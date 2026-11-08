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Na Klínovci vzniknou retenční nádrže pro lyžařský areál i krajinu

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Skiareál Klínovec připravuje vybudování tří retenčních nádrží pro zasněžování i jako zdroj vody pro krajinu i hasiče. Kaskáda nádrží Bílá voda by měla zadržet až 180 tisíc krychlových metrů vody, uvedl manažer strategie areálu Martin Koky. Nádrže by měly vzniknout na straně Klínovce nad Loučnou.
Na Klínovci vzniknou retenční nádrže pro lyžařský areál i krajinu

Na Klínovci vzniknou retenční nádrže pro lyžařský areál i krajinu

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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