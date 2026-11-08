Sněžný skútr, keramická pec nebo traktor. Kopřivnice draží městský majetek

Sněžný skútr, keramická pec nebo traktor. Kopřivnice draží městský majetekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sněžný skútr, keramická pec nebo traktor. Kopřivnice draží městský majetekZdroj: město Kopřivnice
Článek byl publikován 08.11.2026 17:49
Ostravští strážníci během dvou nocí zadrželi čtyři muže podezřelé z pokusů o krádež kabelů. Oba případy se...
Ostravští záchranáři se rozloučili s dlouholetým kolegou Martinem Uhrem, který ve své profesní dráze spojil...
U hřiště v Mniší, části Kopřivnice na Novojičínsku, vznikne odpočinková zóna. Návrh zvítězil v hlasování...
Fotbalisté Ostravy ve 14. ligovém kole zvítězili v Brně nad Zbrojovkou 3:1 a v nejvyšší soutěži naplno...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →