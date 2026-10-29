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Pali Hari popsal, co prožíval po zlomenině nohy na Clashi. Pogratuloval Žralokovi a prozradil, kdy se vrátí

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Zápas trval 113 sekund a ukončil ho lékař. Slovák pak místo stížností mluvil o „velké osmičce“ a gratuloval soupeři. Jak dlouho se ta osmička bude točit tentokrát?
Pali Hari popsal, co prožíval po zlomenině nohy na Clashi. Pogratuloval Žralokovi a prozradil, kdy se vrátí

Pali Hari popsal, co prožíval po zlomenině nohy na Clashi. Pogratuloval Žralokovi a prozradil, kdy se vrátí

Zdroj: FNC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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