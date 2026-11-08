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Průzkum mobilářů: téměř 90 procent Čechů sleduje videoobsah přes internet

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Hlavním zdrojem pro sledování televize a dalšího videoobsahu jsou internetové zdroje - IPTV, HbbTV, VOD nebo přímo web. Aktuálně je takto využívá 89 procent Čechů ve věku 15 až 79 let. Vyplývá to z výzkumu, který pro Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS) provedl NMS Market Research.
Průzkum mobilářů: téměř 90 procent Čechů sleduje videoobsah přes internet

Průzkum mobilářů: téměř 90 procent Čechů sleduje videoobsah přes internet

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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