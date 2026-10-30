Muradov prozradil, proč odmítl větší rukavice proti šesti Kotlárům. Chci, aby to bolelo víc, vzkázal soupeřům

Poslední tisková konference, poslední mikrofon, poslední šance vyřídit si něco slovy. Makhmud Muradov sedí naproti lidem, se kterými má vstoupit do klece, a vypadá jako člověk, kterému došla trpělivost dřív než zápas. „Těším se. Díky bohu je to poslední konference, ještě nějaké veřejné vážení a v sobotu se zavře klec. Kluky to bude hodně bolet,“ řekl v rozhovoru pro eXtra.cz. Pak se vrátil k telefonátu, po kterém padla jedna z mála věcí, na nichž se obě strany skoro domluvily. Šlo o rukavice a o to, kdo se koho bojí. Redakce MMAmagu si k jeho slovům otevřela i oficiální stránku zápasu na webu pořadatele, a v jednom bodě se to s předzápasovým vyprávěním rozchází.
Telefonát, po kterém Muradov změnil názor na rukavice
Vyjednávalo se dlouho a veřejně. Už jedenáct dní před zápasem psalo Rondo.cz, že hlavním bodem předzápasového setkání bude velikost rukavic: Kotlárovci podle serveru chtěli pro sebe rukavice 4 oz a pro Muradova nejméně 12 oz. Zkratka oz označuje unci, jednotku, ve které se hmotnost rukavic udává. Rozdíl není kosmetický, čtyřuncové rukavice mají minimum výplně; dvanáctiuncové boxerské výrazně víc.
Pak přišel ten hovor. „Promotéři mi volali a říkali, ať si vezmu větší. Řekl jsem: Dobře, vezmu si je, když si je vezmou i oni,“ popsal Muradov pro eXtra.cz. Jeho podmínka zněla jednoduše: stejné vybavení pro obě strany.
Podmínka se ale podle něj otočila proti němu. „Oni to otočili proti mně, že se bojím. Řekl jsem: Víte co? Tak necháme malé a hotovo. Čím víc to bude bolet, tím líp,“ uvedl. Jinými slovy: ústupek zmizel ve chvíli, kdy se z něj stala zbraň. Redakce MMAmagu porovnala, co o rukavicích zaznělo jedenáct dní před galavečerem a co řekl Muradov na poslední tiskové konferenci; že nakonec zůstanou malé rukavice, tvrdí zatím jen on, oficiální materiály G MMA to nepotvrzují.
Na rukavicích ale Muradov neskončil. Hned popsal, co přesně chce se soupeři v kleci dělat.
Chodím trénovat každý den, oni si prý jen zaběhali
„Chci si to užít, hodit je, trochu je tam pofackovat, ať pochopí, do čeho jdou, a potom váží slova,“ řekl bývalý bojovník UFC, dnes šampion organizace OKTAGON MMA v polotěžké váze. Zní to jako hláška na kameru. Jeho popis přípravy ale působí jinak.
„Každý den chodím na tréninky, spáruju, ať mám zápas, nebo nemám. Je to moje práce,“ uvedl. A doplnil, jak vypadá závěr kempu: „Už nezvedám těžké váhy, deset dní před zápasem mám víc sparingů a fyzické přípravy. I tenhle zápas beru jako zápas“. Z toho plyne, že show pro něj nekončí u promo videí.
O soupeřích mluví opačně. „Ti kluci občas zašli na trénink, zaběhali si, alespoň co jsem slyšel. Ale nevědí, do čeho jdou,“ prohlásil. Co o tom formátu ví sama organizace, je ovšem samostatná kapitola.
Na plakátu je šest soupeřů, v pravidlech je jedna mezera
Oficiální profil zápasu vede souboj jako hlavní bod večera a uvádí, že výhodou soupeřů má být početní převaha a možnost nastupovat proti profesionálnímu šampionovi postupně s novými silami. Tentýž text ale dodává, že přesný počet účastníků, délku jednotlivých částí i kompletní pravidla organizace teprve upřesní. Na stránku, kterou redakce MMAmagu otevřela 30. října 2026, se tedy vešel plakátový formát jeden proti šesti, nikoli hotový pravidlový popis.
Termín je naopak jasný. Premiérový galavečer nové organizace G MMA se koná 31. října 2026 od 18:00 v Nové Spirále v Praze; ze záznamů na oficiálním webu i ze zveřejněného programu, do nichž redakce MMAmagu nahlédla, plyne shodné místo i čas.
|Datum
|Co se stalo
|Dní do zápasu
|20. 10. 2026
|Rondo.cz popisuje spor o velikost rukavic
|11
|30. 10. 2026
|Muradov na tiskovce oznamuje, že zůstanou malé rukavice
|1
|31. 10. 2026
|Galavečer G MMA, Nová Spirála, Praha, 18:00
|0
Jde o kalendářní dny, ne o přesný počet hodin. Jediná, kdo celý nepoměr pojmenoval nahlas, byla podle Muradova jeho manželka.
Doma zaznělo to, co Muradov na tiskovce nepřipustil
„Předevčírem mi něco posílala: Hele, on tě může trefit. Já říkám: Jo, jo,“ popsal Muradov zprávy od manželky Sabiny. Ta bude podle jeho slov sedět v první řadě s rodinou a přáteli.
A pak detail, který z večera plného tvrdých hlášek vyčnívá. „Do rohu půjde Sabinin děda. Je to můj velký fanoušek. A potom ještě pár trenérů,“ prozradil. Na kartě, kde se podle programu zveřejněného serverem FightLive.sk boxuje i v obleku a v rytířském brnění, má hlavní hvězda v rohu dědu. Zbývá otázka, co si z celé té show vlastně odnese.
Co si Muradov z galavečera odnese bez ohledu na výsledek
GLOSA Muradov jde do zápasu, který mu sportovně nemůže nic přidat, a přesto je jediný, komu se z rukou nevzalo jedno rozhodnutí. Pravidla formátu dolaďuje organizace, počet soupeřů ukazuje plakát, termín určila hala. Velikost rukavic si podržel, protože to byla jediná položka, u které šlo říct ne.
Ano, je to promo. A ano, malé rukavice můžou bolet na obě strany, což nahlas řekla Sabina dřív než kdokoli z novinářů. Až se 31. října 2026 v šest večer zavře klec, bude Muradov aspoň vědět, že jednu věc si v téhle hře vybral sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková