Pali Hari popsal, co prožíval po zlomenině nohy na Clashi. Pogratuloval Žralokovi a prozradil, kdy se vrátí

Zápas pod hlavním duelem večera v Ústí nad Labem skončil dřív, než se stihl rozjet. Pavol Vaško, 38letý slovenský bojovník ve váze do 120 kg s bilancí 1-3-0, kterého scéna zná jako Pali Hariho, vystřelil kop a o další už se nepokusil. Do klece šel lékař a 197 cm vysoký Slovák měl po zápase i po plánech na konec roku. Mlčet ale nevydržel dlouho: mluvil o utrpení, o návratu a o tom, co prý čeká každého, kdo chce bojovat. Redakce MMAmag jeho slova postavila vedle veřejných zápisů ze zápasu i vedle toho, co o jeho návratu říká promotér.
Jeden kop, po kterém musel do klece lékař
CLASH 17 se odehrál 24. října 2026 na zimním stadionu v Ústí nad Labem. CLASH je domácí bojová show, na jejíž kartě se potkává MMA, box i netradiční formáty. A právě o takový formát tu šlo: Vaško s Patrikem „Žralokem“ Hüblerem, 33letým českým bojovníkem ve váze do 120 kg s bilancí 2-4-0, který měří 182 cm, nezápasili podle pravidel MMA, ale v barmském boxu ve váze do 120 kg.
V detailu zápasu na portálu ClashRankings redakce MMAmag dohledala, že duel ukončil zásah lékaře v 1. kole v čase 1:53. Jde o neoficiální statistický portál.
Po zákroku lékaře se Pali Hari ozval sám a jeho první věty nepatřily zranění, ale organizaci a soupeři.
Co řekl, když už bylo po všem
V článku webu MMA Shorties, dostupném 28. října 2026, je vložený příspěvek z účtu Pavol Vasko (@palihari8.8.8) a přepis toho, co k zranění řekl. Podle tohoto přepisu začal slovy: „Jo, lidé, takže vidíte, no. Takhle to chodí, tohle je nejlepší organizace.“ Poděkoval vedení i celému polskému týmu, za který podle svých slov bojuje.
Pak přišel obraz, kolem kterého se točí celé jeho vyjádření: „Vidíte, prostě to je život. Život je velká osmička – nejprve utrpení, potom se ti to vrátí a zas a zas se to točí.“ A hned k tomu dodal, že to k řemeslu patří: „Dáš sto zápasů, budeš kopat dobře, všechno bude vycházet, ale přijde stoprvní a bum – prostě zlomí se ti noha.“ Podle téhož přepisu uzavřel: „Když chce být někdo fighter, tohle si musí prostě uvědomit, že tohle ho čeká.“
Soupeři nevyčetl nic. „Gratuluji Žralokovi. Nemám nic proti němu, v pohodě chlap,“ zaznělo podle přepisu. Vítěz přitom výhru neslavil. Hübler podle MMA Shorties řekl: „Neskutečně mě to mrzí. Na tento zápas jsem se totiž opravdu pečlivě připravoval.“ Poražený gratuluje, vítěz se omlouvá.
V tom samém vyjádření padla i věta o návratu. A právě ta se s plány organizace rozchází nejvíc.
Rok bez kopání a jeden termín, který nesedí
Pali Hari podle přepisu uvedl, že ho čeká roční pauza, ale výslovně jen u kopání; dál prý bude boxovat a používat lokty. Je to jeho tvrzení, ne potvrzený plán organizace. Promotér Tomáš Le Sy, šéf CLASH, podle MMA Shorties z 26. října 2026 mluvil o zlomené holeni a dodal, že Pali Hari „na únor určitě nedá“. Stejnou větu přinesl i web Top-Fight.
Redakce MMAmag porovnala datum zápasu s termínem, který u turnaje CLASH 18 uvádí prodejní stránka Ticketportalu, a mezi obojím zbývá 105 dní.
|Datum
|Co se k němu váže
|Odstup od zranění
|24. 10. 2026
|zranění na CLASH 17
|0 dní
|6. 2. 2027
|ohlášený termín CLASH 18
|105 dní
|24. 10. 2027
|konec roční pauzy podle Pali Hariho
|365 dní
V popisu akce přitom pořád stojí, že na CLASH 18 dojde na završení trilogie Baba Jaga vs. Pali Hari; kompletní kartu chce organizace podle téhož textu zveřejnit až na prosincové tiskové konferenci. Oba dosavadní zápasy Vaška s Václavem Mikuláškem, 6. prosince 2025 a 7. února 2026, skončily podle zápisů na ClashRankings jeho diskvalifikací. Jedno jméno z Vaškova vlastního výčtu přitom ukazuje, jak dlouho se taková smyčka točí ve světě UFC.
Proč si fanoušci okamžitě vybavili Silvu a McGregora
ANALÝZA Pali Hari podle přepisu MMA Shorties sám zařadil svůj úraz vedle Andersona Silvy, Chrise Weidmana a Conora McGregora. Není to lékařské srovnání jeho rekonvalescence, jen ověření případů, které zmínil. V oficiálních výsledcích UFC ty případy sedí: Silva skončil proti Weidmanovi 28. prosince 2013 na UFC 168 technickým knockoutem ve 2. kole v čase 1:16, Weidman sám dopadl stejně proti Uriahu Hallovi na UFC 261 už po 17 sekundách a McGregorův třetí zápas s Dustinem Poirierem na UFC 264 ukončil 10. července 2021 lékař na konci 1. kola.
Scénář je u všech stejný. Zápas skončí bez rozhodujícího úderu a divák si ho pamatuje déle než výsledek. V měřítku ale přirovnání nesedí: Silva se vrátil 31. ledna 2015 na UFC 183, McGregor až 11. července 2026 na UFC 329. Ani jeden z nich tedy nebyl zpátky za 105 dní.
Velká osmička se Pali Harimu otočit může. Jen ji zatím odměřuje kalendář, ne jeho vlastní odhad, a první termín, o který jde, patří podle promotéra někomu jinému.
Metodika
Redakce MMAmag se zápasu neúčastnila a pracovala 28. října 2026 s veřejnými záznamy: akreditační stránkou CLASH pro datum a místo turnaje, zápisy a profily na neoficiálním portálu ClashRankings, prodejní stránkou CLASH 18 na Ticketportalu a oficiálními výsledky UFC. Výrok Pavola Vaška se nepodařilo otevřít v originále na Instagramu @palihari8.8.8, citace proto pocházejí z přepisu MMA Shorties, který obsahuje vložený příspěvek tohoto účtu; stejně sekundárně jsou doloženy reakce Patrika Hüblera a Tomáše Le Syho, u nějž existuje druhé mediální potvrzení přes Top-Fight. Do výpočtu vstoupily tři hodnoty: 24. 10. 2026 jako datum CLASH 17, 6. 2. 2027 jako ohlášený termín CLASH 18 a 24. 10. 2027 jako konec ročního horizontu, o kterém mluvil sám Vaško; dny se počítaly jako kalendářní rozdíl bez započtení počátečního dne, výsledek je 105 a 365 dní. Jde o kalendářní propočet, nikoli o lékařskou prognózu, a stejně tak návraty Andersona Silvy a Conora McGregora slouží jen k ověření případů, které Vaško sám zmínil. Článek neobsahuje diagnózu nad rámec toho, co veřejně řekl bojovník a promotér, oficiální výsledkovou listinu CLASH se nepodařilo dohledat, starší veřejný výrok Vaška k riziku zranění se nenašel a otevřená zůstává i otázka, kdy a proti komu se vrátí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek