Krbová kamna mohou být časovanou bombou. Češi často podceňují důležité bezpečnostní pravidlo

Pohled do plápolajícího ohně a sálavé teplo z krbových kamen vytvářejí v chladných měsících nepřekonatelnou atmosféru domova. Při jejich pořizování a umisťování do interiéru se však mnoho lidí řídí pouze estetickým dojmem a zcela přehlíží striktní protipožární předpisy. Podcenění rozměrů nehořlavé podložky nebo nedostatečný odstup od nábytku a dřevěných příček přitom každoročně způsobuje stovky požárů, u kterých pojišťovny kvůli porušení norem odmítají vyplatit náhradu škody.
Krbová kamna na kusové dřevo nebo pelety představují v dnešní době nejen romantický doplněk obývacích pokojů, ale také velmi úsporný a nezávislý zdroj vytápění. Řada majitelů domů i chalupářů se rozhodne pro jejich instalaci svépomocí bez asistence odborné kamnářské firmy. Postaví těleso na plovoucí podlahu, kouřovodem ho propojí se zděným komínem a okamžitě škrtnou zápalkou. Právě v tomto okamžiku však vzniká skryté riziko, které se může projevit po několika týdnech či měsících intenzivního topení.
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Statistiky Hasičského záchranného sboru České republiky hovoří jasnou řečí. Mezi nejčastější příčiny požárů v topné sezóně patří vznícení hořlavých předmětů v bezprostřední blízkosti kamen a propadnutí žhavých uhlíků na dřevěnou podlahu či koberec při přikládání paliva. Základní povinnost předcházet vzniku požáru ukládá každému občanovi
zákon o požární ochraně, který vyžaduje provozovat tepelné spotřebiče výhradně v souladu s technickými normami a pokyny výrobce.
Povrchová teplota jednoplášťových kamen i jejich ocelového kouřovodu běžně přesahuje tři sta až čtyři sta stupňů celsia. Dřevo, papír, textilie i běžný nábytek vystavený takto vysokému sálání postupně vysychají, dochází k jejich zuhelnatění a po určité době může nastat samovznícení i bez přímého kontaktu s plamenem. Správnou techniku obsluhy a rizika spojená se zaneseným spalinovým traktem detailně vysvětluje náš článek o tom, proč
noční dušení ohně v krbových kamnech způsobuje požár sazí v komíně. Předepsané rozměry nehořlavé podložky podle platné normy
Pokud v místnosti nemáte podlahu z keramické dlažby, kamene nebo betonu, musí kamna bezpodmínečně stát na nehořlavé izolační podložce. Konkrétní technické podmínky stanovuje
vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb společně se závaznou normou pro požární bezpečnost tepelných zařízení. Tato pravidla přesně určují minimální přesahy ochranné podložky přes půdorys topidla. Nehořlavá podlaha pod kamny musí přesahovat půdorys topidla do všech stran podle platné normy. Zdroj: Acabashi / Wikimedia CC BY SA 4.0
Podle normových požadavků musí nehořlavá podložka přesahovat půdorys kamen:
Minimálně tři sta milimetrů před přikládacími a popelníkovými dvířky ve směru obsluhy. Minimálně sto milimetrů od bočních a zadních stěn topidla u běžných malých kamen. Minimálně pět set milimetrů před otevřenými krby nebo velkými krbovými vložkami. Pokud výrobce kamen v návodu uvádí přísnější hodnoty, platí vždy přísnější údaj výrobce. Sklo plech nebo dlažba a řešení spáry proti nečistotám
Nejoblíbenějším materiálem v moderních interiérech je kalené bezpečnostní sklo o tloušťce šest až osm milimetrů. Působí vzdušně, nechává vyniknout strukturu plovoucí podlahy a pyšní se nosností až několik set kilogramů. Zásadní chybou při pokládce skla je však vynechání těsnicího silikonového profilu. Pod neošetřené sklo časem napadá jemný popel, drobečky z polen a prach, který zespodu nelze vysát bez rozebrání celého topidla.
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Alternativou ke sklu jsou plechové podložky z lakované oceli, mědi nebo mosazi, které nabízejí absolutní mechanickou odolnost. Plech se nepoškrábe ani při pádu těžkého kovaného nářadí nebo pohrabáče. Při stavbě nového domu či celkové rekonstrukci zůstává ideálním řešením vynechání dřevěné podlahy a vytvoření souvislého pódia z velkoformátové slinuté dlažby zapuštěné do roviny okolní podlahy.
