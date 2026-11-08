Primátorkou Prostějova bude Jana Jílková. Na rovinu podepsalo koaliční smlouvu s ODS

V pětatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít dvojkoalice 18 mandátů. V předchozích čtyřech letech v Prostějově vládlo tehdy vítězné ANO s ODS a hnutím PéVéčko.
Na rovinu! bude mít v jedenáctičlenné městské radě pět postů, stejný počet křesel obsadí Prostějovští demokraté. Obě uskupení obsadí po dvou pozicích náměstků. Na rovinu! nominuje na pozice náměstků Michala Drozda a Petra Ošťádala. Prostějovské demokraty budou na pozicích náměstků reprezentovat Libor Marčan a Tomáš Blumenstein. V radě města podle koaliční smlouvy zasednou za Na rovinu! také Aleš Matyášek a František Švec. Radními za Prostějovské demokraty se stanou Jana Chammas a Jan Zatloukal.
Jedno místo v radě zatím zůstane volné. Do radniční koalice by se totiž mohlo ještě zapojit uskupení Prostějov 2:0 (Piráti a nezávislí), které má jednoho zastupitele. Jednání s Prostějovem 2:0 o možné spolupráci ve vedení města chce Na rovinu! a ODS vést v příštích dnech. Pokud vyústí v dohodu, tak rozšířená koalice bude mít v zastupitelstvu 19 hlasů.
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Jana Jílková řekla, že koaliční jednání bylo tentokrát neobvykle dlouhé. Politické strany, které se dohodly na koalici, totiž stály v uplynulých osmi letech na opačných stranách. ODS byla součástí radniční koalice, zastupitelé Na rovinu! seděli v opozičních lavicích. "Chvíli trvalo, než jsme se sladili a našli společnou řeč. Jsem ráda, že se to povedlo," uvedla Jílková, podle které obě strany musely přistoupit na kompromisy.
Město bude pod vedením budoucí koalice podle Milady Sokolové pokračovat v důležitých projektech, jako je stavba nového bazénu, oprava společenského domu či modernizace tržnice. Koalice nechce zvyšovat místní koeficient daně z nemovitosti. "Zdvojnásobíme také finanční prostředky do opravy chodníků a budeme pokračovat v podpoře školství, kultury i sportu v našem městě," uvedla.
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Stavba pětadvacetimetrového bazénu má stát 750 milionů korun. Vypsání tendru schválili dosavadní radní na posledním zasedání před říjnovými volbami. Na rovinu! tento postup kritizovalo. Podoby plánovaného bazénu se týkalo jarní referendum v Prostějově, kvůli nízké účasti nebylo platné. Jeho iniciátoři z TJ Prostějov prosazovali padesátimetrovou délku bazénu. K této variantě se přikláněla i část opozice.
Jílková řekla, že schválený projekt bazénu je z pohledu Na rovinu! problematický, což se promítlo i při jednání o koalici. "Nakonec jsme se ale shodli, že už je to v takové fázi, že řešit nyní nějaké změny velikosti bazénu by už nebylo žádoucí a spíše by to zkomplikovalo celý projekt. Dohodli jsme se, že to necháme tak, jak to je," uvedla Jílková. Nové vedení města hodlá projekt nového bazénu zkontrolovat.