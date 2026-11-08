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Monstra a Oppenheimer. Pokračování Godzilly je epické, ale i překombinované

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Co může být horšího než dva bezprostřední jaderné údery, které zanechají spoušť na kdysi osídlené pevnině i v myslích šokovaných přeživších? Snad už jen dvě chodící, plovoucí či létající „atomové příšery“, jež roku 1949 opět vrhají Japonsko do války v epickém monsterfilmu Godzilla Minus Zero, právě uváděném v českých kinech. Sequel k oscarové senzaci Godzilla Minus One má jedny z nejpůsobivějších scén v dějinách svého žánru a chytrou návaznost na bolavé historické události a významy. Je ale současně překombinovanější a méně kompaktní než předchůdce, který lépe zabíral i na západní publikum.
Monstra a Oppenheimer. Pokračování Godzilly je epické, ale i překombinované

Monstra a Oppenheimer. Pokračování Godzilly je epické, ale i překombinované

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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