Na Klínovci vzniknou retenční nádrže pro lyžařský areál i krajinu

Na Klínovci vzniknou retenční nádrže pro lyžařský areál i krajinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Klínovci vzniknou retenční nádrže pro lyžařský areál i krajinuZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 08.11.2026 17:00
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