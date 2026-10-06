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Soused tvrdí, že mu váš plot zabírá pozemek. Čára v mapě ještě není verdikt

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Dennívýzva
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Soused vám ukáže hranici pozemku v katastrální mapě a přes letecký snímek vede čára jinudy než plot. Takový nesoulad stojí za prověření. Sám však neříká, kdo užívá cizí půdu: nejprve je potřeba zjistit, jak přesné podklady porovnáváte.
Dřevěný plot a branka mezi zděnými sloupky před domem s květinami.

Dřevěný plot a branka mezi zděnými sloupky před domem s květinami.

Zdroj: M. M. for cs:ŠJů / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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