Průzkum mobilářů: téměř 90 procent Čechů sleduje videoobsah přes internet

Hlavním zdrojem pro sledování televize a dalšího videoobsahu jsou internetové zdroje - IPTV, HbbTV, VOD nebo přímo web. Aktuálně je takto využívá 89 procent Čechů ve věku 15 až 79 let. Vyplývá to z výzkumu, který pro Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS) provedl NMS Market Research. Internet jako zdroj videoobsahu přitom podle výzkumu používá stále více zájemců o televizi. V roce 2023 to bylo 83 procent uživatelů, za tři roky se tak číslo zvýšilo o šest procentních bodů. Podle stejného výzkumu televizi DVB-T2 sledovalo 38 procent respondentů (za tři roky pokles o pět procentních bodů) a kabel a satelit 29 procent (mínus deset procentních bodů). Procenta se vztahují ke všem lidem ve věku 15 až 79 let, podrobnější vývoj podle výzkumu APMS viz screen.
Sledováním přes internet se ve výzkumu rozumí internetová televize (digitální služby placené televize jako například Magenta TV, Oneplay, Vodafone TV, SledováníTV atd.), placené streamovací služby (například Netflix, Prima+ nebo HBO Max), HbbTV, tedy obsah z internetu dostupný přes "červené tlačítko" na ovladači, a také videa na YouTube a dalších webech.
Nejvíc podle průzkumu APMS přibývá lidí, kteří se dívají na internetovou televizi. Tu si předplácejí u poskytovatele podobně jako kabelovou televizi, nebo je součástí balíčku jiných služeb. V roce 2023 ji podle průzkumu využívalo 42 procent lidí, letos už 55 procent, tedy víc než polovina. V předchozích letech přibylo ročně zhruba pět uživatelů na každých sto lidí, letos tři. Tempo se tedy mírně zvolnilo, trend se ale nemění. Satelit a kabelová televize naopak ztrácejí. Satelit dnes podle výzkumu mobilářů používá 11 procent lidí (v roce 2023 to bylo 19 procent), kabelovou televizi 20 procent (v roce 2023 26 procent).
Respondenti výzkumu zapisovali do deníčku pořady, které den předtím viděli na televizi v domácnosti. V roce 2023 lidé přes internet sledovali dva z pěti těchto pořadů (40 procent), letos už víc než polovinu (53 procent). Proti loňským 52 procentům se ale tento podíl téměř nezměnil. Podle času stráveného u obrazovky už internet převažuje: z každé hodiny u televize na něj podle výkumu připadá zhruba 35 minut (58 procent). Nejčastěji se přes internet dívají mladší lidé. Hlavním způsobem sledování je net pro téměř devět z deseti lidí ve věku 25 až 34 let (88 procent) a pro víc než polovinu lidí, kteří žijí v domácnosti s dětmi (72 procent). "Jediným žánrem, který lidé sledují nejčastěji přes klasickou anténu, je televizní zpravodajství."