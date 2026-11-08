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Primátorkou Prostějova bude Jana Jílková. Na rovinu podepsalo koaliční smlouvu s ODS

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Vítězné hnutí Na rovinu dnes v Prostějově podepsalo koaliční smlouvu s ODS. Primátorkou se stane lídryně Na rovinu Jana Jílková, její první náměstkyní bude dosavadní primátorova náměstkyně Milada Sokolová (ODS). Volba nového vedení města je na programu pondělního zastupitelstva.
Primátorkou Prostějova bude Jana Jílková. Na rovinu podepsalo koaliční smlouvu s ODS

Primátorkou Prostějova bude Jana Jílková. Na rovinu podepsalo koaliční smlouvu s ODS

Zdroj: Město Prostějov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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