývalá partnerka Karlose Vémoly, uvedla 25. října 2026 pro eXtra.cz, že byla s nejmladším synem v nemocnici při vážné operaci ledviny, zatímco Vémola podle ní odjel lyžovat do Alp se starším synem a se svou současnou partnerkou Monikou Naomi. O den dříve na stejném webu popsala, že z rodinné dovolené odešel po jednom dni s tím, že jede do Šamorína kvůli OKTAGONu, a ona pak v autě našla letenku, ze které usoudila, že byl v Bulharsku. Jde o její verzi, nezávisle potvrzená není.
Vémola se v rozhovoru, který Expres.cz zveřejnil 27. října 2026, k Alpám ani k letence přímo nevrátil. Mluvil o péči: „Předstírá, že je matka roku, ale děti máme ve střídavé péči a já se fakt honím a starám.“ Z té věty plyne, že svou obranu nepostavil na vyvrácení konkrétních událostí, ale na tom, kdo se o děti stará. Pár se rozešel v dubnu 2026, kdy to Vémola oznámil příspěvkem na Instagramu, který ocitoval server iDNES.cz.
Druhou polovinu odpovědi postavil Vémola na číslech. U nich uvedl i přesnou částku, kterou podle něj Lela odmítla.
Padesát tisíc, která podle něj skončila bez podpisu
„Platím jí 50 tisíc měsíčně, které odmítla s tím, že chce 100 nebo 150. Chce se soudit a není s ní vůbec žádná domluva,“ řekl Vémola serveru Expres.cz. Spor tedy podle jeho popisu nestojí na tom, zda platí, ale na výši. Vedle výživného podle svých slov hradí ještě družiny, kroužky a stravu; jejich výše veřejně známá není.
Ze starších textů Expres.cz, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že stejná částka zazněla už 11. září 2026, kdy Vémola tvrdil, že posílá 50 000 Kč měsíčně a nad rámec toho nabídl dalších 30 000 Kč na bydlení. Ještě dřív, 13. srpna 2026, jeho advokát Štěpán Ciprýn uvedl, že Vémolova strana žádá přehled nákladů a po jeho doložení je ochotná o částkách dál jednat.
Co by jednotlivé měsíční částky znamenaly za rok, ukazuje přepočet. Jsou to čísla, která veřejně zmínil Vémola, ne ověřené platby ani výše stanovená soudem.
|Měsíčně (Kč)
|Za 12 měsíců (Kč)
|Rozdíl proti 600 000 Kč ročně
|50 000
|600 000
|nic
|100 000
|1 200 000
|600 000
|150 000
|1 800 000
|1 200 000
Spor o to, kdo má děti většinu času
„Máme je ve střídavé péči, mám je většinu času já,“ řekl Vémola Expres.cz. Den své bývalé partnerky popsal takto: „Ona bydlí daleko a nechce se stěhovat. Vstává v 5 ráno, odpoledne je vyzvedne ze školy a celý den je nemá. Pak je dá rychle do postele a vůbec s nimi není.“ Druhou položkou na jeho účtence tedy nejsou peníze, ale čas.
O den později, 28. října 2026, Expres.cz napsal, že Ceterová v rozhovoru pro Revue iDNES.cz označila předávání dětí slovy „Je to katastrofa. Jako matka jsem z toho úplně hotová.“ Podle téhož textu kvůli stresu spí asi pět hodin denně a hledá bydlení blíž ke škole a školce; tahle pasáž je shrnutím redakce Expres.cz, ne přímou citací.
Dvě tvrzení o jedné věci si odporují. Vémola mluví o tom, že se stěhovat nechce, text z 28. října o tom, že bydlení hledá. Jak je péče rozdělená, plyne zatím jen z toho, co o ní říkají sami rodiče.
O tom, která z obou verzí se promítne do konečné částky, ale nerozhoduje ani jeden z nich.
Proč o konečné částce nerozhodně ani jeden z nich
Nejde o trestní ani disciplinární kauzu. Spor o výživné a o péči o nezletilé děti patří do rodinného práva a rozhoduje o něm soud. Žádné rozhodnutí o výši výživného ani o rozdělení péče zatím veřejně známé není, doložené je jen Vémolovo tvrzení, že se Lela chce soudit.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, redakce MMAmag otevřela na dvou místech. Paragraf 913 ukládá přihlédnout i k tomu, že povinný o dítě osobně pečuje a v jaké míře. Paragraf 915 říká, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Ministerstvo spravedlnosti k tomu vede doporučující tabulku výživného s manuálem; už z jejího označení plyne, že jde o doporučení, ne o závazný výpočet.
Dvě účtenky za jednu rodinu tak zatím posuzuje jen veřejnost. Ten, kdo je sečte závazně, se k nim nevyjádřil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková