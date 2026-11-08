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Vědomostní test moravského nářečí: Pro Pražáky bude uhodnout 10/10 odpovědí pořádný oříšek

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Dnes jsme si pro vás připravili zajímavý nářeční kvíz. Otestujte, jestli byste na Moravě zapadli mezi místní, nebo byste hned prozradili, že jste Čech.
Fotografie z Moravy

Fotografie z Moravy

Zdroj: Foto: Pexels, moravská nářečí
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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