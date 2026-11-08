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Dětské holínky obsahovaly téměř 293násobek povoleného limitu DEHP

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Mezinárodní testování odhalilo nedostatky u obuvi prodávané na online tržištích. Kromě dětských holínek s nadlimitním množstvím ftalátů nevyhověly požadavkům ani některé barefoot tenisky a bezpečnostní obuv.
Dětské holínky obsahovaly téměř 293násobek povoleného limitu DEHP

Dětské holínky obsahovaly téměř 293násobek povoleného limitu DEHP

Zdroj: Zvýšenou pozornost by měli lidé věnovat zejména výběru dětské obuvi.
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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