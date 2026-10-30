Jake Paul se vrací do ringu poprvé od knockoutu s Joshuou. Zabojuje na Štědrý den v Dubaji a ve hře je několik jmen

Na oficiální stránce akce to vypadá skoro komicky. Vlevo Jake Paul, bilance 12–2, fotka, výška, dosah. Vpravo prázdná silueta, samé nuly a tři písmena: TBA, tedy soupeř teprve bude oznámen. Všechno ostatní přitom stojí: 24. prosince 2026, Dubaj, velká vánoční show. Bude to první zápas devětadvacetiletého Američana od noci, po které odešel z duelu s Anthonym Joshuou, bývalým mistrem světa těžké váhy, se zlomenou čelistí. Redakce MMAmag kvůli tomu otevřela úřední zápis floridské komise i Paulovu zápasovou historii a vytáhla z nich dvě čísla, která o návratu říkají víc než celá tisková zpráva.
Štědrý den v Dubaji a jedno velké prázdné místo
Návrat oznámila 29. října 2026 promotérská společnost Most Valuable Promotions, kterou Paul v roce 2021 spoluzaložil s Nakisou Bidarianem. Jinými slovy: ohlašuje sám sebe. „Jsem hladovější než kdy dřív a ve čtvrtek 24. prosince se vracím do ringu v Dubaji, abych začal další kapitolu své cesty,“ uvedl Paul v tiskové zprávě vlastní firmy. Soupeře v ní nenajdete; promotér slibuje jméno až v příštích týdnech.
Na oficiální kartě akce, do které redakce MMAmag nahlédla, svítí v hlavním zápase u protivníka zkratka TBA. Rekord 0–0–0, u výšky, váhy a dosahu pomlčky. Výloha je nasvícená, zboží zatím ne.
Zatímco u Čechů poteče kapr a poběží pohádky, v Dubaji se bude prodávat boxerský večer. Jak tvrdý byl pád, po kterém Paul tak dlouho nenastoupil, nejlíp ukazuje úřední papír z Floridy. Stojí v něm čas 1:31 a suspendace bez data konce.
Co o té noci s Joshuou stojí v úředním papíru
Zápas s pořadovým číslem devět se odehrál 19. prosince 2025 v Miami. Podle výsledkového dokumentu floridské atletické komise Joshua vyhrál knockoutem v šestém kole v čase 1:31. Na váze měl Paul 216,6 libry, Joshua 243,4 libry. Rozdíl 26,8 libry, tedy zhruba 12,2 kg, byl největší váhový handicap, s jakým Paul kdy šel do zápasu.
U Paulova jména je v zápisu zdravotní suspendace bez uvedeného data konce. Firma mluvila o zlomené čelisti, Bidarian v tiskové zprávě o zlomenině na dvou místech. Podle BBC Sport měl Paul po operaci v čelisti dvě titanové destičky a přišel o část zubů.
Stojí za to postavit dva jeho výroky vedle sebe. V květnu 2026 BBC Sport psala, že Paul připouští konec kariéry kvůli čelisti. Koncem října mluví o tom, že je hladovější než kdy dřív. Mezitím se v zákulisí melou čtyři jména a jedno z nich zná každý, kdo sleduje klec.
Kdo by měl jít naproti a kdo si zatím jen dělá reklamu
Redakce MMAmag postavila vedle sebe oficiální kartu akce a texty zahraničních médií o jednáních. Rozdíl je zásadní: na kartě není k 30. říjnu 2026 žádné jméno, v médiích jich koluje několik. Potvrzený není ani jeden.
- Darren Till: bývalý bojovník UFC, 26. září 2026 porazil v Manchesteru Yoela Romera na akci BKFC 94, tedy v organizaci holého pěstního boxu. Bidarian ho pro MMA Fighting zmínil jako jedno ze jmen, se kterými firma mluvila.
- Chris Eubank Jr.: skutečný boxer, 15. listopadu 2025 prohrál podle Sky Sports odvetu s Conorem Bennem jednomyslně na body.
- Edgar Berlanga: boxer, který 26. července 2026 zdolal Stevena Butlera technickým knockoutem v sedmém kole.
- KSI: youtuber a boxer, který v lednu 2026 pro MMA Fighting prohlásil: „Pokud jde o box, končím.“ Nabídku na Paula podle svých slov odmítl.
Že firma oslovila Eubanka Jr., Berlangu i KSI, píše server The Post, dohoda podle něj neexistuje. Francis Ngannou, kterého fanoušci k Paulovi přisazují skoro automaticky, se mezi zmiňovanými variantami neobjevuje. A proč tohle patří na web o MMA? Protože Paul si v boxu vybudoval kariéru na jménech jako Nate Diaz, Mike Perry, Anderson Silva, Tyron Woodley nebo Ben Askren.
Jak dlouho Paul nevlezl do ringu, se dá spočítat den po dni. Takové číslo v jeho kariéře ještě nikdy nestálo.
Mezi Joshuou a Dubají leží číslo, jaké Paul nikdy předtím neviděl
Z dat jednotlivých zápasů, která redakce MMAmag prošla v jeho zápasové historii, vychází 370 dní bez boxu. Dosavadní maximum bylo o 55 dní nižší.
|Pauza
|Období
|Dní
|Po Joshuovi, návrat v Dubaji (plán)
|19. 12. 2025 až 24. 12. 2026
|370
|Po odvetě s Woodleym, návrat proti Silvovi
|18. 12. 2021 až 29. 10. 2022
|315
|Po AnEsonGibovi, návrat proti Robinsonovi
|30. 1. 2020 až 28. 11. 2020
|303
Jde o rozdíl kalendářních dat mezi zápasy, ne o dny bez tréninku. Paul, který roky jel v režimu dvou až tří zápasů ročně, tentokrát vynechal celý kalendářní rok. U člověka, který prodává hlavně pozornost, je to problém sportovní i obchodní zároveň.
Co se na Štědrý den v Dubaji bude prodávat doopravdy
ANALÝZA Proč má promotér hotové město, datum i tiskovou zprávu, ale ne soupeře? Odpověď je v samotném oznámení. Promotérská společnost akci rámuje jako vánoční spektákl a děkuje dubajské sportovní radě a tamnímu úřadu pro ekonomiku a cestovní ruch. To jsou partneři, kteří platí za událost, ne za konkrétní duel.
Jméno soupeře je poslední volná proměnná a zároveň ta nejdražší. Till přitáhne publikum z klece, KSI internet, Eubank Jr. nebo Berlanga sportovní kredit. Každá z těch variant má jinou cenu a jiné riziko a po knockoutu od Joshuy a 370 dnech mimo ring platí jednoduchá rovnice: čím déle se čeká, tím víc se o jméně mluví zadarmo.
Prázdné místo ve výloze tedy není zdržení, ale záměr. Až ho firma zaplní, řekne to o Paulových ambicích po Joshuovi víc než jakákoli další hláška o hladu. Dívejte se na to jméno, ne na datum.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka