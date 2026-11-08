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Nedělní beauty reset, po kterém se v pondělí nebudeš cítit jako přejetá tramvaj

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Dennívýzva
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Nemusíš v neděli večer provádět domácí lázně na úrovni pětihvězdičkového hotelu. Hodina úplně stačí. Umyj vlasy, dej pleti trochu klidu, natři tělo, uprav pár drobností a připrav si pondělní minimum. Cílem není být zítra novým člověkem. Jen nevstávat s pocitem, že ses přes noc nějak rozpadla.
Nedělní beauty reset, po kterém se v pondělí nebudeš cítit jako přejetá tramvaj

Nedělní beauty reset, po kterém se v pondělí nebudeš cítit jako přejetá tramvaj

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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