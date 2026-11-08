Trae Young se poprvé vrátil do Atlanty jako soupeř. Hawks mu ukázali, že už umějí hrát bez něj

Trae Young se poprvé vrátil do Atlanty jako soupeř. Hawks mu ukázali, že už umějí hrát bez nějPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ARCHIV
Článek byl publikován 08.11.2026 16:45
Luka Dončić patří k hráčům, kteří rozhodčím umějí hlasitě vysvětlovat svůj názor. Během zápasu Los Angeles...
Carolina Hurricanes rozdrtila Chicago Blackhawks 9:2 a už po dvou třetinách vedla 7:0. Pro hosty šlo o...
Martin Ødegaard rozhodl v 72. minutě utkání s Hullem a Arsenal zvítězil 1:0. Nebyl to zápas, v němž by...
Rafael Câmara si svou premiérovou kvalifikaci Formule 1 před domácími fanoušky představoval nejspíš trochu...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Plzeň - Sparta 0:1. Brunes bleskově udeřil, Západočeši se ale tlačí dopředu
- Fantastický Schick. Zbavil se obránce a vstřelil vítězný gól Leverkusenu
- Brzká červená a poklidná výhra. Slavia doma rozstřílela Artis 4:1
- V pátek sotva vyjel, v neděli bude startovat čtvrtý. Hülkenberg využil brazilský déšť dokonale