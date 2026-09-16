Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Soused nemá povinnost dát na plot ani korunu. Právní past, která z vás udělá sponzora

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo platí plot mezi sousedy a musí soused přispět? Komu plot patří, kdy jde o společnou rozhradu a kdy plot potřebuje povolení podle zákona.
Plot oddělující dvě sousední zahrady s trávníkem na obou stranách

Plot oddělující dvě sousední zahrady s trávníkem na obou stranách

Zdroj: ricardo / Wikimedia CC BY 2.0
Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Tohle dělá ráno skoro každý. Zbytečný zlozvyk s radiátorem, kterým doslova vyhazujete peníze oknem
Tohle dělá ráno skoro každý. Zbytečný zlozvyk s radiátorem, kterým doslova vyhazujete peníze oknem
Česnek v okurkách zmodral a vypadá na vyhození. Celá sklenice ale může končit v koši zbytečně
Česnek v okurkách zmodral a vypadá na vyhození. Celá sklenice ale může končit v koši zbytečně

Česnek v okurkách může zmodrat nebo zezelenat, aniž by byl zkažený. Zjistěte, proč mění barvu a které...

Zničený motor a zbytečná oprava. K fatálnímu poškození sekačky stačí nechat v ní přes zimu běžný benzín
Zničený motor a zbytečná oprava. K fatálnímu poškození sekačky stačí nechat v ní přes zimu běžný benzín

Zahradní techniku na zimu neuklízejte se starým benzínem a špínou. Jaké chyby při zazimování sekačky a...

Přestaňte žampiony utápět v oleji. Na pánev dejte nejdřív dvě lžíce vody
Přestaňte žampiony utápět v oleji. Na pánev dejte nejdřív dvě lžíce vody

Žampiony nemusí nasáknout olejem. Zkuste je nejdřív připravit s trochou vody a tuk přidat až po jejím...

Powerbanka má 20 000 mAh, telefon 5 000. Čtyři nabití přesto nejsou jistá
Powerbanka má 20 000 mAh, telefon 5 000. Čtyři nabití přesto nejsou jistá

Powerbanka s 20 000 mAh nemusí telefon nabít čtyřikrát. Na konkrétním příkladu vysvětlujeme rozdíl mezi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleBydleníZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.