Bezpečné vzdálenosti od stěn a nábytku ve směru sálání
Stejně důležitý jako podklad je volný prostor kolem celého spotřebiče. Klíčové bezpečnostní vzdálenosti shrnují odborná doporučení portálu
TZB info o zásadách pro instalaci krbových kamen. V hlavním směru sálání, tedy před prosklenými dvířky kamen, musí být zachován volný prostor minimálně osmdesát centimetrů od jakéhokoliv hořlavého materiálu. Pohovka, konferenční stolek, závěsy i dřevěný regál na polena musí stát v dostatečné vzdálenosti. Sálavé teplo z prosklených dvířek dosahuje stovek stupňů a nábytek musí stát v bezpečné vzdálenosti. Zdroj: Roman Eisele / Wikimedia CC BY SA 4.0
Od bočních a zadních stěn z hořlavých materiálů bývá předepsán odstup minimálně dvacet centimetrů. Pozor si dejte na sádrokartonové stěny. Běžný bílý sádrokarton obsahuje papírový plášť a není považován za nehořlavou konstrukci. Za kamny je nutné použít buď speciální kalciumsilikátové izolační desky, cihlovou přizdívku nebo odvětrávaný stínicí plech se vzduchovou mezerou.
Napojení kouřovodu a prostup hořlavou konstrukcí
Kouřovod spojující hrdlo kamen s komínovým sopouchem představuje extrémně namáhanou součást soustavy. Ocelová roura o tloušťce dva milimetry musí být pevně sesazena po směru toku spalin a zasunuta do komínové vložky. Vzdálenost jednoplášťového kouřovodu od hořlavých stěn a dřevěných stropů musí činit minimálně čtyřicet centimetrů. Pokud kouřovod prochází dřevěnou stěnou nebo stropem, je bezpodmínečně nutné použít certifikovanou protipožární průchodku.
Spalování plastů v kamnech je drahý hazard. Inspekce odebere i popel Srovnání bezpečnostních požadavků při instalaci krbových kamen
Následující přehled shrnuje základní technické parametry a normové odstupy pro bezpečnou instalaci kamen v rodinném domě či na chalupě. Před nákupem materiálu si vždy ověřte přesné hodnoty uvedené na výrobním štítku konkrétního modelu.
Oblast instalace Minimální rozměr či odstup Vhodný materiál Riziko při zanedbání Důsledek pro pojištění Podložka před dvířky Tři sta až pět set milimetrů Kalené sklo ocelový plech dlažba Vznícení podlahy od vypadlých uhlíků Zásadní krácení pojistného plnění Podložka po stranách Sto milimetrů od pláště kamen Nehořlavá hmota třídy reakce A1 Propálení koberce či vinylové podlahy Porušení technické normy ČSN Vzdálenost před sklem Osmdesát centimetrů ve směru sálání Volný prostor bez nábytku a látek Vznícení textilií a dřevěného stolu Hrubá nedbalost provozovatele Odstup kouřovodu od stěny Čtyřicet centimetrů bez izolace Ocelová kouřovina dva milimetry Prohřátí a samovznícení konstrukce Úplné zamítnutí náhrady škody Přístup pojišťoven při vyšetřování požáru z nedbalosti
Při jakémkoliv požáru v rodinném domě či rekreačním objektu nastupuje vyšetřovatel příčin požárů. Jeho prvním krokem je přesné změření vzdáleností kamen od stěn a prověření rozměrů nehořlavé podložky. Vše se pečlivě zapíše do vyšetřovací zprávy. Základní právní mantinel pro posuzování odpovědnosti představuje
paragraf dva tisíce devět set občanského zákoníku o prevenci škod, který ukládá povinnost počínat si tak, aby nedocházelo k újmě na majetku.
Pokud vyšetřovatel zjistí, že kamna stála na hořlavé podlaze bez dostatečného přesahu nebo že kouřovod vedl příliš blízko dřevěného obkladu, pojišťovna událost vyhodnotí jako porušení bezpečnostních norem. Majitel pak nedostane odškodnění za vyhořelý dům a veškerou nápravu hradí ze své kapsy. Správné nastavení pojistných smluv a hodnot nemovitosti podrobně vysvětluje náš průvodce na téma
podpojištění domu a rizika nízkých limitů při havárii.
Před zahájením topné sezóny proto věnujte instalaci kamen maximální pozornost. Změřte přesahy podložky, zkontrolujte odstup nábytku a nezapomeňte na pravidelnou roční revizi spalinových cest kominíkem. Těchto několik jednoduchých zásad vám zajistí bezpečné teplo domova a klidný spánek po celou zimu.
Zdroje fotografií Moderní krbová kamna v interiéru: Losch / Wikimedia CC BY SA 4.0 Litinová kamna na nehořlavé podložce: Acabashi / Wikimedia CC BY SA 4.0 Hořící oheň v krbových kamnech: Roman Eisele / Wikimedia CC BY SA 4.0