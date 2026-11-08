ANATOMIE MOCI #1: Trump přišel o Kongres, ale zůstává prezidentem. Co mu demokraté skutečně mohou překazit?

EN obrazový prompt: Premium photorealistic editorial photograph of the United States Capitol viewed from the National Mall at cool autumn dawn after a consequential congressional election, with the Capitol prominently illuminated and the White House only subtly suggested far in the distant Washington cityscape rather than literally shown beside it. Emphasize the institutional autonomy of Congress and the peaceful transfer of legislative power, quiet dramatic sky, realistic architecture and restrained documentary style, no politicians, no misleading crowd scene, no collage, no written text or labels, 16:9.
Ve Washingtonu lze vyhrát volby a přitom nevystěhovat protivníka z jeho kanceláře. Právě to ukázaly americké volby 3. listopadu 2026. Demokraté získali podle agentury Associated Press kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem. Donald Trump však neprohrál prezidentské volby a jeho mandát tím neskončil. Na začátku roku 2027 tak Spojené státy vstoupí do období, kdy jedna strana obsadí Bílý dům a druhá bude ovládat obě komory Kongresu.
Pro evropského čtenáře může být taková situace matoucí. V parlamentním systému by zásadní ztráta podpory sněmovny mohla vést k pádu vlády. Americký prezident se ale neopírá o průběžnou důvěru Kongresu. Je volen na pevné čtyřleté období a jeho politické postavení i odvolání upravují jiná pravidla. Volební výsledek mu tedy automaticky nevezme úřad, může však proměnit podmínky, za nichž vládne.
Vítězství ve volbách ještě neznamená okamžitou změnu moci
Nejdřív drobný, ale velmi důležitý údaj: nový Kongres se ujímá mandátu 3. ledna 2027. Výsledky z listopadu 2026 rozhodly o složení příštího zákonodárného sboru, nikoli o okamžité výměně všech zákonodárců ve volební noc. Do lednového začátku nového volebního období stále působí dosavadní Kongres. Rozlišovat mezi zvolenou většinou a většinou, která už může přijímat rozhodnutí, je zásadní pro jakoukoli analýzu povolebního Washingtonu.
Až noví členové složí přísahu, získají demokraté kontrolu nad programem obou komor, vedením výborů a velkou částí legislativního postupu. Budou moci předkládat a schvalovat vlastní návrhy, pořádat slyšení a důsledněji kontrolovat prezidentovu administrativu. Ani dvě parlamentní většiny však automaticky neznamenají možnost uskutečnit jakoukoli změnu zákona.
Co přesně si nová většina odnese z volební noci
Demokratická kontrola obou komor není jen televizní údaj o barvě volební mapy. Ve Sněmovně rozhoduje většina o volbě předsedy, rozdělení vedoucích míst ve výborech i o tom, které návrhy se vůbec dostanou k projednání. V Senátu určuje rozložení sil vedení výborů a pořad jednání, zároveň však musí většina počítat s rozsáhlými právy menšiny. Rozdíly mezi oběma komorami jsou podstatné: zatímco ve Sněmovně zpravidla může většina účinněji nastavovat proceduru, Senát umožňuje u mnoha zákonů dlouhé obstrukce.
Na amerických volbách je překvapivé, že voliči nedávají jedné straně jediný souhrnný mandát řídit stát. Volí všechny členy Sněmovny, jen část Senátu, vedle toho často guvernéry a další představitele jednotlivých států. Senát se totiž obměňuje postupně a jeho jednotliví členové mají šestiletý mandát. Prezident zůstává v úřadu na základě jiné volby a jiného funkčního období. Washington se tak může během jediné noci politicky proměnit, aniž by se v Bílém domě vyměnil jediný člověk.
