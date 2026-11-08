Dětské holínky obsahovaly téměř 293násobek povoleného limitu DEHP

Evropské testování odhalilo nedostatky u 36 % testované obuvi. Z celkem 76 párů zakoupených v sedmi zemích nevyhovělo 27 párů alespoň jednomu z chemických požadavků nařízení REACH.
U jednoho páru dětských PVC holínek naměřila laboratoř koncentraci ftalátu DEHP 29,27 %. Povolený limit je přitom 0,1 %, naměřená hodnota jej tak překročila téměř 293krát. Překročen byl také limit dalšího ftalátu DBP.
Co jsou ftaláty?
- DEHP – chemická látka ze skupiny ftalátů, která se používá ke změkčování plastů.
- DBP – další ftalát používaný jako změkčovadlo plastů.
Problematické byly i dětské barefoot tenisky. V černé gumové části byly zjištěny nadlimitní hodnoty některých polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).
Nedostatky se týkaly také bezpečnostní obuvi. Z deseti testovaných modelů jich osm nevyhovělo některému z požadavků příslušných evropských norem. V českém šetření neprošly dva páry zkouškou protiskluznosti. Jeden z výrobků nabízených jako bezpečnostní obuv navíc nebyl certifikován podle žádné normy.
Jaká zdravotní rizika představuje nadlimitní množství ftalátů?
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) upozorňuje, že DEHP a DBP:
- mohou nepříznivě ovlivňovat plodnost a reprodukční vývoj;
- mohou negativně působit na vývoj nenarozeného dítěte;
- mohou narušovat hormonální systém.
České testování zahrnovalo deset párů obuvi zakoupených na online tržištích SHEIN a TEMU. Českou část šetření zajistila Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA), laboratorní analýzy provedl zlínský Institut pro testování a certifikaci (ITC).
Označení barefoot ani označení bezpečnostní obuvi samo o sobě nezaručuje chemickou nezávadnost či splnění příslušných norem. Spotřebitelé by proto měli ověřovat výrobce, prodejce, materiálové složení a dostupnost informací o výrobku.
„Výsledky testování ukazují, proč by při nákupu obuvi na online tržištích neměla rozhodovat jen nízká cena a fotografie. Zákazník by měl vědět, kdo boty vyrobil, od koho je kupuje a zda má k dispozici srozumitelné informace o použitých materiálech. Pokud tyto údaje chybějí nebo je prodejce nedokáže doplnit, doporučuji vybírat jinde. U dětské obuvi je taková obezřetnost obzvlášť důležitá. Ani označení barefoot samo o sobě nezaručuje chemickou nezávadnost. Vedle vhodného tvaru a správné velikosti proto doporučuji vybírat také podle důvěryhodnosti výrobce a prodejce,“ říká Ruslan Skopal, spolumajitel společnosti Premium Barefoot.
Výsledky však nelze automaticky vztahovat na veškerou obuv prodávanou na tržištích SHEIN a TEMU. Šetření pracovalo s omezeným vzorkem výrobků a u jednotlivých párů nebyly testovány všechny možné parametry.