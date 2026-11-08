Poděkování za mobil nemusí stačit. Poctivý nálezce může chtít desetinu ceny

Za vrácený ztracený mobil může nálezce chtít nálezné ve výši desetiny jeho ceny. Platí to i tehdy, když ví, komu telefon patří. Rozhoduje však hodnota nalezeného přístroje a také to, zda nálezce splnil své povinnosti.
Při přebírání ztraceného telefonu může přijít vedle úlevy i rozpačitý okamžik: nálezce požádá o peníze. Samotná žádost o nálezné přitom není drzost bez opory v právu. Občanský zákoník s odměnou výslovně počítá. Pro majitele i nálezce je užitečné oddělit tři otázky: zda nárok vznikl, z jaké ceny se počítá a jak správně věc vrátit.
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Známý majitel nárok na nálezné neruší
Podle
§ 1056 občanského zákoníku náleží nálezné i tehdy, když lze vlastníka poznat podle označení na věci nebo z dalších okolností. Jméno na pouzdře nebo kontakt umožňující dohledat majitele tedy samy o sobě neznamenají, že odměna odpadá.
Stejně pravidlo vysvětluje
Ministerstvo vnitra ve stanovisku ke ztrátám a nálezům. Nárok podle něj zákon předpokládá, nevzniká teprve tím, že vlastník předem slíbí odměnu. Stanovisko pochází z roku 2014; rozhodující znění příslušných paragrafů jsme proto porovnali s úpravou účinnou v roce 2026.
To je dobrá zpráva i pro majitele. Kvůli obavě z nálezného nemá smysl ztěžovat možnost, jak vás kontaktovat. V samostatném článku popisujeme, jak může
zpráva na zamčené obrazovce pomoci s vrácením ztraceného telefonu.
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Desetina z dnešní hodnoty, ne automaticky z účtenky
Zákon stanoví desetinu ceny nálezu. Podle obecného pravidla v
§ 492 se cena věci určuje jako cena obvyklá, není-li ujednáno nebo zákonem stanoveno něco jiného. U používaného telefonu proto není automatickým základem částka, kterou stál jako nový. Podstatný je konkrétní přístroj v odpovídajícím stavu.
Modelový výpočet: mobil stál při nákupu 15 000 Kč, ale pro náš příklad předpokládejme jeho nynější obvyklou cenu 5 000 Kč. Deset procent z 5 000 Kč je 500 Kč. Výpočet z původní účtenky by dal 1 500 Kč, tedy trojnásobek. Částky jsou zvolené pro vysvětlení pravidla, nejde o ocenění konkrétního modelu ani o průzkum bazarových cen.
Při domluvě si proto nejprve ujasněte přesný model, stáří, funkčnost a poškození. Nabídka nového telefonu stejné značky neříká, jakou cenu má starší kus s prasklým displejem. Srovnatelné nabídky mohou být podkladem pro dohodu, samy však nejsou závazným znaleckým oceněním.
Při určení ceny nalezeného mobilu záleží také na jeho stavu a poškození. Původní nákupní cena není automatickým základem nálezného. Pieceofmetalwork / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Původní doklad si samozřejmě uschovejte. U telefonu z druhé ruky řeší také jiné otázky než jeho cenu, jak vysvětlujeme v článku o tom,
co původní účtenka znamená pro reklamaci mobilu z bazaru. U věci hodnotné jen pro majitele kalkulačka nestačí
§ 1056 obsahuje výjimku: má-li ztracená věc hodnotu jen pro vlastníka nebo toho, kdo ji ztratil, určuje se nálezné podle slušného uvážení. Může jít třeba o osobní zápisník nebo klíč použitelný jen ke konkrétním dveřím. Nelze jednoduše vymyslet cenu starostí a z ní požadovat deset procent.
U běžně obchodovatelného mobilu proto samotná přítomnost nenahraditelných rodinných fotografií není důvodem odvodit odměnu z jejich citové hodnoty. Pro základní výpočet je třeba oddělit cenu přístroje od toho, jak moc si majitel přeje mít ho zpátky. Sporné ocenění konkrétního nálezu vyžaduje individuální posouzení.
Má-li nalezená věc hodnotu jen pro vlastníka, nálezné se určuje podle slušného uvážení. Ilustrační snímek zápisníku. Rasheedhrasheed / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Nálezce musí telefon vrátit nebo oznámit nález
Odměna má druhou stranu.
§ 1051 a § 1052 nepřipouštějí, aby nálezce ztracenou věc bez dalšího prohlásil za opuštěnou. Zákon rozlišuje tyto situace: Je poznat, komu věc vrátit: nálezce ji vrátí tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Majitele poznat nelze: nález se bez zbytečného odkladu oznamuje obci, na jejímž území se věc našla, zpravidla do tří dnů. Nejde o pokyn tři dny vyčkávat. Věc se našla ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku: při neznámém majiteli ji nálezce odevzdá provozovateli zařízení. Telefon z tramvaje tedy patří dopravci, ne do domácího šuplíku.
Kdo nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, podle
§ 1061 ztrácí nárok na nálezné i úhradu nákladů. Ani pozdější vrácení telefonu proto samo o sobě neprokazuje, že nálezci odměna náleží.
Při předání si stručně potvrďte, který telefon se vrací, v jakém stavu a jaká částka byla zaplacena na nálezném a případných nutných nákladech. Je to praktické doporučení pro obě strany, nikoli povinný formulář. Pokud se neshodnete, oddělte spor o cenu od otázky, zda nálezce vůbec dodržel zákonné povinnosti. Právě tyto dvě věci rozhodnou víc než debata, jestli se za slušnost mají brát peníze.
Náhledová fotografie: Nárok na nálezné nezaniká jen proto, že nálezce ví, komu ztracený telefon patří. Ilustrační snímek. Santeri Viinamäki /
Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno