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Zbytečně vyhozené peníze za nový plot. Mělce zabetonované sloupky zničí hned první mráz

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Nejčastější chyby při stavbě plotu jsou nejasná hranice a mělké základy. Proč plot stavět až po vytyčení hranice, jak hluboko betonovat sloupky a co povolení.
Ruce usazují plotový sloupek do vyhloubené díry vyplněné betonem podél napnutého provázku

Ruce usazují plotový sloupek do vyhloubené díry vyplněné betonem podél napnutého provázku

Zdroj: Sgt. Samuel R. Beyers, USMC/Wikimedia, volné dílo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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