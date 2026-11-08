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Poděkování za mobil nemusí stačit. Poctivý nálezce může chtít desetinu ceny

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Nálezné za ztracený mobil není jen dobrovolné poděkování. Zjistěte, z jaké ceny se počítá desetina a kdy nálezce o nárok přichází.
Mobilní telefon v zavřeném černém pouzdře na dřevěném stole

Mobilní telefon v zavřeném černém pouzdře na dřevěném stole

Zdroj: Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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