Je potřeba také odlišit volební slib od právní možnosti. Nová většina může oznámit, že chce rušit prezidentovy projekty, vyšetřovat úřady či prosadit jiný rozpočet. K uskutečnění každého z těchto cílů však potřebuje jiný postup a jinou míru spolupráce dalších institucí. Samotné zvolení jí nedává právo rušit prezidentská nařízení podpisem předsedy Kongresu.
Zákon může projít Kongresem. Pak narazí na prezidentské veto
Představme si, že demokraté schválí zákon, s nímž Trump zásadně nesouhlasí. Návrh musí v odpovídajícím znění projít Sněmovnou reprezentantů a Senátem, a poté je předložen prezidentovi. Ten ho může podepsat, nebo vrátit s vetem. Aby se i přes jeho nesouhlas stal zákonem, musí obě komory dosáhnout dvoutřetinové většiny při hlasování o přehlasování veta. Obyčejná stranická většina zpravidla stačit nebude.
Senát má navíc vlastní procedurální pravidla. U velké části běžné legislativy je k ukončení obstrukcí, tedy k takzvanému cloture, obvykle zapotřebí souhlas tří pětin senátorů. To není totéž jako ústavně předepsaná většina pro schválení zákona. Vedle prezidentského veta tedy může existovat další překážka ještě před tím, než se návrh vůbec dostane na prezidentův stůl. Pro některé rozpočtové postupy platí zvláštní pravidla.
Proč prezidentovo veto není poslední ani první překážkou
V praktické politice se často hraje už o to, zda zákon vůbec projde Senátem. U běžných návrhů může menšina využít filibuster a zabránit ukončení rozpravy, pokud se nenajde dost hlasů pro proceduru cloture. Obvyklý práh je 60 ze 100 senátorů, i když pro nominace a některé zvláštní legislativní postupy platí odlišná pravidla. Není tedy správné zaměňovat potřebné hlasy pro ukončení debaty s počtem hlasů potřebných pro samotné schválení zákona.
Rozpočtové zákonodárství má vlastní komplikace. Procedura nazývaná reconciliation může některá rozpočtová opatření protlačit Senátem bez běžného filibusteru, je však věcně omezena pravidly Senátu a neumožňuje do rozpočtu schovat jakoukoli politickou změnu. Nová většina tak může být na papíře velmi silná, ale při legislativním jednání narážet na pravidla, která vznikala dlouho před konkrétními volbami.
Peníze: oblast, kde prezident potřebuje zákonodárce
Kongres rozhoduje o zákonném rámci federálního financování a o přidělování prostředků státním institucím. Prezidentova administrativa může navrhnout rozpočet a politické priority, ale bez příslušných zákonů nemůže libovolně utrácet veřejné peníze. Nová většina tak může vyjednávat o financování úřadů, programů i některých prezidentových projektů a odmítnout jejich další rozšíření.
Z toho ale neplyne, že Kongres může škrtnutím jednoho řádku automaticky zastavit všechno, co se mu nelíbí. Některé výdaje se řídí dříve přijatými zákony, prezident má vlastní pravomoci a spory o rozpočet mohou skončit vleklým vyjednáváním. Když se politici nedohodnou včas na financování příslušných federálních operací, hrozí omezení části činnosti vlády, známé jako shutdown. Takový výsledek ovšem není úspěchem bez nákladů: následky mohou nést zaměstnanci, úřady i veřejnost.
Výbory, svědci a dokumenty: Kongres může být nepříjemný vyšetřovatel
Mimořádně viditelná změna se může odehrát v kongresových výborech. Jejich předsedové mají možnost svolávat slyšení, požadovat informace a v rámci vyšetřovacích pravomocí usilovat o předvolání svědků či předložení dokumentů. Kongres tak může podrobněji zkoumat nakládání s penězi, činnost federálních úřadů nebo postup vysokých představitelů administrativy.
Ani tato kontrola není bez hranic. Administrativa může uplatňovat právní námitky, například týkající se důvěrnosti některých komunikací, a jednotlivé požadavky se mohou stát předmětem soudních sporů. Vyšetřování samo o sobě také není trestním rozsudkem. Jeho hlavní síla spočívá ve získávání informací, veřejné odpovědnosti a možnosti navrhovat zákonné změny.
Senát může zkomplikovat jmenování, nikoli vyhodit prezidenta
Senát potvrzuje mnoho významných prezidentských nominací, včetně federálních soudců a ministrů. Prezident tedy může narazit při obsazování uvolněných funkcí. To však neznamená, že demokraté v Senátu dostanou přímé velení nad ministerstvy. Výkonnou moc nadále vede prezident a u již obsazených úřadů závisí možnosti změn na konkrétním právním režimu.
A co impeachment? Sněmovna může prostou většinou schválit ústavní obvinění prezidenta. O vině však rozhoduje Senát, kde je pro odsouzení a odvolání potřeba souhlas dvou třetin přítomných senátorů. Většina v obou komorách proto automaticky neznamená možnost prezidenta zbavit úřadu. Obdobné rozdíly mezi politickým tlakem a právní pravomocí je nutné respektovat i při debatách o dalších vyšetřováních.
Může Kongres prezidenta odvolat? Jen za mimořádných podmínek
Impeachment se často popisuje evropskou optikou jako obdoba hlasování o nedůvěře, což je zásadní omyl. Sněmovna může schválit ústavní obvinění, avšak k odsouzení prezidenta Senátem nestačí běžná většina. Pokud se účastní všech sto senátorů, hranice dvou třetin znamená 67 hlasů. I kdyby demokraté měli pohodlnou většinu, k takovému výsledku by zpravidla potřebovali také podporu části republikánských senátorů.
Tento rozdíl není drobnou procedurální zvláštností. Ústava odděluje politický nesouhlas, který lze vyjádřit ve volbách nebo při hlasování o zákonech, od ústavního mechanismu zbavení prezidenta úřadu. Stejně tak kongresové slyšení, závažné podezření nebo předvolání svědka není samo o sobě důkazem trestného činu. Právě směšování těchto kategorií může v povolebním období vytvářet velká, ale mylná očekávání.
Trumpovi zůstává Bílý dům, velení exekutivě i možnost samostatných kroků
Prezident i při nepřátelském Kongresu řídí federální výkonnou moc, určuje její priority, působí v zahraniční politice a zastává funkci vrchního velitele ozbrojených sil. Může vydávat výkonná nařízení, pokud má oporu v ústavě nebo zákoně, a může uplatňovat pravomoci, které mu právní řád skutečně svěřuje. Nemůže jimi ale nahrazovat chybějící zákonodárnou pravomoc. Některé kroky mohou napadnout soudy, jiné vyžadují financování od Kongresu.
Rozhodujícím výsledkem listopadových voleb tak není automatické ochromení prezidenta. Je jím změna vyjednávací síly a kontrolních nástrojů uvnitř státu. Demokraté budou mít od ledna 2027 větší možnost prezidentovy návrhy blokovat, přezkoumávat jeho administrativu a nastavovat podmínky pro nové zákony. Trump si ale ponechá významné nástroje, jimiž může ovlivňovat chod federální vlády. Právě spor mezi těmito pravomocemi ukáže, jak funguje americká ústava v praxi – a proč porážka prezidentovy strany v Kongresu není totéž co porážka prezidenta samotného.
Zdroje: Kód Enigma [1], Associated Press – Calling Control of Congress in the 2026 Midterm Elections [2], Reuters – Democrats Won Congress, But Can They Meet Voters’ Demands? (5 November 2026) [3], Clerk of the U.S. House – Legislative FAQs, Beginning of Congress [4], U.S. Senate – Checks and Balances [5], U.S. Senate – About Voting [6], U.S. Senate – About Impeachment [7], U.S. Senate – About Filibusters and Cloture [8], U.S. Senate – New Congress FAQ [9], img ai generated