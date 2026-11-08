Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Domácnosti se spotřebou nad 6 MWh čeká výměna elektroměru do poloviny roku 2027. Případnou úpravu rozvaděče platí samy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Domácnosti se spotřebou nad 6 MWh dostanou do poloviny roku 2027 chytrý elektroměr. Samotná výměna je zdarma, úpravy rozvaděče ale platí zákazník.
Chytrý elektroměr dostanou domácnosti nad 6 MWh zdarma.

Chytrý elektroměr dostanou domácnosti nad 6 MWh zdarma.

Zdroj: FOTO:Petr.adamek (petr.adamek(at)bilysklep.cz), Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:41

Reklama
Další články z BetterLife
Vdovecký důchod náleží i mužům. Od ledna nejméně 7 755 Kč, po roce ho dostanou jen někteří
Vdovecký důchod náleží i mužům. Od ledna nejméně 7 755 Kč, po roce ho dostanou jen někteří
Lidé od 55 let mají nárok na slevovou kartu zdarma. Starobní důchod k tomu vůbec nepotřebují
Lidé od 55 let mají nárok na slevovou kartu zdarma. Starobní důchod k tomu vůbec nepotřebují

Bezplatná slevová karta Senior Pas nabízí lidem starším 55 let výhody u více než tří tisíc obchodníků. K...

Kontrola odhalila salmonelu v mase z Lidlu. Řetězec musel rumunská kuřecí prsa okamžitě stáhnout z pultů
Kontrola odhalila salmonelu v mase z Lidlu. Řetězec musel rumunská kuřecí prsa okamžitě stáhnout z pultů

Veterinární správa nařídila řetězci Lidl stáhnout z prodeje závadná chlazená kuřecí prsa z Rumunska....

Důchodový věk se dál prodlužuje, zastropování se odkládá. Kalkulačka ukáže přesný věk podle ročníku narození
Důchodový věk se dál prodlužuje, zastropování se odkládá. Kalkulačka ukáže přesný věk podle ročníku narození

Padesátníci a šedesátníci se dočkají penze později. Zastropování věku na 65 letech neplatí, od ročníku 1966...

Příští týden v seriálu Ulice: Gábinina šance, Žofčino rozhodnutí a Sonin rázný přístup
Příští týden v seriálu Ulice: Gábinina šance, Žofčino rozhodnutí a Sonin rázný přístup

Příští týden v seriálu Ulice přinese nová rozhodování známých postav. Žofka zvažuje rozchod s mlčícím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

Všechny články tohoto autora →
BetterLife
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.