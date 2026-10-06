Dolití zimní směsi do ostřikovačů nestačí. Letní voda v hadičkách při prvním mrazu roztrhne čerpadlo i trysky

Koupili jste kanystr nemrznoucí kapaliny do minus dvaceti stupňů, nalili ho do nádržky a považujete přípravu auta na zimu za hotovou? Pokud systém ihned neprostříknete, první ranní mráz spolehlivě zničí motorek čerpadla i trysky.
Podle každoročních srovnávacích testů německého autoklubu
ADAC a materiálových zkoušek mezinárodní inspekce DEKRA Automobil GmbH patří zamrznutí a poškození ostřikovací soustavy k nejčastějším podzimním závadám motoristů. Německý spolkový úřad pro motorovou dopravu KBA ve svých bezpečnostních předpisech zdůrazňuje, že funkční ostřikování čelního skla představuje klíčový prvek aktivní bezpečnosti. Většina řidičů však dělá zásadní chybu v tom, že sice do nádržky nalije nemrznoucí kapalinu, ale zapomene na letní směs uvězněnou v dlouhých hadičkách a tryskách.
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Typický podzimní scénář vypadá velmi podobně. V nádržce ostřikovačů o objemu tři až čtyři litry zbývá ještě třetina nebo polovina letní kapaliny. Řidič si všimne předpovědi nočních mrazíků, koupí na čerpací stanici kanystr zimní směsi do minus dvaceti stupňů Celsia a dolije ji až po hrdlo. Tím považuje úkol za splněný. Ve skutečnosti však připravil pro své auto hned dvě nepříjemná překvapení.
První komplikace spočívá v míchání kapalin. Letní kapalina se skládá převážně z vody s přídavkem tenzidů a parfémů, zatímco zimní směs tvoří ethanol zředěný vodou. Ethanol má nižší hustotu než voda. Pokud novou kapalinu pouze nalijete do stojícího auta, tekutiny se nepromíchají okamžitě. Na dně nádržky u sacího koše čerpadla zůstane hustší letní směs, zatímco lehký líh plave nahoře. I když se směs po delší jízdě vlivem otřesů promíchá, dojde k posunu bodu tuhnutí. Smícháním dvou litrů letní směsi s bodem tuhnutí nula stupňů a dvou litrů zimní směsi do minus dvaceti získáte tekutinu, která začne krystalizovat už při minus sedmi stupních Celsia.
Druhá a mnohem nebezpečnější past se ukrývá v samotném vedení. Mezi nádržkou a tryskami na kapotě vede metr a půl dlouhá tenká hadička. K zadnímu oknu kombi nebo hatchbacku vede hadička dlouhá čtyři až pět metrů, která prochází prahem nebo stropem vozidla. V těchto trubičkách a v samotných tryskách zůstává stoprocentní letní směs. Pokud po dolití kapalinu okamžitě neprostříknete, zimní směs zůstane pouze v nádržce a citlivé vedení zůstane napospas mrazu.
Modré víčko označuje nádržku ostřikovačů, kde po smíchání letní a zimní kapaliny dochází k výraznému posunu bodu tuhnutí. Co se stane při prvním mrazu: Zničené čerpadlo a prasklé ventily
Jakmile v noci klesne rtuť teploměru pod nulu, voda v tryskách a tenkých hadičkách bleskově zmrzne. Ráno řidič přijde k promrzlému autu, nastartuje a vyjede do provozu. Zvířená špína a sůl ze silnice zašpiní čelní sklo, takže řidič instinktivně přitáhne páčku ostřikovače. Nic se však nestane.
V tuto chvíli většina lidí udělá fatální chybu a drží páčku několik sekund v naději, že se trysky prorazí. Elektromotorek čerpadla v nádržce se roztočí proti neprostupné ledové zátce. Proudový odběr motorku prudce vyletí nahoru. V lepším případě se spálí elektrická pojistka ostřikovačů. V horším případě shoří samotné vinutí motorku nebo se protočí plastové lopatkové kolo na hřídelce.
Ještě dražší škodu způsobuje objemová roztažnost mrznoucí vody. Voda při přechodu v led zvětšuje svůj objem o devět procent a vyvíjí obrovský tlak. Expandující led dokáže roztrhnout plastové tělo samotného čerpadla na dně nádržky, vytlačit zalisované mosazné kuličky z trysek ostřikovačů nebo rozlomit jednosměrný zpětný ventilek v hadičce. U zadního ostřikovače led často rozpojí plastovou spojku hadičky ukrytou v čalounění sloupku. Řidič potom v zimě ostřikuje zadní sklo, ale kapalina vytéká přímo do řídicích jednotek v kufru nebo pod koberec, což způsobuje zatékání podobně nebezpečné jako
zanesené odtokové kanálky pod stěrači v torpédu auta.
Nové ovládání médií v Android Auto: pět změn pro přehrávání a jak zastavit nechtěný start hudby Agresivní chemie v levných kapalinách: Proč levný líh ničí světlomety
Při nákupu zimní kapaliny se nevyplácí šetřit každou korunu. Levné směsi prodávané v supermarketech a diskontech často obsahují podřadný technický líh, recyklovaná rozpouštědla a agresivní denaturační činidla včetně stop acetonu. Tyto látky představují přímé nebezpečí pro moderní automobily.
Krycí skla moderních halogenových, LED i laserových světlometů nejsou vyrobena ze skla, nýbrž z optického polykarbonátu. Polykarbonát je pružný a lehký plast, který je však mimořádně citlivý na působení agresivních alkoholů a ketonů. Nekvalitní nemrznoucí směs spouští v plastu chemickou reakci známou jako napěťové praskání. Na povrchu světlometu se během několika týdnů vytvoří mikroskopická pavučina trhlin, plast zežloutne, zmatní a ztratí schopnost správně lámat světelný kužel. Výměna poškozeného LED světlometu přitom stojí desítky tisíc korun.
