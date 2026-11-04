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Pět minut ve sprše může spolknout dvojnásobek vody. Rozhoduje údaj na hlavici, který mnoho lidí přehlíží

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Úsporná sprchová hlavice může omezit množství vody, které při každém mytí odtéká do odpadu. Rozdíl ale neurčuje její velikost ani nápis na obalu, nýbrž skutečný průtok v litrech za minutu. Při stejné délce sprchování tak lze spotřebovat podstatně méně vody a snížit i množství potřebné energie na ohřev. Poloviční účet celé domácnosti z toho ovšem automaticky nevznikne.
Pět minut ve sprše může spolknout dvojnásobek vody. Rozhoduje údaj na hlavici, který mnoho lidí přehlíží

Pět minut ve sprše může spolknout dvojnásobek vody. Rozhoduje údaj na hlavici, který mnoho lidí přehlíží

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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