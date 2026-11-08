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ANATOMIE MOCI #1: Trump přišel o Kongres, ale zůstává prezidentem. Co mu demokraté skutečně mohou překazit?

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Američané v listopadových volbách změnili rozložení sil ve Washingtonu. Demokraté získali obě komory Kongresu, zatímco Donald Trump zůstává v Bílém domě. Znamená to konec jeho politických plánů? Zdaleka ne. Americký systém dává prezidentovi i parlamentu vlastní nástroje moci. Rozhodující bude, kdy je mohou použít a na čem se nedokážou shodnout.
ANATOMIE MOCI #1: Trump přišel o Kongres, ale zůstává prezidentem. Co mu demokraté skutečně mohou překazit?

ANATOMIE MOCI #1: Trump přišel o Kongres, ale zůstává prezidentem. Co mu demokraté skutečně mohou překazit?

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 08.11.2026 18:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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