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Agresivní chemie zároveň likviduje břity stěračů. Levný líh vysušuje a leptá jemnou pryž gumiček. Břity ztvrdnou, začnou po skle nepříjemně poskakovat, vrzat a zanechávat široké nesetřené šmouhy. Kvalitní směsi proto obsahují vysoce čištěný kvasný ethanol doplněný o monoethylenglykol. Glykol funguje jako lubrikant, který maže gumičky stěračů a chrání plasty před vysycháním.
Kvalitní kapalina zároveň zabraňuje nebezpečnému jevu zvanému bleskové zamrznutí na skle. Pokud za jízdy rychlostí devadesát kilometrů v hodině v mrazu stříknete na sklo levnou směs s vysokým obsahem těkavého lihu, proud vzduchu líh během sekundy odpaří. Na skle zůstane pouze vodní složka, která okamžitě zmrzne v neprůhlednou bílou krustu. Řidič v plné rychlosti ztratí výhled na silnici, což vede k extrémně nebezpečným situacím.
Při použití nevhodné nebo příliš naředěné směsi se líh za jízdy odpaří a na skle okamžitě vznikne ledová krusta. Srovnání vlastností kapalin do ostřikovačů a jejich rizik pro vozidlo
Následující přehled shrnuje základní typy kapalin a jejich reálné chování v zimním provozu automobilu:
Typ kapaliny do ostřikovačů Bod tuhnutí po zředění jedna ku jedné Šetrnost k plastům světlometů Chování na skle za jízdy Doporučené použití v sezóně Letní směs s tenzidy 0 stupňů Celsia Šetrná, neobsahuje líh Okamžitě mrzne v ledové šupiny Pouze od dubna do září, v říjnu vystříkat Levná zimní směs do minus 20 stupňů minus 7 až minus 8 stupňů Riziko praskání polykarbonátu Hrozí bleskové zamrznutí po odparu lihu Nouzové řešení, nehodí se pro LED světla Prémiová zimní směs do minus 20 stupňů minus 8 až minus 9 stupňů Vysoká, certifikace pro plasty Glykol zabraňuje tvorbě ledové krusty Ideální pro běžný zimní městský provoz Zimní koncentrát do minus 40 stupňů minus 18 až minus 20 stupňů Velmi vysoká, šetrný k laku Výborný odpar bez namrzání Vhodné pro dolití do zbytků letní směsi Domácí směs z vody a okeny minus 2 až minus 4 stupně Agresivní k laku i stěračům Pění, zamrzá a ničí pryž Zásadně nepoužívat, hrozí zničení pumpy Správný postup při podzimním přechodu na zimní směs krok za krokem
Abyste předešli poškození čerpadla a zajistili si perfektní výhled po celé zimní období, postupujte podle následujících kroků dříve, než dorazí ranní mrazy prověřující techniku vozu, podobně jako
ranní výkyvy teplot prověřují tlak v pneumatikách nebo jak studené starty zatěžují motor: Vystříkejte co nejvíce letní směsi: Nenechávejte v nádržce zbytečně mnoho letní vody. Zastavte na bezpečném místě a ostřikováním skla hladinu snižte. Nestříkejte však nepřetržitě, abyste nepřehřáli elektromotorek. Stříkejte v intervalech pěti sekund s krátkými přestávkami. Nalijte koncentrovanou zimní kapalinu: Pokud v nádržce stále zbývá litr letní vody, nekupujte slabou směs do minus deseti stupňů. Sáhněte po koncentrátu do minus třiceti nebo minus čtyřiceti stupňů. Po smíchání se zbytky vody získáte spolehlivou směs s bodem tuhnutí kolem minus patnácti stupňů. Důkladně prostříkněte všechny okruhy: Toto je nejdůležitější krok celého postupu. Po dolití aktivujte ostřikovače čelního skla na dobu alespoň deseti sekund. Následně přepněte na zadní stěrač a ostřikujte zadní okno dalších patnáct sekund, dokud z trysky nezačne vytékat nová kapalina. Pokud má vaše auto ostřikovače světlometů, rozsviťte potkávací světla a aktivujte ostřik i pro ně. Že je hotovo, poznáte podle charakteristické vůně zimní směsi. Ošetřete lišty stěračů: Otřete břity stěračů hadříkem navlhčeným v čisté vodě a odstraňte z nich nanesenou mastnotu a pyl. Na čistou gumu můžete nanést tenkou vrstvu silikonového oleje nebo glycerinu, která udrží pryž vláčnou a zabrání jejímu přimrzání k čelnímu sklu.
Jedlá soda a kypřicí prášek nejsou totéž. Záměna může pokazit těsto Shrnutí hlavních zásad pro bezpečnou zimní náplň ostřikovačů Po každém dolití zimní směsi musíte okamžitě prostříknout přední sklo, zadní okno i světlomety. Pokud v nádržce zbývá letní směs, dolijte silný koncentrát, aby bod tuhnutí neklesl příliš blízko k nule. Nikdy nedržte páčku ostřikovačů, pokud jsou trysky zamrzlé, jinak spálíte čerpadlo nebo pojistku. Vybírejte směsi s certifikací pro polykarbonátové světlomety a s obsahem glykolu pro ochranu stěračů. Mějte v kufru auta vždy v zásobě litrovou lahev neředěné zimní kapaliny pro případ nouzového doplnění na cestách.