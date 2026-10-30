Sivák a Mawar konečně řekli, kdy se potkají v kleci. Le Sy myšlenku podpořil, ale Clash zatím mlčí

Václav Sivák a Tadeáš Mawar Růžička se v posledních letech potkali skoro všude kromě klece. Ve studiích, v komentářích, v rozhovorech, kde jeden mluvil o termínu a druhý o podmínkách. Fanoušci mezitím stihli několikrát uvěřit a několikrát to vzdát. Teď se téma otevřelo znovu a vypadl z něj konkrétní měsíc i konkrétní den. Redakce MMAmagu si proto otevřela kalendář na rok 2027 a den, který u zmíněného data stojí, celou euforii dost ochladí.
Roky výzev a najednou konkrétní měsíc
Jak píše Clash Rankings, termín vyslovil Růžička během pořadu B4THEAPEX ve chvíli, kdy se do vysílání telefonicky připojil Sivák. Mluvilo se o listopadu 2027 a ve veřejné debatě zaznělo datum 22. listopadu 2027. Promotér organizace CLASH Tomáš Le Sy podle obou českých webů, které o vysílání psaly, myšlenku podpořil.
Sivák je český kickboxer, kterého profil RFA vede jako neporaženého šampiona váhy do 70 kg podle pravidel K-1. Růžička je postojář s dvěma výhrami pod hlavičkou CLASH, který se k Sivákovi tlačí dlouhodobě.
Nadšení ale naráží. V kartách, které CLASH zatím veřejně představil, dvojici redakce MMAmagu nenašla: oznámená je sestava turnaje APEX+ 1 a termín velkého galavečera CLASH 18 na 6. února 2027. Server Top-Fight upozorňuje, že chybí oznámení se smlouvou, místem a kartou, Clash Rankings naopak mluví o prakticky potvrzeném zápase podle vyjádření obou stran. Jenže právě ten konkrétní den má vadu, kterou odhalí pět vteřin v kalendáři na rok 2027.
Datum, u kterého zpozorní každý promotér
22. listopadu 2027 je pondělí. U velkého galavečera je to netypické; ve veřejně dostupných přehledech českých akcí se pondělní termín velkého turnaje nenašel. Ve hře jsou tedy tři možnosti: pracovní datum, přeřeknutí nebo termín mířil na sobotu 20. listopadu 2027.
|Termín
|Den v týdnu
|Dní od 30. 10. 2026
|31. 10. 2026 (CLASH APEX+ 1)
|sobota
|1
|20. 11. 2027 (sobotní varianta)
|sobota
|386
|22. 11. 2027 (veřejně zmiňované)
|pondělí
|388
Od konce října 2026 to znamená 388 dní čekání, u sobotní varianty 386. Pro srovnání: nejbližší turnaj CLASH dělí od stejného data jediný den. Rozdíl mezi řečmi a krokem k zápasu se tady měří na rok a kus.
Únor, na který se jeden z nich dívá jinak
Proč se vlastně mluví až o konci roku 2027? Ze dvou textů Top-Fightu, které redakce MMAmagu položila vedle sebe, plyne, že ještě 23. října 2026 zněl příběh jinak. Sivák v něm tvrdil, že Růžička únorový termín nevzal, protože potřeboval více času na přípravu. Je to verze jedné strany, ne potvrzený důvod posunu.
A není to první termín, který se rozpustil. Server Sport.cz v červenci 2024 psal, že duel obou mužů byl oznámen na tiskové konferenci a měl se odehrát 15. února 2025 v Ostravě. Neodehrál se.
Jméno, které může celý plán zbořit ještě před koncem října
Růžička nastupuje 31. října 2026 do hlavního zápasu turnaje CLASH APEX+ 1 proti Janu Maškovi, a to podle pravidel K-1 v malých MMA rukavicích. APEX+ je nová série menších turnajů, kterou podle FightBuzzu organizace staví mezi velké číslované galavečery.
Mašek není náhodné jméno. Podle Top-Fightu nastoupil v roce 2021 proti Sivákovi pod pravidly K-1, prohrál, ale celé tři kola odstál. Výsledek jednoho říjnového večera tak nastaví náladu kolem celé rivality. Kdyby Růžička prohrál, plán na listopad 2027 by si tím rozhodně nepomohl.
Proč se v CLASH zatím nikdo nemá k podpisu
ANALÝZA Proč organizace mlčí, když mluví oba bojovníci i promotér? Fakta jsou střízlivá. Termín zazněl veřejně, Le Sy ho podpořil, ale oficiálně představená je karta APEX+ 1, ne Sivák proti Růžičkovi. U plánovaného souboje chybí veřejně doložené místo i pravidla a vyslovený den vychází na začátek pracovního týdne.
Zápas tohohle typu má cenu jen jako vrchol velké karty. A ta se staví rok dopředu, v jednacích místnostech, ne v živém vysílání. Veřejně vyslovený termín je přitom pro organizaci levný: drží téma naživu, nic nestojí a k ničemu nezavazuje. Námitka, že mlčení znamená nezájem, neobstojí. Kdyby CLASH zápas nechtěl, promotér by ho ve vlastním pořadu nepodpořil.
Proto redakce MMAmagu zůstává u formulace, že listopad 2027 je zatím záměrem dvou bojovníků a jednoho promotéra. Termínem se stane ve chvíli, kdy k němu přibude karta s datem, místem a pravidly. Datum existuje, razítko ne. A po 388 dnech čekání je rozdíl mezi obojím to jediné, co se vyplatí hlídat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek