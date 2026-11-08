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Velká cena Brazílie: Výhra Landa Norrise, trápení Stříbrných šípů a geniální jízda Verstappena

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Vítězem Velké ceny Brazílie se stal Lando Norris, druhý se umístil Max Verstappen a třetí skončil Isack Hadjar. Nizozemec startoval 21., ale předvedl dokonalou stíhací jízdu. Antonelli skvěle odstartoval a závod chvíli vedl, ale oba piloti Stříbrných šípů si stěžovali na nespolehlivost monopostu. Ani to ale Mercedes nezastavilo a vyhrávají Pohár konstruktérů!
Velká cena Brazílie_Antonelli_2026

Velká cena Brazílie_Antonelli_2026

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:59

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