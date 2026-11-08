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V kostele v Klení po desetiletích opět zazněly zvuky navrácených zvonů

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V římskokatolickém kostele svatého Vavřince v Klení u Benešova nad Černou na Českokrumlovsku po několika desetiletích opět zazněly zvuky zvonů. Jde o jedny z nejstarších zvonů v regionu, pocházejí z počátku 15. století. Do kostela se vrátily po osmiměsíční renovaci.
V kostele v Klení po desetiletích opět zazněly zvuky navrácených zvonů

V kostele v Klení po desetiletích opět zazněly zvuky navrácených zvonů

Zdroj: Kostel sv. Vavřince v Klení
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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