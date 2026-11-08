Velká cena Brazílie: Výhra Landa Norrise, trápení Stříbrných šípů a geniální jízda Verstappena

Na okruhu v brazilském Sao Paulu je 15 °C, teplota trati se pohybuje na 26 °C. Předpověď sice nevypadá nejlépe, ale minimálně na první stint by pršet nemělo.
Živý přenos
Lewise Hamiltona čeká 400. start ve formuli 1, odbije si ho startem z 20. místa. Podobně jako Brit ze zadních příček startuje i Max Verstappen. Penalizace se nevyhnula ani Leclercovi a Russellovi.
Start
Andrea Kimi Antonelli suverénně předjel Landa Norrise a vede závod. Lewis Hamilton se prokousal už do top 10. Lawson se dostal na druhou příčku.
2. kolo
Verstappen už se dostal na 11. místo. Souboje jsou zatím bez větších incidentů. Alonso se propadá.
Unbelievable starts for Hamilton and Verstappen
Lewis is up to P9, Max is P11
#F1 #BrazilGP LAP 2/71 https://t.co/tGMOX7Bgu9
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
3. kolo
Komisaři hlásí, že budou prošetřovat Nizozemce kvůli špatné pozici na startu. Alexander Albon z osmého místa lehce brzdí piloty za ním, ale Verstappenovi a Hamiltonovi to pomůže stáhnout náskok soupeřů.
4. kolo
Je to potvrzené, pro Valtteriho Bottase Velká cena skončila dříve, než vůbec začala. Na čele se stále drží nejmladší mistr světa, 3s za ním Lawson.
5. kolo
Piastri s Albonem sváděli urputný boj o osmou příčku. Když se dva perou, Max Verstappen se směje, takže oba soupeře ve 4. zatáčce ukázkově předjel. Lawson se drží druhý, ale Norris na něj velmi těsně dotahuje.
6. kolo
Norris trhl druhé místo, i tak jde ale pro Novozélanďana o životní výkon. No, po tomhle už by mu Racing Bulls smlouvu na příští sezónu prodloužit mohli…
7. kolo
Na nejměkčí sadu pneumatik to ještě není, ale trať postupně vysychá. Hadjar se ocitl na třetím místě, čtvrtý je Russell. Lawson se nechal ostatními monoposty převálcovat. Hamilton si v předchozím kole zkrátil zatáčku, a od inženýra dostal zprávu, že by měl zpět připustit Bearmanovi svou pozici. Brit poslechl a komisaři to dále řešit nebudou.
Max Verstappen started P21. He’s now P6
Here he is getting past Hulkenberg
#F1 #BrazilGP | LAP 8/71 https://t.co/yHsiI6i7Cs
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
9. kolo
Leclerc s Hamiltonem se ocitli vedle sebe, naštěstí ale bez incidentů. Soupeří spolu o dalekou 12. příčku. Verstappen se z z úplného konce pole vyšplhal na 6. místo.
10. kolo
Červení koně stále svádí těsný souboj. Fernando Alonso ale Hamiltona předjel. To na bingo kartě Tifosi opravdu neměli…
11. kolo
Hülkenberg je aktuálně osmý. Verstappenn předjel Lawsona. Hamilton se přel s inženýrem o tom, kdy zajede do boxu. Brit se svými pneumatikami opravdu není spokojený.
Lewis has been asking to switch to slicks for a while and he finally gets them bolted on
#F1 #BrazilGP LAP 15/71 https://t.co/gmngxDC0bw
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
13. kolo
Inženýr Hamiltonovy nářky odmítl, zatím se neví, zdali budou vhodnější pneumatiky do mokra, nebo na sucho. Fernando Alonso si smlsl i na druhém Ferrari, novopečeném otci Leclercovi.
14. kolo
Mnoho jezdců hlásí, že jim to ve 12. zatáčce celkem klouže. Antonelli už nabral na Norrise náskok osm vteřin.
15. kolo
Ukáže Ferrari svá strategická kouzla? Hamilton jde do boxů a přezul na červenou směs. Hned první úskalí přišlo v mokré a kluzké boxové uličce.
Lewis has been asking to switch to slicks for a while and he finally gets them bolted on
#F1 #BrazilGP LAP 15/71 https://t.co/gmngxDC0bw
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
16. kolo
Na Brita reaguje Albon, Peréz a Câmara. Do boxů se ale chystá většina pole. Povoláni byli oba piloti McLarenu.
17. kolo
Russell se kompletně zasekl v boxové uličce. Zablokoval několik pilotů a ztratil mnoho času. Brit má opravdu děsivou sezónu.
Drama! Russell has spun in the pit lane exit after switching to slicks
He finally manages to get his Mercedes pointing in the right direction but has he got damage?
#F1 #BrazilGP LAP 17/71 https://t.co/LoS4vwmzPl
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
18. kolo
Norrisovi nové gumy opravdu pomohly, je druhý a snižuje náskok na Antonelliho. Dojíždí ho Hadjar.
FIGHT FOR THE LEAD ⚔️
Norris is battling Antonelli – both are on slicks and struggling for grip
#F1 #BrazilGP LAP 18/71 https://t.co/gRvwv79XPc
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
19. kolo
Antonelli si stěžuje na nefunkčnost monopostu. Že by oba Mercedesy měly technické problémy? Asi půjde spíš o nedostatečně zahřáté pneumatiky. Lindblad a Albon mezitím svádí souboj o 9. místo.
Antonelli spins off at Turn 1
Kimi’s got going again but Norris takes the lead
#F1 #BrazilGP | LAP 19/71 https://t.co/OkAoWMEdCh
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
20. kolo
Antonelli v první zatáčce vyjel daleko z trati a ztrácí vedení. Ital ale není jediný v problémech, více pilotů není schopno držet monopost v ideální stopě. Celé pole je na nejměkčí sadě pneumatik.
21. kolo
Hadjar předjel lídra šampionátu, Antonelli se tak propadl na třetí místo těsně před druhého pilota Red Bullu.
23. kolo
Mladý Ital si znovu stěžuje na nestabilitu monopostu. Norris je ve vedení.
24. kolo
Antonelliho znovu zradila první zatáčka, prý nemůže zatáčet doleva. Radši před sebe pustil Verstappena. Na to, jak měly Stříbrné šípy slibný start, se jim dnes kazí, co může.
Antonelli struggles for grip again at Turn 1 and through goes Verstappen
Max is P3! He’s up 18 places
#F1 #BrazilGP LAP 24/71 https://t.co/7et816Pa2U
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
26. kolo
Russell dojíždí Hülkenberga. Verstappen má už třetí závod v řadě problémy s rádiovou komunikací.
28. kolo
Oběma domácím pilotům se moc nedaří. Bortoleto je s Audi devatenáctý. Câmara jede za Haas první závod, není tak divu, že je 21.
30. kolo
Norris drží náskok čtyř sekund. Podle jeho inženýra můžeme do deseti kol očekávat lehký déšť. Russell se dostává před Hülkenberga, teď musí dojet šestého Lawsona.
After spinning in the pit exit earlier, Russell is now climbing the standings
He’s past Hulkenberg and into P7
#F1 #BrazilGP LAP 30/71 https://t.co/2faFbwwXXd
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
31. kolo
Leclerc hlásí, že není schopen dostatečně zahřát své měkké pneumatiky. Stroll míří do boxů.
32. kolo
Lance Stroll po třinácté tuto sezónu odstupuje ze závodu.
34. kolo
Albon zeširoka vyjel z trati a při návratu málem sejmul Pierra Gaslyho.
A three-way fight for P11
Albon ⚔️ Alonso ⚔️ Gasly
#F1 #BrazilGP | LAP 34/ 71 https://t.co/7HECASbn4Y
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
35. kolo
Jezdec Williamsu s Alonsem bojuje o 11. místo.
Alonso’s pressure pays off
Albon runs wide at Turn 1 and the Spaniard takes the position
#F1 #BrazilGP | LAP 35/71 https://t.co/CC9gRY6Zea
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
37. kolo
Leclerc se snaží předjet Gaslyho. Tohle není souboj, ze kterého by maranellská stáj byla úplně nadšená. Monačan si od stratu poslepšil pouze o 1 pozici.
38. kolo
Hadjar přepustil svého týmového kolegu na druhé místo.
39. kolo
Hamilton jede do boxů. Je čtrnáctý a odstartoval druhou vlnu pitstopů, následoval ho Gasly.
Hamilton pits from P10 for a fresh set of soft tyres
He comes back out on track in P14
#F1 #BrazilGP | LAP 39/71 https://t.co/ooM3ct4Pi4
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
41. kolo
Norris už má před Verstappenem 10 vteřin náskok. Lawson stále drží tempo, je šestý.
THE STATE OF PLAY AFTER 42/71 LAPS
TOP 10
Norris
Verstappen (up 19 places!)
Hadjar
Antonelli
Piastri
Lawson
Russell
Hulkenberg
Lindblad
Leclerc
#F1 #BrazilGP https://t.co/k4TVyYtIMd
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
43. kolo
Alexander Albon dostal 5s penalizaci za nebezpečný návrat na trať během 34. kola. Hamilton už je o kolo zpět, předjíždí ho vršek pole.
Lawson isn’t going to give up P6 without a fight
Russell is ready to pounce but the Kiwi is holding firm
#F1 #BrazilGP LAP 44/71 https://t.co/RWFCFdwc5b
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
45. kolo
Verstappen se utrhl na svého inženýra, že strategie o jedné zatáčce je nesmysl. „Ještě s tímhle příšerným autem,“ přisadil si Nizozemec.
46. kolo
Verstappen mění na nové softy. Jeho týmový kolega ale potvrzuje, že on by to bez další zastávky zvládnout mohl. Alonso svůj Aston Martin dotáhl na 10. místo.
Max pits for a fresh set of softs and drops from P2 to P5
#F1 #BrazilGP | LAP 46/71 https://t.co/LiMNcHpldd
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
49. kolo
Hadjar hlásí první kapky deště. Lindblad, Hülkenberg a Colapinto svádí trojsouboj.
50. kolo
Norris opouští první příčku a jde do boxů. Vrátil se čtvrtý, před svého týmového kolegu. Ve vedení je Isack Hadjar.
Here’s race leader Norris coming out of the pits after bolting on more soft tyres
Lando comes back out in P4 behind his team mate Piastri
#F1 #BrazilGP | LAP 50/71 https://t.co/VR8t63yBDW
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
51. kolo
I tento jezdec Red Bullu zajel do boxů, na první příčku se znovu dostává Antonelli.
53. kolo
Lindblad velmi těsně předjel Colapinta. Celé pole je na nejměkčích pneumatikách.
54. kolo
Hülkenberg dostává 10s penalizaci za vyjetí z druhé zatáčky během předchozího souboje. Antonelli zajel do boxů a s novými pneumatikami vyjel na pátém místě.
Lots of chopping and changing at the top as drivers take pit stops but Norris is now back in front with Verstappen second
There could be a late twist in this race – rain is in the air and there could be heavier stuff to come ☔️
#F1 #BrazilGP LAP 54/71 https://t.co/QAng9Lbx8Y
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
56. kolo
Norris je opět první. Inženýr mu avizoval, že do 10 minut může očekávat déšť.
57. kolo
Russell poslechl příkaz týmu a pouští před sebe Antonelliho. Lawson předjel osmého Leclerca. Sešeřilo se a blíží se déšť.
59. kolo
Piloti Ferrari si mění pozice, Hamilton je nově vpředu. Na trati to začíná klouzat.
Antonelli, running in P4, is told by Bono that inters could be required if the forecast of heavier rain comes
#F1 #BrazilGP LAP 59/71 https://t.co/sYYjm1pC77
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
60. kolo
Lando Norris je stále první, následován oběma Red Bully. Má ale náskok 11s.
61. kolo
Celé pole je na červených pneumatikách, ale deště přibývá. Zavlálo pár krátkých žlutých vlajek kvůli výjezdům mimo trať.
62. kolo
Overtake mód je vypnut. Pitstopy začal Russell a jde logickou cestou intermediálek. Následuje ho většina pole.
63. kolo
Norris vyměnil pneumatiky a vrátil se zpět na první příčku. Antonelli v boxech málem srazil pilota Alpine. Lewis Hamilton se před boxovou uličkou protočil o 360 stupňů a lehce si štouchl od zdi, ale pokračuje dál.
Verstappen bolts on the inters, so does Norris and others follow suit
TOP 5
Norris
Verstappen
Hadjar
Antonelli
Russell
#F1 #BrazilGP | LAP 63/71 https://t.co/RwZ7eSEsAH
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
64. kolo
Russell je pátý, za svým týmovým kolegou, ale má lépe zahřáté pneumatiky. Snad se mezi Stříbrnými šípy nic nesemele.
Hamilton goes spinning on the run up to the start/finish straight!
Lewis nips into the pits and switches to inters
#F1 #BrazilGP LAP 63/71 https://t.co/OJp5nfM77d
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
65. kolo
Piloti Mercedesu si vrátili dobrý skutek, Russell byl puštěn na čtvrté místo. Stěžuje si ale na nesrovnalosti s monopostem.
66. kolo
Celé pole je na zelených pneumatikách. Hülkenberg se s Lindbladem pere o 10. místo. Pilot Audi manévr úspěšně zvádl.
A bold and classy move from Hulkenberg
He’s got past Lindblad and into P10
Nico got a 10-second time penalty earlier in the race but has already served it
#F1 #BrazilGP | LAP 66/71 https://t.co/F1R7ZhzR90
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
67. kolo
Déšť nabývá na intenzitě. První je s 12s náskokem Norris, stále následován Red Bully.
68. kolo
Leclerc chytl druhý dech a dohání Lawsona. Déšť sílí, ale závod už je téměř u konce.
BATTLE FOR P7 ⚔️
Leclerc is giving it everything in the fight with Lawson
#F1 #BrazilGP LAP 69/71 https://t.co/9bYO0guzHS
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
70. kolo
Monačan při souboji žďuchl do Lawsona. Oba se přou o sedmou pozici.
71. kolo
Poslední kolo. Monačan pilota Racing Bulls i v silném dešti překonal. Lando Norris dojíždí a vyhrává Velkou cenu Brazílie 2026! Verstappen startoval 21. a dojel druhý, následován svým týmovým kolegou Hadjarem.
LANDO NORRIS WINS THE SAO PAULO GRAND PRIX
#F1 #BrazilGP https://t.co/5wPJw8vQ43
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
Mercedes dojel 4. a 5., získali tam dostatečný bodový náskok, aby ukořistili Pohár konstruktérů!
MERCEDES ARE THE 2026 WORLD CONSTRUCTORS‘ CHAMPIONS!
Back on top for the first time in five years!
#F1 #BrazilGP https://t.co/WhKmQIdwlE
— Formula 1 (@F1) November 8, 2026