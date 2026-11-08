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Trae Young se poprvé vrátil do Atlanty jako soupeř. Hawks mu ukázali, že už umějí hrát bez něj

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Sedm a půl sezony byl Trae Young tváří Atlanty Hawks. V pátek se do známé haly vrátil poprvé jako hráč Washingtonu Wizards. Nasbíral 23 bodů a deset asistencí, ale také osm ztrát a odjel s porážkou 132:139. Atlanta naopak vyhrála potřetí v řadě. Pro oba celky to byl zápas, ve kterém se minulost střetla se současností.
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ARCHIV

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:45

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