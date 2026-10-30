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Muradov prozradil, proč odmítl větší rukavice proti šesti Kotlárům. Chci, aby to bolelo víc, vzkázal soupeřům

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Makhmud Muradov před G MMA popsal, proč odmítl větší rukavice, jak bere přípravu na Kotlárovce a kdo ho v Praze doprovodí do rohu. Hlavní zápas tak dostal další ostrou vrstvu.
Muradov prozradil, proč odmítl větší rukavice proti šesti Kotlárům. Chci, aby to bolelo víc, vzkázal soupeřům

Muradov prozradil, proč odmítl větší rukavice proti šesti Kotlárům. Chci, aby to bolelo víc, vzkázal soupeřům

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 09:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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