Novotný označil Muradovův krok za obrovskou kaňku. Šampion Oktagonu ale ničeho nelituje a vysvětlil proč

Nejdřív záběr z posilovny a hlas, který zní jako po obyčejném tréninku. Teprve potom dojde řeč na to, co se kolem Makhmuda Muradova děje na sítích: sestřihy se smutnou hudbou a titulky o tom, že svého podpisu lituje. Muradov, 36letý uzbecký bojovník s bilancí 30-8-0 a šampion polotěžké váhy (do 93 kg) v české organizaci OKTAGON MMA, se k tomu vrátil sám. Jeho duel se šesti členy klanu Kotlárů stojí na kartě premiérového galavečera G MMA 1: Samhain, který začíná 31. října 2026 v 18:00 v pražské Nové Spirále. Redakce MMAmag položila vedle sebe, co Muradov říkal v zářijovém rozhovoru pro iSport a co zaznělo v jeho říjnovém videu, a jeho linka se za dva měsíce neposunula ani o kus.
Pod jeho videem hrála smutná hudba. Pak promluvil sám
Příspěvek sdílel na Instagramu účet G MMA, nové české organizace, která míchá bojové sporty se zábavní show. Z přepisu a vloženého instagramového příspěvku v textu, který 27. října 2026 zveřejnil Fights.cz, redakce MMAmag vyčetla celou Muradovovu reakci.
Začíná ujištěním o přípravě: „Jsem po tréninku. Makám a nic nepodceňuju.“ Pak přijde to podstatné. „Dávají tam smutnou hudbu a někdo k tomu píše, že lituju toho, že jsem podepsal a jsem v G MMA. Ničeho nelituju, nikdo mě do ničeho nenutí,“ řekl Muradov. Motivaci vysvětlil jednou větou: „Každý děláme nějakou práci. Kvůli čemu? Abychom zajistili svou rodinu a měli lepší život.“
Reaguje tím na část komentujících pod příspěvky k turnaji, kteří jeho start označují za ostudu. Jenže muž, který mu podepisuje zápasy v OKTAGONu, mluví o témže večeru úplně jiným slovníkem.
Novotný si servítky nebral, jenže jedna věc mu svazuje ruce
Ondřej Novotný, šéf OKTAGONu, se k Muradovově účasti vyjádřil už 3. září 2026. „Za mě je to zneuctění celé jeho kariéry a toho, kdo je. Je to obrovská kaňka,“ řekl podle Fights.cz v pořadu MMA letem světem; stejný smysl výroku uvedl i Sport.cz.
Novotný přitom dřív avizoval, že spolupráci s bizarními podniky tolerovat nehodlá. Už 7. června 2026 po turnaji OKTAGON 89 podle iSportu řekl, že Muradov tehdy smlouvu neměl a že formát pět na jednoho je „hrozně hloupý“. U svého šampiona nakonec udělal výjimku, a sám vysvětlil proč: „Podepsal to s nimi dřív, než podepsal s námi.“ Text ani jedné ze smluv veřejný není.
V rankingu OKTAGONu aktualizovaném 30. září 2026 redakce MMAmag dohledala Muradova jako šampiona polotěžké váhy i jako dočasného šampiona střední váhy do 83,9 kg. Postavení se tedy nezměnilo. A nezměnila se ani Muradovova argumentace: 2. září 2026 iSportu řekl, že „mojí prioritou je sportovní kariéra, tedy působení v Oktagonu“ a že si v G MMA „může bokem vydělat skvělé peníze“. V říjnu dodal, že svou práci udělá na jedničku, vydělá peníze a hotovo. Stejný server tehdy psal o údajné odměně okolo 5 milionů Kč, oficiálně ji nikdo nepotvrdil.
Jak bizarní ten večer bude, nejlíp ukazuje karta, kterou G MMA vystavilo na svém webu.
Šest Kotlárů, polštáře a jeden zápas v brnění
Na oficiální zápasové kartě napočítala redakce MMAmag třináct vypsaných dvojic, zatímco úvodní stránka organizace mluví o 13 zápasech a odkaz na celou kartu o 12. Muradovova položka je tam vedena doslova jako „Muradov vs. 6 Kotlárů, hlavní zápas večera“.
- Muradov proti 6 Kotlárům: hlavní zápas večera
- Kajínek proti Bachaři: speciál
- Sládek proti Ovčáčkovi: speciál
- Majkl proti Dufkovi: rytířské brnění
- Flexy Babka proti Hruškové: polštářový zápas
Pozor na detail, který se v debatě ztrácí. G MMA u hlavního zápasu popisuje, že Kotlárovci mají využít početní převahu a nastupovat postupně s novými silami, a zároveň výslovně píše, že přesný počet účastníků i kompletní pravidla teprve upřesní. Fights.cz navíc uvedl, že se vyjednávala velikost rukavic a možnost nastupovat ve dvojicích; organizace to na svém webu nepotvrdila.
Co se v Nové Spirále doopravdy prodává
KOMENTÁŘ Šampion velké organizace jde do show a jeho vlastní promotér to veřejně odsoudil. Rozpor v postojích ale Muradovovi vyčítat nelze. V září i v říjnu říká totéž: sport má v OKTAGONu, peníze se dají vydělat jinde.
Kaňka nevzniká tím, že bojovník vezme dobře placenou práci. Vzniká tím, že se publikum roky učí brát klikatelnou atrakci jako běžnou součást nabídky. Dá se namítnout, že titulový bojovník má jinou odpovědnost než zbytek karty. Jenže právě tu měla ošetřit smlouva, a ta podle veřejných vyjádření přišla až po podpisu s G MMA.
V Nové Spirále se tak 31. října 2026 neprodává jen hlavní zápas, ale i spor o to, co si šampion ještě smí dovolit. Pro jednoho kaňka, pro druhého výplata. A oba pro sebe mají argument.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka