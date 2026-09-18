Zbytečně vyhozené peníze za nový plot. Mělce zabetonované sloupky zničí hned první mráz

Nejčastější chyby při stavbě plotu nejsou špatná výška ani rozestup sloupků, ale nejasná hranice a mělké základy. Plot proto stavte až po vytyčení hranice pozemku a sloupky betonujte do nezámrzné hloubky kolem osmdesáti centimetrů, jinak je mráz nakloní. Pozor i na povolení a dohodu se sousedem.
Stavba plotu vypadá jako jednoduchá kutilská práce, u které stačí koupit sloupky a panely a pustit se do toho. Právě proto se u ní opakují chyby, které se pak draze napravují. Nejde přitom obvykle o špatnou výšku nebo rozestup sloupků, ale o dvě jiné věci, totiž nejasnou hranici pozemku a mělké základy. Plot postavený přes hranici musíte často strhnout a mělko zabetonované sloupky nakloní první pořádný mráz. Vyplatí se vědět, jaké chyby se při stavbě plotu opakují a jak se jim vyhnout, od hranice a povolení přes betonování sloupků až po dohodu se sousedem.
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Největší problémy nedělá technika, ale to, co je potřeba vyřešit ještě před prvním výkopem. Tedy kde přesně plot postavit a jestli na něj potřebujete povolení.
Nestavte podle starého plotu od oka. Nejčastější chybou je postavit plot podle původního oplocení nebo odhadem, bez ověření hranice. Plot, který zasahuje na sousedův pozemek, můžete muset odstranit. Hranici si proto nechte vytyčit geodetem a ověřte v katastru. Zjistěte, jestli potřebujete povolení. Podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, u běžného oplocení do výšky dvou metrů mezi pozemky v zastavěném území zpravidla povolení netřeba, ale plot vyšší než dva metry, plot hraničící s veřejnou komunikací nebo prostranstvím a plot v památkové zóně už povolení nebo souhlas stavebního úřadu vyžaduje. Nezapomeňte na výhled u komunikace. Oplocení u silnice a v křižovatce nesmí bránit řidičům ve výhledu. Neignorujte územní plán obce. Obec může v územním nebo regulačním plánu určovat výšku, odstup nebo podobu plotu, ověřte si to předem.
Plot postavený načerno nebo přes hranici se řeší pokutou a v horším případě odstraněním na vlastní náklady, takže se pár telefonátů předem vyplatí.
Podzimní déšť může vytopit souseda. Tohle místo na balkoně kontroluje málokdo Chyba při betonování sloupků
Druhou skupinou chyb je špatně provedený základ. Právě mělké nebo unáhlené betonování sloupků stojí za nakloněnými a rozviklanými ploty.
Sloupky se betonují do
nezámrzné hloubky, tedy zhruba šedesát až osmdesát centimetrů, v rozestupu asi dva a půl až tři metry, usazené podle napnutého provázku, vyrovnané vodováhou a s udusaným betonem kolem. Na co dbát: Betonujte do nezámrzné hloubky. Mělce zabetonovaný sloupek mráz nadzvedne a plot se nakloní, proto díru hloubte zhruba do osmdesáti centimetrů. Nechte beton vytvrdnout a nebetonujte do mrazu. Zabetonované sloupky musí několik dní vytvrdnout a v té době nemá mrznout, protože zmrzlá voda beton roztrhá. Vyrovnejte a udusejte. Každý sloupek srovnejte vodováhou do svislice a beton kolem něj udusejte, rohové a koncové sloupky opřete vzpěrou. Přizpůsobte rozteč a terén. Rozestup sloupků přizpůsobte panelům nebo pletivu a na svahu terén upravte, ať plot nekopíruje každou nerovnost.
Poctivý základ je to, co rozhoduje o životnosti plotu, a právě na něm se nevyplácí šetřit časem ani betonem.
Kontrola svislosti plotového sloupku vodováhou při betonování Chyba v dohodě se sousedem a v přípravě
Poslední chyby souvisejí s okolím a přípravou. Plot na hranici se totiž dotýká souseda a pod zemí mohou vést sítě.
Domluvte se se sousedem. Plot přesně na hranici je podle § 1024 občanského zákoníku takzvaná rozhrada a je citlivější situace, u které se vyplatí písemná dohoda. Kdo platí plot mezi sousedy a kdy jde o společnou rozhradu, jsme rozebrali v článku o tom, kdo platí plot mezi sousedy a kdy jde o rozhradu. Prověřte inženýrské sítě. Před hloubením děr zjistěte, zda v místě nevedou inženýrské sítě, ať do nich nenarazíte. Nezapomeňte na terénní úpravy a opěrnou zeď. Plotové dílce nejsou opěrná zeď, na svahu a nad terénními úpravami řešte oporu zvlášť. Počítejte s bránou a brankou. Rozmyslete si předem umístění a šířku vjezdu. Jak postavit samonosnou posuvnou bránu svépomocí, jsme rozebrali v článku o tom, na čem stojí samonosná posuvná brána svépomocí.
Když si tyhle věci vyřešíte předem, ušetříte si spory se sousedem i drahé předělávky.
Nejčastější chyby při stavbě plotu se netýkají výšky ani rozestupu sloupků, ale hranice a základů. Plot stavte až po vytyčení hranice geodetem a ověření v katastru, protože oplocení zasahující na sousedův pozemek můžete muset odstranit. Ověřte i povolení, protože podle stavebního zákona plot do dvou metrů v zastavěném území zpravidla povolení nepotřebuje, ale vyšší plot, plot u veřejné komunikace nebo v památkové zóně ano, a nezapomeňte na územní plán obce a výhled u silnice.
Sloupky betonujte do nezámrzné hloubky kolem osmdesáti centimetrů, srovnejte je vodováhou, udusejte beton a nechte ho vytvrdnout mimo mráz, jinak plot mráz nakloní nebo beton popraská. Plot na hranici je rozhrada, u níž se vyplatí písemná dohoda se sousedem, a před hloubením prověřte inženýrské sítě a vyřešte terén i opěrnou zeď.
Toto je obecný přehled, konkrétní situaci a povolení je vhodné ověřit na stavebním úřadu. Zdroje fotografií Continuing Promise 2010: Sgt. Samuel R. Beyers, USMC/Wikimedia, volné dílo 070305-N-8154G-208: Jeremy L. Grisham, U.S. Navy/Wikimedia, volné dílo