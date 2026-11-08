Domácnosti se spotřebou nad 6 MWh čeká výměna elektroměru do poloviny roku 2027. Případnou úpravu rozvaděče platí samy

Domácnosti, které ročně spotřebují přes šest megawatthodin elektřiny, dostanou nejpozději do poloviny roku 2027 chytrý elektroměr. Distributoři už je plošně vyměňují, a ačkoliv je samotný přístroj i práce technika zdarma, případné úpravy rozvaděče platí zákazník.
Kdo chytrý elektroměr dostane
Výměna se podle vyhlášky týká odběrů na nízkém napětí s přímým měřením, u kterých roční spotřeba přesahuje hranici 6 MWh. Distributoři k prvnímu lednu provedou odhad roční spotřeby a podle něj určí, která odběrná místa nový elektroměr potřebují. Postupně ale dojde na všechny. Kdo má spotřebu nižší, dočká se ve chvíli, kdy jeho současnému elektroměru skončí platnost ověření a je nutné ho vyměnit.
Další možností, jak chytrý elektroměr získat, je instalace domácí fotovoltaiky nebo zapojení do systému sdílené elektřiny, kde je průběžné měření podmínkou.
Kalkulačka výměny elektroměru
Zadejte roční spotřebu elektřiny a kalkulačka podle vyhlášky o měření elektřiny ukáže, zda a kdy vám distributor vymění elektroměr za chytrý.
Roční spotřeba elektřiny v kWhNajdete ji na ročním vyúčtování. U dvoutarifové sazby sečtěte vysoký a nízký tarif. 6 MWh = 6 000 kWh.
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Chytrý elektroměr
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Výpočet vychází z vyhlášky č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny. Rozhoduje odhad roční spotřeby, který distributor (ČEZ Distribuce, EG.D, PRE Distribuce) stanoví vždy k 1. lednu, ne údaj, který zadáte. Kalkulačka platí pro domácnosti a malé odběratele připojené na nízké napětí. Přesné informace o termínu výměny poskytne váš distributor.
Co to znamená pro zákazníka
Distributor má povinnost zákazníka o výměně informovat, předem to ale musí udělat jen při výměně z důvodu pravidelného ověření. Samotný přístroj a jeho instalace z podnětu distributora jsou zdarma. Kdo si o chytrý elektroměr požádá sám, může zaplatit poplatek. Pokud je před instalací nutná technická úprava v předávacím místě, distributor stanoví podmínky a zákazník je musí zajistit.
Na smlouvu s dodavatelem elektřiny, dohodnutou cenu ani na fixaci nemá výměna měřidla žádný vliv. Zákazníkovi zůstává vše při starém.
Co chytrý elektroměr umí
Hlavním rozdílem oproti starým přístrojům je dálkový odečet. Odpadají tak každoroční návštěvy pracovníků distribuce, protože elektroměr odesílá data do centrály sám, a to každý den. Zákazník díky tomu může sledovat svou spotřebu mnohem podrobněji, klidně i v patnáctiminutových intervalech.
Díky průběžnému měření lze také přejít na takzvané spotové tarify, u kterých se cena elektřiny mění podle aktuální situace na trhu, nebo na různé kombinované produkty s dynamickými cenami. Nové elektroměry umí na dálku odpojit nebo připojit odběrné místo a v případě potřeby umí také technicky blokovat spotřebiče v době vysokého tarifu, typicky bojlery nebo elektrické topení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zakonyprolidi, estav, ct24.ceskatelevize).