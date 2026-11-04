Pět minut ve sprše může spolknout dvojnásobek vody. Rozhoduje údaj na hlavici, který mnoho lidí přehlíží

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Pět minut ve sprše může spolknout dvojnásobek vody. Rozhoduje údaj na hlavici, který mnoho lidí přehlížíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Úsporná sprchová hlavice může omezit množství vody, které při každém mytí odtéká do odpadu. Rozdíl ale neurčuje její velikost ani nápis na obalu, nýbrž skutečný průtok v litrech za minutu. Při stejné délce sprchování tak lze spotřebovat podstatně méně vody a snížit i množství potřebné energie na ohřev. Poloviční účet celé domácnosti z toho ovšem automaticky nevznikne.
Pět minut ve sprše může spolknout dvojnásobek vody. Rozhoduje údaj na hlavici, který mnoho lidí přehlížíZdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 04.11.2026 15:18
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