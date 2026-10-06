Soused tvrdí, že mu váš plot zabírá pozemek. Čára v mapě ještě není verdikt

Soused vám ukáže hranici pozemku v katastrální mapě a přes letecký snímek vede čára jinudy než plot. Takový nesoulad stojí za prověření. Sám však neříká, kdo užívá cizí půdu: nejprve je potřeba zjistit, jak přesné podklady porovnáváte.
Představte si tuto situaci: soused na telefonu zvětší mapu zahrad, zapne leteckou fotografii a ukáže na váš plot. Čára parcely ho protíná. Vy namítnete, že oplocení stojí na stejném místě už dlouho. Jeden se opírá o obrazovku, druhý o stav v terénu. Ani jedno samo nevysvětluje, proč se oba obrazy rozcházejí.
První užitečná otázka proto zní: co přesně ten rozdíl znamená? Může souviset s přesností mapy a fotografie, ale také se skutečným rozdílem mezi užívanou plochou a vlastnickou hranicí. Podle samotného překryvu nelze bezpečně vybrat jednu z těchto možností.
Digitální mapa nemusí znamenat nově zaměřenou hranici
Ostrá čára na monitoru vypadá přesvědčivě. Některé její souřadnice ale vznikly odměřením ze starší grafické mapy, nikoli novým měřením pozemku. ČÚZK ve svém
vysvětlení přesnosti hranic uvádí, že digitalizace takové mapy sama přesnost hranic nezvyšuje. Kvalita údajů se může lišit i mezi body v jednom katastrálním území.
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Z toho plyne podstatný rozdíl pro sousedskou debatu: zvětšením mapy získáte čitelnější obrázek, nikoli přesnější podklad. Z viditelné mezery mezi čárou a plotem proto nedělejte rovnou závěr o šířce zabraného pruhu.
Na leteckém snímku záleží i na tom, kam se díváte
Letecká fotografie upravená pro použití v mapě, tedy ortofoto, má také svou geometrickou přesnost.
Nápověda ČÚZK k ortofotu upozorňuje na možné nepřesnosti při spojení vrstev i na skutečný nesoulad mezi hranicí a užíváním pozemku.
Navíc nejsou všechny viditelné objekty stejně vhodné k porovnání. U výškových objektů se může projevit nakloněné zobrazení. Okraj střechy tak nemusí ležet nad stejným místem obrázku jako pata domu. Porovnávat parcelní čáru se střechou zahradního domku proto není totéž jako posuzovat identifikovatelný bod na zemi.
Co zadat geodetovi místo požadavku na posunutí plotu
Připravte čísla obou parcel a označte úsek oplocení, kterého se pochybnost týká. Při objednání odborného ověření chtějte vysvětlit původ a přesnost údajů o této hranici i jejich vztah k poloze plotu. Konkrétní zadání je užitečnější než požadavek, aby se oplocení přestěhovalo přesně na čáru ze snímku obrazovky.
Přesné zaměření plotu a přesnost údajů o hranici jsou dvě různé věci. Ilustrační snímek geodetické výuky.
Vytyčení přenáší údaje katastru do terénu. Jeho přesnost je podle
ČÚZK omezena přesností dosavadních podkladů. Moderní přístroj sám neodstraní nejistotu starého určení hranice.
Při ověřování totiž řešíte dvě různé přesnosti: zaměření dnešní polohy plotu a určení vlastnické hranice z dostupných podkladů. Přesné zaměření plotu ještě neznamená, že stejně přesně znáte hranici. Žádejte proto oddělit tyto dva výsledky; samotná vzdálenost v centimetrech by důležitou nejistotu mohla skrýt.
Pro přípravu nového oplocení pak navazuje náš článek o
vytyčení hranice a dalších chybách při stavbě plotu.
Dolití zimní směsi do ostřikovačů nestačí. Letní voda v hadičkách při prvním mrazu roztrhne čerpadlo i trysky Zpřesnění evidence předpokládá shodu vlastníků
Pokud se vlastníci na průběhu hranice shodují, lze za splnění podmínek zpřesnit méně přesné údaje v katastru. Podle
informačního letáku ČÚZK je potřeba geometrický plán a souhlasné prohlášení všech dotčených vlastníků.
Je tedy rozdíl mezi společným přáním přesněji zanést dohodnutou hranici a situací, kdy každý považuje sporný pruh za svůj. Náklady na samotné oplocení jsou další otázka; té se věnujeme v článku o tom,
kdo platí plot mezi sousedy. Zpřesnění hranice v katastru předpokládá shodu všech dotčených vlastníků. Jejich vlastnický spor tento postup nenahrazuje. Neznámá hranice a spor o vlastnictví jsou různé problémy
Rozdíl zachycuje také
rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě zveřejněné ve Sbírce NSS. Objektivně nezjistitelný průběh hranice odlišuje od neshody vlastníků o hranici, kterou lze objektivně zjistit. To, že se sousedé nedohodnou, samo neznamená, že hranice nejde zjistit.
Pokud i po odborném prověření zůstává spor o to, komu pruh patří, další postup proberte s právníkem podle konkrétních podkladů. Praktický smysl prvního ověření je v tom, že budete vědět, zda řešíte nejistotu mapového obrazu, shodně uznávanou hranici k přesnějšímu zápisu, nebo vlastnictví sporné plochy. Každá z těchto situací potřebuje jiné pokračování.