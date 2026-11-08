Vědomostní test moravského nářečí: Pro Pražáky bude uhodnout 10/10 odpovědí pořádný oříšek

Dnes jsme si pro vás připravili zajímavý nářeční kvíz. Otestujte, jestli byste na Moravě zapadli mezi místní, nebo byste hned prozradili, že jste Čech.
V učebnici nebo úředním formuláři vypadá čeština jako jeden jazyk. Jenže zkuste se přesunout z Chebu někam k Hodonínu a tento dojem se začne rychle drolit. Dialektologové obvykle mluví o čtyřech hlavních nářečních skupinách: české, středomoravské, východomoravské a slezské. Tím to ale nekončí, protože každá z nich má ještě spoustu místních variant. Slovo, které padne v brněnské hospodě nad pivem, může člověku z Plzně znít úplně cize. V našem kvízu si vyzkoušíte, jestli některým typicky moravským slovům rozumíte.
Čeština není jeden jazyk – je jich mnohem víc
Výrazy běžné v jednom regionu bývají pro lidi odjinud někdy prakticky nerozluštitelné. Nejde přitom jen o přízvuk, koncovky nebo typickou melodii řeči. Liší se slovní zásoba, tvary, občas i stavba věty. Moravská nářečí patří v tomto ohledu k nejbarevnějším částem češtiny.
Nářečí navíc nežijí jen v odborných knihách nebo na folklorních akcích, kde se vytáhne kroj a zpívá se pro návštěvníky. Pořád je slyšet doma, na trhu, v hospodě, mezi sousedy i v běžném hovoru kamarádů. Mladší generace sice častěji přepíná do obecné češtiny, jenže v mnoha moravských obcích a městech zůstávají místní slova úplně normální součástí každodenní řeči. Proto takový kvíz nemusí být tak jednoduchý, jak na první pohled vypadá.
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Moravština: jazyk, který vás buď pohltí, nebo zaskočí
Moravská nářečí mají zvláštní půvab. Některé výrazy už pronikly i mimo Moravu, takže je zná i průměrný Pražák, který tam jezdí spíš jednou za čas. Pak ale existují slova, nad nimiž se zarazí i člověk, který má republiku docela slušně projetou.
Teď si to můžete zkusit sami. Připravili jsme kvíz, který prověří, jestli poznáte význam vybraných nářečních výrazů a zda byste na Moravě zvládli aspoň základní rozhovor bez toho, aby místní po dvou větách poznali, že jste přespolní. Tak pojďme na to.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikiverzita, Tipy na výlety, Wikipedie, Moravský překladač, Hantec
Tento příspěvek Vědomostní test moravského nářečí: Pro Pražáky bude uhodnout 10/10 odpovědí pořádný oříšek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.